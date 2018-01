Stuttgart Bröckelt Strobls Macht? Der CDU-Chef steckt in einer Krise

Im Machtkampf mit der CDU-Landtagsfraktion um die Reform des Landtagswahlrechts steht die politische Zukunft von Thomas Strobl auf dem Spiel. Nach außen trifft die Kritik Gegenspieler Reinhart. Doch intern scheint der Rückhalt für den Heilbronner schwach.

Am Sonntag die großen Zukunftsfragen bei den GroKo-Verhandlungen in Berlin, am Montag Regierungsalltag bei der auswärtigen Kabinettssitzung in Brüssel und am heutigen Dienstag in Stuttgart die Sitzung der CDU-Landtagsfraktion: Thomas Strobl, der baden-württembergische Innenminister und CDU-Vorsitzende, ist in diesen Tagen gefordert wie noch nie. Denn im Machtkampf mit der CDU-Landtagsfraktion um die Reform des Landtagswahlrechts steht die politische Zukunft des 57-jährigen Heilbronners auf dem Spiel.

Nach außen hin trifft die Kritik zwar Fraktionschef Peter Reinhart. Zahlreiche Parteigliederungen werfen ihm Wortbruch und parteischädigendes Verhalten vor. Nach dem CDU-Bezirksverband Nordbaden und der Jungen Union setzte es am Montag auch einen Rüffel aus Südbaden.

„Baden-Württemberg braucht eine handlungsfähige Regierung. Hierzu braucht es Verlässlichkeit auf beiden Seiten. Mit Kompromisslosigkeit kommt man in dieser Sache sicher nicht weiter“, betonte Europapolitiker Andreas Schwab, Chef des CDU-Bezirksverbands Südbaden. Doch wer genau hinschaut, dem drängt sich eine Frage auf: Es ist offen, ob Strobl den Kurs der CDU im Land bestimmt oder der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Wolfgang Reinhart.

Verhältnis von Strobl und Reinhart ist zerrüttet

Das Verhältnis von Strobl und Reinhart jedenfalls ist nach dem Debakel in der letzten Woche vollends zerrüttet. Immer wieder betont Reinhart, das einstimmige Nein der Fraktion zu einem neuen Wahlrecht mit dem Ziel, mehr Frauen ins Parlament zu bringen, sei nicht verhandelbar. Über das Wochenende hat sich Strobl für den Kampf entschieden. Natürlich sei die Reform Thema in der eigens eingesetzten grün-schwarzen Arbeitsgruppe. Das will er am Dienstag den Abgeordneten vermitteln und reist deswegen früher aus Brüssel zurück.

Längst geht es um mehr. Aus dem eigenen Lager wird Strobl jetzt aufgefordert, er müsse der Fraktion die Grenzen aufzeigen. Der Streit ums Wahlrecht ist nur die Spitze eines wahren Konflikt-Eisbergs. Strobl hat nicht nur mit dem Fraktionschef Probleme, auch viele Abgeordnete sind längst auf Distanz.

Wenn er in den dienstäglichen Sitzungen seinen aktuellen Bericht zur Lage abgibt, gehen einige regelmäßig Kaffee trinken. „Was ich dort höre, kenne ich schon aus den Medien“, sagt einer. Strobl ist geprägt durch seine Arbeit als Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Bundesvorsitzender. Mit der kleinteiligen Landespolitik tut sich der 57-Jährige noch immer schwer. Das lasten ihm viele der 43 Abgeordneten als Missachtung an.

Auch ihm wohlgesonnene Christdemokraten haben Strobl vor Monaten geraten, sein Verhältnis zur Fraktion ins Lot zu bringen, gerade weil er ihr nicht angehört. Sichtbar wurde der Knacks, als der Innenminister seine Polizeireform den Abgeordneten nicht persönlich erklärte. Für den Minister ist die Frage, wie viele Polizeipräsidien das Land bekommt, nachrangig. Die Abgeordneten, die das vor Ort vertreten müssen, sehen das als Schlüsselfrage.

„Er erwartet einfach Gefolgschaft“

Schon der Start nach der Landtagswahl verläuft holperig. Als bei einer Probeabstimmung vor der Wahl von Winfried Kretschmann zum Chef der grün-schwarzen Regierung einige Stimmen fehlen, verlässt Strobl den Saal wutentbrannt. Mancher Abgeordnete zahlt da heim, dass er bei der Vergabe von Regierungsposten nicht zum Zuge kam. Reinhart fährt ihm nach Heilbronn hinterher und schlichtet. Doch Strobl schafft es seither nicht, über seinen Schatten zu springen. „Er erwartet einfach Gefolgschaft“, kritisiert einer, der ihn seit Langem kennt.

Warnschüsse bleiben nicht aus. Strobls Kandidatin für den Chefsessel der staatlichen Lottogesellschaft lassen Reinhart und seine Mannen durchfallen und setzen stattdessen den Landtagsabgeordneten Georg Wacker durch. Beim Wahlrecht werfen ihm viele Abgeordnete vor, dass er nie für die von ihm mit den Grünen ausgehandelte und im Koalitionsvertrag fixierte Reform gekämpft hat.

Dabei hat Strobl das Geschäft von der Pike auf gelernt. Er war parlamentarischer Berater beim damaligen Fraktionschef Günther Oettinger, wurde später dessen Generalsekretär und blieb das unter Stefan Mappus. Als der 2011 nach der verlorenen Landtagswahl zurücktrat, griff Strobl nach dem Parteivorsitz. Der Heilbronner will die vom Machtverlust demoralisierte CDU modernisieren, er legt die Kampagne „Frauen im Fokus“ auf. Aber die Parteibasis dankt ihm den unermüdlichen Einsatz nicht. Sie wählt den damaligen Fraktionschef Guido Wolf zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2016. Strobl kommt in Stuttgart erst zum Zug, als Wolf die Wahl vergeigt hat.

Nun verhandelt Strobl in seiner Eigenschaft als Merkel-Vize wieder in Berlin über ein Bündnis mit der SPD. Der gelernte Innenpolitiker leitet die Arbeitsgruppe Wirtschaft und Verkehr. Da könne er manches für Baden-Württemberg erreichen, sagen seine Leute. Seine Gegner nähren die Spekulationen, dass er am Ende als Minister nach Berlin zurückkehren könnte. Er selbst betont, sein Platz sei in Stuttgart.

Darüber streitet die CDU

Im Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne eine Reform des Landtagswahlrechts vereinbart. Ziel ist es, mehr Frauen ins Parlament zu bringen – ein Vorhaben, hinter dem auch CDU-Chef Thomas Strobl steht. Als es nun zur Abstimmung kam, votierte aber die CDU-Fraktion gegen die Reform und stellte sich damit gegen Strobl. Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion ist Wolfgang Reinhart. (sk)