Wilhelmsdorf Das Experiment des Heiko Bräuning: Der Pfarrer, der seine eigene Todesanzeige schrieb

Pfarrer Heiko Bräuning entwarf seine eigene Todesanzeige mit fixem Todestag. Die Anzeige diente ihm als Antrieb, das eigene Leben zu bedenken und neu aufzurichten.

Wenn Heiko Bräuning von seinem Experiment berichtet, schmunzelt er. Der evangelische Pfarrer, 48, spricht inzwischen behaglich über das Wagnis, das er im Frühjahr des Jahres 2012 einging. Damals entwarf er eine Todesanzeige in eigener Sache und mit fixem Todestag. Die professionell gestaltete Zeitungsanzeige trug seinen Namen. Sie sah aus wie echt, auch wenn sie nie gedruckt wurde und nie an Bekannte oder Kollegen verschickt wurde.

Die Anzeige war eine Simulation auf dem Papier – aber sie stand nun einmal im Raum, da Gedrucktes eine eigene Wirkung entfaltet. Bräuning hatte darin sein Ableben festgelegt, das am 16. April 2016 sein würde. Bis dahin hatte er von 2012 aus gerechnet noch vier Jahre Zeit. So stand es geschrieben.

Vier Jahre sind kurz und sie sind lang, je nach Betrachtungsweise. Für den evangelischen Seelsorger Bräu-ning waren es vor allem intensive und berührende 48 Monate. Er ordnete sein Leben neu und kündigte im Schuldienst, für den er „nicht geschaffen ist“, wie er im Rückblick anmerkt. Er machte reinen Tisch, er trennte Nötiges von Unnötigem. Seine Frau Gabriele war eingeweiht und fand das Experiment unmöglich. Trotzdem zog er es durch, „es ist ja mein Leben,“ sagte er seiner Frau. Seine vier Kinder wussten nichts davon. Sie waren damals zu jung, erklärt Heiko Bräuning.

Für ihn gilt: „In dieser Zeit habe ich gute Entscheidungen gefällt.“ Die Todesanzeige diente ihm als Antrieb, das eigene Leben zu bedenken und neu aufzurichten. Und noch etwas: Die Anzeige mit dem dicken schwarzen Rand wurde nie in einer Zeitung abgedruckt. So weit wollte der Schwabe mit dem speziellen schwarzen Humor dann doch nicht gehen.

Alles andere als lebensmüde

Dabei wirkt Bräuning alles andere als lebensmüde. Er könnte auch Gastwirt sein. Er lacht gerne und hat einen Sack voller Aktivitäten offen, bei deren Fülle man sich fragt: Wie macht er das eigentlich? Er ist leitender Theologe der Zieglerschen Anstalten in Wilhelmsdorf. In dieser Funktion hält er Gottesdienste und bietet Freizeiten für die Mitarbeiter an. Er arbeitet fürs Fernsehen und macht auch noch Musik.

Mit dem angekündigten Tod verfolgte er eine seelsorgerische Absicht. Die Idee mit der Anzeige fiel ihm ein, als er eine Predigt zum 90. Psalm vorbereitete. In dem Psalm heißt es: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Die Einsicht in die eigene Hinfälligkeit brachte ihn zur Ankündigung des Todes. Früher nannte man das ein Memento Mori. Heute wird eine Anzeige am PC gebastelt.

Ein Pietist im Fernsehen

Die Methode ist typisch für den 48-jährigen Theologen. Bräuning ist von Haus aus Pietist. Er stammt aus Göppingen und durchlief seine frühen Stationen in Bad Liebenzell sowie in Bielefeld (Bethel). Im christlichen Spektrum vertritt der Pfarrer konservative Positionen. Er spricht sich im Gespräch mit dieser Zeitung gegen die Anpassung an den Zeitgeist aus. Damit kann er sich als gewähltes Mitglied der württembergischen Landessynode nicht anfreunden. Mit der Landeskirche hadert er immer wieder. In der Brüdergemeinde in Wilhelmsdorf fühlt er sich eher zu Hause. Sie bildet eine Art Freikirche unter dem Dach der Landeskirche. Das gibt ihm große Freiheiten für seine ungewöhnlichen Methoden.

Heiko Bräuning macht sich schon lange Sorgen um die Gottesdienste. Die Kirchen leeren sich. So kam er auf die Idee mit dem Gottesdienst, den man im Fernsehen verfolgen kann. In der Kapelle auf dem nahen Berg Höchsten zeichnet er die Stunden auf, die dann auf Bibel TV übertragen werden. Die Kosten dafür seien minimal. Die „Stunde des Höchsten“ sei erfolgreich, berichtet der Pastor. Er spricht von bis zu einer halben Million Menschen, die diese geistliche Sendung am Bildschirm verfolgen. „Da kriege ich die Leute wieder“, sagt er. Dabei sehen sie nicht nur zu, sondern feiern gleich mit. Das geht bis zum Abendmahl, das zum Beispiel alte Menschen im Wohnzimmer zu sich nehmen – simultan zum Geschehen am häuslichen Bildschirm.

Die Todesanzeige ist inzwischen Geschichte. Am 16. April 2016 war er aufgeregt. Immerhin der Stichtag. Das gibt er zu. Doch der Tag verging ohne Wackeln und Herzflattern, der Pastor fühlte sich gut. Über den folgenden Tag berichtet er: „Es war ein Sonntag. Morgens hörte ich die Kinder lärmen und freute mich dieses Mal. Ich holte frische Brötchen. Ich war gesund.“

Heiko Bräuning: „Mein Deadline-Experiment. Vom fiktiven Sterben zum glücklichen Leben“. 160 Seiten. cap-books.

Wilhelmsdorf

Mitten in einem Moor in Oberschwaben ließen sich vor knapp 200 Jahren evangelische Siedler nieder. Da der württembergische König Wilhelm sie bei der Trockenlegung unterstützte, nannten sie die neue Kolonie einfach Wilhelmsdorf. Seit Beginn war das Dorf diakonisch ausgerichtet und betreute Waisen. Heute sitzen in Wilhlemsdorf die Zieglerschen Anstalten. Vor Ort betreuten sie etwa 1500 Menschen – von sprachgehemmten Kindern bis zu behinderten Senioren. Ähnlich wie das badische Königsfeld (bei Villingen) ist Wilhelmsdorf bis heute stark vom Pietismus und dessen sozialer Arbeit geprägt: In der Mitte des Ortes und als Nabe des zentralen Straßenkreuzes steht bis heute der evangelische Betsaal aus der Zeit der Gründung. (uli)