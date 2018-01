vor 1 Stunde dpa Freiburg Bilanz nach „Burglind“ – Forstwirtschaft kommt mit blauem Auge davon

Vor rund zwei Wochen fegte das Sturmtief „Burglind“ durch den Südwesten und richtete Schäden an. In den Wäldern gibt es nun eine erste Bilanz. Der Forst hatte Glück im Unglück, sagt der zuständige Minister. In den Wäldern ist aber weiter Vorsicht geboten.