Baden-Württemberg Buntes Treiben im grauen November: Alle Bilder vom Fasnachtsauftakt in der Region

Buntes Treiben im grauen November: Alle Bilder vom Fasnachtsauftakt in der Region

Es ist soweit: In der Region haben viele Zünfte und Fasnachtscliquen die närrische Zeit eingeläutet. Alle Bilder vom Fasnachtsauftakt finden Sie hier!

Der 11. November ist für die Narren im Südwesten jedes Jahr eine kleine Gratwanderung: Eigentlich geht sie noch gar nicht richtig los, die schwäbisch-alemannische Fasnacht - offizieller Start ist erst am 6. Januar. Aber ein bisschen Vorfreude sei am 11.11. trotzdem in Ordnung, sagt der Präsident des Alemannischen Narrenrings (ANR), Augustin Reichle.

Der Start der fünften Jahreszeit am 11.11. habe seine Wurzeln im rheinischen Karneval - und da viele Zünfte im Südwesten auch „karnevalistische Grundzüge“ hätten, gebe es hierzulande ebenfalls die eine oder andere Veranlagung dazu, sagte Reichle. Viele Narren träfen sich an diesem Tag, um gemeinsam einen Narrenfahrplan zu besprechen, das Motto der Dorffasnet festzulegen - oder sich einfach schon mal einzustimmen auf die Fasnacht.



Auch in der SÜDKURIER-Region wurde am 11.11. vielerorts bereits die Fasnachtszeit eingeläutet

Kreis Konstanz

Bodenseekreis-Oberschwaben

Hochrhein