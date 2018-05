vor 13 Stunden Jürgen Müller Exklusiv Donaueschingen Darum lohnt es sich den Linzgau auf dem Rad zu entdecken: Idylle und Kultur pur rund um das Salemer Zisterzienser Kloster

Im sechsten Teil unserer Serie "Radfahren in der Region" geht es heute in den Linzgau: Die Tour startet an den Pfahlbauten in Unteruhldingen und führt die Radler auch an einigen Salemer Klosterteichen vorbei. Mit unserer exklusiven Karte sind Sie auch auf dieser Tour auf jedem Meter bestens informiert.