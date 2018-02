Stuttgart Beendet höchstes Gericht den Eiertanz um das Thema Fahrverbote?

Diesel-Fahrer schauen nach Leipzig: Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich mit dem heiklen Thema Fahrverbote. Was kommt da möglicherweise auf die Fahrer und das Land Baden-Württemberg zu?

Macht das Bundesverwaltungsgericht den Weg für Diesel-Fahrverbote zur Luftreinhaltung in den Städten frei? An diesem Donnerstag steht in Leipzig die Verhandlung an - möglicherweise wird im Anschluss direkt eine Entscheidung verkündet und damit ein langer, politischer Eiertanz um das Thema Fahrverbote beenden. Bundesweit im Fokus stehen dabei auch Baden-Württemberg und Stuttgart, wo es mit Winfried Kretschmann einen grünen Ministerpräsidenten und mit Fritz Kuhn einen grünen Oberbürgermeister gibt. Die Luftreinhaltung ist insbesondere in der Landeshauptstadt ein großes Problem.



Was entschied das Verwaltungsgericht?



Seit Jahren werden in Stuttgart die Grenzwerte nicht nur für Feinstaub, sondern auch für gefährliche Stickoxide gerissen, die giftig für Menschen und Umwelt sind. Hauptquelle von Stickoxiden sind Diesel-Fahrzeuge. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht entschied im Juli 2017 auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe hin, dass die im Luftreinhaltungsplan für Stuttgart vorgesehenen Maßnahmen für saubere Luft nicht reichten. Der Gesundheitsschutz der Bürger in der Stadt sei höher zu bewerten als die Interessen von Diesel-Fahrern. Das Gericht bezeichnete Fahrverbote als die „effektivste“ Maßnahme.



Worum geht es vor dem Bundesverwaltungsgericht?



Die grün-schwarze Landesregierung will Fahrverbote vermeiden. Sie legte Sprungrevision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein, um schnell eine höchstrichterliche Entscheidung zu bekommen. Damit wird das Stuttgarter Urteil auf mögliche Fehler geprüft. Die CDU wollte eigentlich eine Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einlegen. Dann wäre das Urteil auch inhaltlich gegengecheckt worden, was allerdings auch Zeit gekostet hätte. Damit konnte sich die CDU nicht durchsetzen - die Sprungrevision war ein Kompromiss.



Welche möglichen Varianten eines Urteils gibt es?



Das Land erwartet, dass das Bundesverwaltungsgericht eine klare Aussage dazu trifft, wer für die Umsetzung von Fahrverboten zuständig ist. Das Verwaltungsgericht Stuttgart war der Meinung, das Land könne selbst blaue Umweltzonen einrichten, in die ältere Diesel nicht fahren dürften. Das Land sieht den Bund in der Pflicht und hofft, dass die Leipziger Richter der Revision stattgeben. Lehnt das Gericht die Revision ab, hieße dies, die Länder müssten Fahrverbote selbst umsetzen. Dann müsste Stuttgart einen neuen Luftreinhalteplan ausstellen und Schilder für Fahrverbote beschaffen. Es müssten Zonen für Verbote und mögliche Ausnahmen definiert werden. Eine dritte Option ist, dass die Richter das Verfahren an das Verwaltungsgericht zurückgeben, weil dort bestimmte Dinge nachgearbeitet werden müssen.



Warum will die Landesregierung keine Fahrverbote?



Fahrverbote sind heikel - erst recht in einer Autostadt wie Stuttgart, in der die Unternehmen Daimler und Porsche zu Hause sind. Die Grünen, einst gegründet als Umweltpartei, stehen unter Druck, etwas für die Menschen zu tun, die den hohen Stickoxid-Werten ausgesetzt sind. Insbesondere die CDU wird bearbeitet von den Städten, Arbeitgebern und der Wirtschaft, die keine Fahrverbote wollen. Das Land argumentiert, dass Fahrverbote in Eigenregie kaum umsetzbar seien, da es die Einhaltung nur schwer kontrollieren könne. Polizisten müssten Fahrzeuge anhalten und im Kfz-Schein nachsehen. Zudem wird befürchtet, dass Fahrverbote den innerstädtischen Verkehr nur verlagern und anderswo für schlechte Luft sorgen würden.



Was würde die „blaue Plakette“ bedeuten?



Ministerpräsident Kretschmann will den Bund zur Einführung der blauen Plakette bringen, sieht dafür aber derzeit noch keine politischen Mehrheiten. Mit einer Plakette würden Diesel aus der schon bestehenden Umweltzone ausgesperrt, die die Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen. In Stuttgart sind nach Angaben der Stadt rund 58 800 Diesel-Autos der Emissionsklassen 1 bis 5 registriert, darunter sind rund 30 370 Autos mit Euro 5. Diese kämen für Nachrüstungen infrage. Faktisch würde die blaue Plakette auch Fahrverbote bedeuten für ältere Fahrzeuge. Doch die Politik hofft, dass ihr Anteil mit der Zeit sinkt, wenn mehr und mehr neue Autos auf den Straßen rollen.