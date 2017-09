Freiburg Bald Anklage gegen Catalin C.: Mord an Joggerin von Endingen kommt vor Gericht

Bald Anklage gegen Catalin C.: Mord an Joggerin von Endingen kommt vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft sieht den Fernfahrer als dringend tatverdächtig. Hat er auch eine 20-Jährige in Kufstein getötet?

Im Mordfall Carolin G. in Endingen ist „alsbald mit der Anklageerhebung zu rechnen“. Das erklärte Pressestaatsanwalt Michael Mächtel in Freiburg auf Anfrage des SÜDKURIER. Angeklagt wird der in Untersuchungshaft sitzende 42-jährige Fernfahrer Catalin C. Ihm wird vorgeworfen, die 27-jährige verheiratete Joggerin Carolin G. am 6. November 2016 in den Weinbergen bei Endingen überfallen, vergewaltigt und erschlagen zu haben.

Den Fall aufgeklärt hat die Sonderkommission „Erle“, die inzwischen aufgelöst ist. Mit dem Fall Carolin G. beschäftigt sich jetzt nur noch ein Sachbearbeiter. Unterdessen liegen alle Ermittlungsakten bei der Staatsanwaltschaft, die laut Mächtel die Anklage vorbereitet, mit der das Ermittlungsverfahren abgeschlossen wird.

Weitere Informationen Mordfall Carolin G.: So lief die Festnahme in Endingen ab

Im Zuge der Ermittlungen waren Anfragen nach Rumänien gerichtet worden, um in Erfahrung zu bringen, ob der Tatverdächtige in Rumänien mit weiteren Morden in Verbindung gebracht wird. Laut Michael Mächtel haben sich bei Amtshilfeersuchen weder in Rumänien noch dem sonstigen europäischen Ausland Hinweise auf weitere schwere Straftaten ergeben .

Catalin C. wird ein weiterer Mord im Jahr 2014 im österreichischen Kufstein an einer 20-jährigen Studentin zur Last gelegt. Er soll auch für eine Messerattacke auf eine Prostituierte in Rumänien verantwortlich sein. Ihm wird aber zuerst der Prozess in Deutschland gemacht, weil er hier nach dem Gewaltverbrechen an Carolin G. festgenommen wurde. Anklage erhebt die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Freiburg, das dann über die Eröffnung der Hauptverhandlung entscheidet.

Derzeit läuft vor der Jugendkammer des Landgerichts Freiburg der Prozess gegen den mutmaßlich afghanischen Flüchtling Hussein K. Er hat im Verlauf des Prozesses gestanden, die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. am 16. Oktober 2016 in Freiburg am Dreisamufer überfallen, vergewaltigt und getötet zu haben. Der Prozess wird am Donnerstag mit der Vernehmung der Pflegeeltern fortgesetzt, bei denen Hussein K. in Freiburg untergebracht war. An einem der nächsten Verhandlungstage geht es dann um die Altersbestimmung des Angeklagten. Dazu hat er unterschiedliche Angaben gemacht und ist offensichtlich zusammen mit seinem Pflichtverteidiger bestrebt, eine Verurteilung als Heranwachsender nach Jugendstrafrecht zu erreichen.