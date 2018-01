Schöntal Bildungsziele der CDU im Südwesten: Mehr Kopf, weniger Bauch

Die Südwest-CDU präzisiert ihre Ziele in Sachen Bildung. Die Partei arbeitet damit die Ergebnisse der zurückliegenden Bundestagswahl auf.

Wer Zugang zur Seele der baden-württembergischen CDU sucht, der wird im Januar im Jagsttal fündig. In den dicken Mauern des ehemaligen Zisterzienserklosters Schöntal kommen seit 2007 die Mandats- und Funktionsträger der Landespartei für zwei Tage zusammen, um sich auszutauschen über die Lage in Land und Bund, um ihren Standort zu bestimmen und zu diskutieren, wo es hingehen soll mit der Partei jenseits der Koalitionszwänge in Stuttgart.

Hier ist die nächste Autobahn weit weg, die Digitalisierung noch ein Versprechen und das CDU-Direktmandat eine ungeschliffene Festung. Die christdemokratische Familie ist hier unter sich, und nach getaner Arbeit, teils sehr kurzer Nacht, einem frühen Gottesdienst in der bitterkalten Klosterkirche und einer Arbeitssitzung am Vormittag trägt man die Stimmung von Schöntal hinaus in die Kreisverbände und an die Parteibasis. Und die Stimmung, so viel steht nach der Klausurtagung 2018 fest, ist positiv bei der CDU im Land. „Es war eine gute Klausur“, bilanzierte denn auch CDU-Landesvorsitzender Thomas Strobl, „es waren sehr intensive und gute Diskussionen über Inhalte, es wurde auf gute Art um Positionen gerungen. Das ist die CDU, die ich mir wünsche.“

Die Partei hat ihre Lektionen gelernt

Zum positiven Grundgefühl trug bei den Funktionsträgern auch die konstruktive Aufarbeitung der Wahlergebnisse der Südwest-CDU bei den zurückliegenden Bundes- und Landtagswahlen durch externe Experten bei. Dass die Partei ihre Lektionen gelernt habe, zeige sich bei den Ergebnissen der Sondierungsverhandlungen in Sachen Innere Sicherheit und Migration, sagte Strobl. Am Freitag übernächtigt direkt vom Sondierungstisch in Berlin aus nach Schöntal angereist, konnte Strobl seiner Partie ein Verhandlungsergebnis präsentieren, das von der CDU allgemein als Erfolg verbucht wird.

Einstimmig verabschiedeten die 120 Teilnehmer – neben dem Präsidium der Landespartei auch die Spitze der Landtagsfraktion sowie Bundestags- und Europaabgeordnete aus dem Südwesten – am Samstag nach intensiver Diskussion die von Generalsekretär Manuel Hagel vorgelegte „Schöntaler Erklärung“, eine Standort- und Zielvorgabe zu den Themen Europa, digitale Revolution und Bildung unter dem Titel „Zukunft³“.

Ein Papier, das mit vorab durchgestochenen bildungspolitischen Inhalten schon am Vortag für Aufruhr in der Bildungslandschaft und heftige Kritik gesorgt hatte. Enthielt es doch reichlich Sprengstoff: die Forderung nach einer 41-Stunden-Woche und Präsenzpflicht für Lehrer an den Schulen, nach Fortbildungsmaßnahmen in den Ferien, ein Bekenntnis zum Frontalunterricht und zu der Leistungskontrolle durch Noten an allen Schulen – also auch an Gemeinschaftsschulen.

„Das ist nicht mein Papier“, sagte prompt auch Kultusministerin Susanne Eisenmann vor der Beratung des Bildungsteils der Erklärung, wohl wissend um die Protestlawine, und riet zu „mehr Kopf und weniger Bauch“ in der Debatte um mehr Bildungsqualität. „Aber es ist das gute Recht des Generalsekretärs, das so pointiert zu formulieren. Parteien müssen so ein Papier auch beschließen können.“ Regierungshandeln, stellte Eisenmann klar, werde das so nicht werden.

Zufriedenheit auf allen Seiten

Das hatte wohl auch Generalsekretär Manuel Hagel nicht erwartet. Am Ende waren beide – Kultusministerin und Generalsekretär – mit einer nach intensiver Diskussion leicht abgemilderten Fassung sehr zufrieden, und damit, eine Debatte angestoßen zu haben. Hagel: „Die Grundbotschaft ist: Es geht um Leistung und Qualität – in allen Bereichen der Bildungslandschaft.“

Auch Thomas Strobl lobte im Anschluss die Diskussion und sieht die CDU inhaltlich auf neuen Wegen: „Wir haben nicht eine Sekunde die Strukturdebatte geführt, die über Jahre und Jahrzehnte die Bildungsdebatte dominiert hat“, stellte er fest. Personaldebatten über Strobl und eine mögliche Zukunft des Vize-Regierungschefs in Berlin waren in Schöntal dagegen kein Thema – allenfalls, wer in Stuttgarter CDU-Kreisen Interesse haben könnte, direkt vor der Schöntaler Klausurtagung solche Gerüchte zu streuen.