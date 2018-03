Stuttgart Betrunkener Copilot am Stuttgarter Flughafen: War es nur eine Ordnungswidrigkeit?

Nach der Festnahme eines betrunkenen Copiloten am Stuttgarter Flughafen sind die möglichen Folgen für den 40 Jahre alten Portugiesen noch offen.

Die Ermittlungen der Polizei zum Ablauf des Vorfalls am Freitagabend dauerten noch, hieß es am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft. Erst wenn der Abschlussbericht vorliege, sei klar, ob eine Straftat vorliege - oder nur eine Ordnungswidrigkeit. Weitere Informationen Betrunkener Copilot kurz vor Abflug in Stuttgart gestoppt Betrunkener Copilot am Stuttgarter Flughafen: Passagiere saßen drei Tage fest Dafür sei entscheidend, wann der Mann gestoppt wurde und wie weit etwa die Vorbereitungen auf den Flug nach Lissabon gediehen waren. „Er ist ja nicht geflogen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Copilot war betrunken im Cockpit kurz vor dem Abflug festgenommen worden. Der Flug fiel aus.