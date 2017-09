vor 1 Stunde dpa Freiburg Bekannte von Hussein K. sollen morgen im Freiburger Mordprozess aussagen

Zwei Tage nach dem Geständnis des Angeklagten wird der Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. vor dem Landgericht Freiburg am Mittwoch (9.00 Uhr) fortgesetzt.

Am nunmehr dritten Prozesstag sollen Gerichtsangaben zufolge unter anderem Zeugen gehört werden, die mit Hussein K. vor der Tat unterwegs waren. Dem Angeklagten wird Mord und besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen.



Er hat am Montag zugegeben, im vergangenen Oktober eine 19 Jahre alte Studentin überfallen, gewürgt, vergewaltigt und in den Fluss Dreisam gelegt zu haben. Dort ertrank sie.



Im Prozess sollen 45 Zeugen und zehn Sachverständige gehört werden - unter anderem zur Frage, wie alt der vor der Jugendkammer stehende Mann tatsächlich ist.



Er selbst hatte behauptet, zur Tatzeit 17 Jahre alt gewesen zu sein. Zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche gab er jedoch zu, gelogen zu haben und älter zu sein. Ein Urteil könnte im Dezember fallen.