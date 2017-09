Der Campus Galli bei Meßkirch macht Fortschritte. Das Projekt Mittelalter-Dorf zieht immer mehr Besucher an.

Über das Mittelalter wurden ganze Bibliotheken verfasst. Auch an modernen Nachahmungen mangelt es nicht – vom fetten Rittermahl bis zu Burgfestspielen. Was aber auf einem Wald- und Wiesenstück in der Nähe von Meßkirch (Kreis Sigmaringen) entsteht, ist etwas Neues: Auf dem Campus Galli wird versucht, ein Dorf des 9. Jahrhunderts mit den beschränkten Mitteln dieser Zeit zu bauen. Seit fünf Jahren läuft das Experiment, das mehr als eine Generation beschäftigen wird. Es liegt genug Arbeit für die nächsten 40 oder 50 Jahre herum.

Weitere Informationen Das Mittelalter auf dem Campus Galli bei Messkirch kommt voran

Die angestellten Handwerker und viele Ehrenamtliche müssen die Techniken erst neu erlernen, mit denen im Mittelalter gebaut wurde. Die Mauer des Obstgartens beispielsweise fiel im Winter wieder ein, bis eine (moderne) Analyse ergab, dass Kalk damals anders abgebaut wurde. Die Arbeiter auf dem Campus benutzen ausschließlich Werkzeug, das es damals schon gab. Sie stellen es selbst her. Und sie kleiden sich in der Mode des Mittelalters. Die vielen Menschen, die hier zufrieden vor sich hin schaffen, stecken alle in weit geschnittenen groben Leinenanzügen.

Einer heißt Nikolaj Feldbusch. Der gebürtige Russe ist festangestellt für die Arbeitsphase von April bis November. Er erzählt den Besuchern bereitwillig, wie man aus einem Eichenspan einen Holznagel gewinnt. Wer will, kann selbst probieren und sich in den Arbeitsstuhl setzen, um mit einem einfachen Hobel das Eichenstück zu bearbeiten. Es ist schwieriger als gedacht. Die Werkzeuge sind einfach. Natürlich alles ohne Motor, Kreissäge, elektrische Aufzüge. Nikolaj liebt die Arbeit und meint: „Wenn dich das Campus-Virus einmal erwischt hat, lässt es dich nicht los.“

Dieses Virus befällt vor allem die Freiwilligen. Entspannt ziehen Menschen mittleren Alters über die Pfade, halten beim Schmid an, schauen nach den Bienen in ihrem Holzstock und lassen sich dann beim Schindelmacher nieder, um Schindeln zu fertigen. Die Handys lassen sie zu Hause. Sie tragen keine Uhren unter der Tunika, nirgends hängen Uhren. Ihren Arbeitstag verbringen sie im Mittelalter und nicht in der modernen Welt. „Ich kann hier prima entschleunigen“, sagt ein Angestellter, der sonst am Computer sitzt. Der Mann wirkt entspannt und wendet sich seinen schlichten Holzplättchen zu.

Als erstes großes Bauwerk wurde im vergangenen Jahr die kleine Holzkirche fertiggestellt – ein schlichter einschiffiger Raum mit rechteckigem Grundriss. Nun folgt der Innenausbau. Nach dem schlichten Steinaltar ist jetzt die Sängerschranke an der Reihe. Mühsam werden stützende Säulen aus dem Holz geschält. Als nächster Hochbau ist eine Scheune vorgesehen, damit Werkzeug und Fahrzeug im Winter untergestellt werden können. Der Wald weicht im Schneckentempo der Bebauung – gefällt wird ohne Maschinen.

Vom großen Ziel eines steinernen Dorfes samt karolingischem Dom sind die Campus-Verfechter weit entfernt. Das bekümmert sie nicht, wie Nikolaj Feldbusch sagt. Wichtig ist der Prozess, den sie durchlaufen. Und die Öffentlichkeit, die sie mitnehmen auf ihrem Weg. Mehr als 60 000 Besucher schauten sich 2016 auf der Baustelle um, Tendenz steigend.

Erstaunlich daran: Auf dem wilden Campus verfliegt die Zeit wie im Nu. Die Kinder sind beschäftigt, die Eltern zufrieden. Die Rastlosen packen selbst mit an oder sinnieren zwischen Schweinestall und Seilerei über den Lauf der Zeiten. Schnell verfliegen drei Stunden beim Rundgang. Ein Kloster im Bau wirkt interessanter als ein fertiges.

Campus Galli

Auf dem Campus Galli ("Feld des Gallus") soll ein Klosterdorf neu entstehen. Grundlage ist ein Klosterplan, der vor 1200 Jahren auf der Reichenau entstand. Auf dem Pergament (es liegt heute in St. Gallen, deshalb Campus Galli) sammeln sich um die Kirche alle übrigen Gebäude.

Campus Galli ist bis 5. November geöffnet (10-18 Uhr, Montag Ruhetag)