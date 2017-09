vor 1 Stunde dpa Neubulach Brand in Mehrfamilienhaus - zwei Tote und viele Verletzte

Mitten im kleinen Kurort Neubulach im Landkreis Calw brennt es in einer Wohnung. Zwei Menschen sterben, viele weitere werden verletzt. Rauch und Löschwasser hinterlassen Schäden in sechsstelliger Höhe.