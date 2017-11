Geisingen Betroffene an der A 81: Geisinger für Tempo 100

Kein Ort in der Region ist von der A 81 stärker betroffen als die Gemeinde Geisingen. Dort verlangt man deutlich mehr Schutz.

Die Gemeinde Geisingen im Kreis Tuttlingen ist von den Auswirkungen des Straßenverkehrs auf der A 81 besonders stark betroffen. Die 6100 Einwohner zählende Kommune wird durch die Autobahn geradezu zerschnitten. Der Lärmschutz erwies sich vor allem für die Bewohner von Häusern in Hanglage als weitgehend uneffektiv. Die Kommune griff auch in die eigene Tasche, um Gutachten dazu zu erstellen. Die Bürger beobachten somit die Diskussion und die Versprechen der Politik mit Argusaugen. Nach dem Hin und Her der Landespolitik zeigte sich Bürgermeister Walter Hengstler zuletzt frustriert und teilte dem SÜDKURIER schlichtweg mit: „Es geht in Stuttgart offensichtlich nicht um die Lösung unseres Lärmproblems.“

Seit Jahren gibt es daher in Geisingen parteiübergreifend die Forderung nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Stundenkilometer entlang des Streckenabschnitts. Daran werde sich vermutlich auch künftig nichts ändern, erklärte Geisingens Hauptamtsleiter Thomas Schmid gestern auf Nachfrage für den zur Zeit erkrankten Bürgermeister Walter Hengstler. „Ich denke, dass die Forderung im Gemeinderat nicht zurückgenommen wird, wobei es generell das Hauptziel ist, verbesserte Lärmschutzwände zu errichten.“

Weniger Vorfälle auf A 81-Abschnitt

Sowohl die Zahl der Unfälle als auch die der illegalen Autorennen haben laut Statistik von Polizei und Ministerium abgenommen.