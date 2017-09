Waldkirch Badischer Orgelbau soll Weltkulturerbe werden  ein Besuch in der Orgel-Hauptstadt Waldkirch

Im Dezember soll dem Orgelbau in Deutschland von der Unesco der Titel eines immateriellen Weltkulturerbes zugesprochen werden.

Am Ortseingang wird der Besucher von zwei riesigen Orgelwalzen aus Granit begrüßt, den weltweit größten. „Waldkirch ist die Stadt in Deutschland mit der höchsten Orgeldichte“, erklärt Bernd Wintermantel stolz. Kein Wunder, wenn man weiß, dass in der 20 000-Einwohner-Stadt in gleich fünf Werkstätten Orgeln gebaut werden – und zwar sowohl Kirchen- als auch Drehorgeln. Darüber hinaus gibt es ein Planungsbüro für den Kirchenorgelbau, Vereine, Förderkreise und ein Museum, in dem es auch um den Orgelbau geht. „Und dann leben bei uns auch noch 70 Orgelspieler“, freut sich Wolfgang Brommer, „wahrscheinlich mehr als in ganz Berlin“, vermutet er. Im Dezember soll dem Orgelbau in Deutschland von der Unesco der Titel eines immateriellen Weltkulturerbes zugesprochen werden. „Deutschland ist das Land der Orgeln“, erklärt Brommer. „Hier gibt es weltweit die meisten.“ Es sei ein typisch deutsches Kulturgut, deshalb wäre es nur folgerichtig, wenn es mit der Titelvergabe klappte. Die beiden Herren sind Protagonisten der Waldkircher Orgelszene. Der eine ist Chef der weltweit agierenden Orgelbaufirma Brommer & Jäger, der andere Vorsitzender der Orgel-Stiftung. „Die hat die selben Aufgaben wie ein Museum: Bewahren, Vermitteln und Forschen“, erklärt Bernd Wintermantel. „Wir wollen Geschichte und Bedeutung der Orgel auf eine breitere Basis stellen.“ Es werden alte Instrumente gesammelt und im Orgelbauersaal ausgestellt, außerdem werden Führungen und Vorträge angeboten. „Vor Kurzem hat die Stiftung die alten Grabsteine verstorbener Orgelbauer vor dem Verfall gerettet und mit Infotafeln ausgestattet“, nennt Wolfgang Brommer ein noch junges Beispiel der Stiftungsarbeit.

Königin der Instrumente

Ganz aktuell ist die Initiative „Deutsche Orgelstraße“. Zentrales Element ist die Homepage, auf der man sich durch die Republik klicken kann, zu Orgeln und Handwerkern, zu Museen und Konzerten. „Die Orgelstraße ist nicht theologisch ausgerichtet“, betont Brommer, einer der Initiatoren, im Mittelpunkt stehe die Orgel, die Königin der Instrumente. „Die Drehorgel ist nur die Prinzessin“, fügt er lächelnd hinzu. Aber warum sind die Orgeln in Waldkirch so prominent vertreten? Wie so oft ist der Grund in der Geschichte zu finden. Die Waldkircher Orgelbautradition reicht bis ins Jahr 1799 zurück. Seinerzeit verlegte ein Kirchenorgelbauer namens Mathias Martin seinen Betrieb nach Waldkirch. Einem seiner Mitarbeiter, Ignaz Blasius Bruder, blieb es aber vorbehalten, für den Aufschwung zu sorgen. Der Autodidakt spezialisierte sich auf den Bau mechanischer Instrumente, vor allem Drehorgeln. Mit seinen fünf Söhnen schuf Bruder das erste Zentrum für die Herstellung dieser Instrumente. In der Folge exportierte der kleine Ort in die große, weite Welt. „Man muss wissen, dass sich die Drehorgel im 19. Jahrhundert vom Instrument für das gut situierte Bürgertum zu einem Jahrmarktvergnügen für ein breites Publikum entwickelt hatte“, erläutert Evelyn Flögel. „Diese Instrumente führten zu einer Demokratisierung der Musik“, so die Direktorin des Waldkircher Elztalmuseums. Auf den großen Messen seien diese Instrumente echte Verkaufsschlager gewesen. „Und Ignaz Bruder hatte sein Handwerk regelrecht perfektioniert“, erläutert Flögel.

Rundfunk und Schallplatte machten den Waldkircher Unternehmen das Leben zusehends schwerer, bis 1937 die letzte Werkstatt für Drehorgeln schließen musste. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird ein Neuanfang gewagt, der in den späten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gleich mehrere Nachahmer findet. Einer davon ist Wolfram Stützle. Bei ihm kommen Geschichte und Gegenwart auf das Schönste zusammen. Seine Werkstatt atmet den Geist der Vergangenheit. Alles ist aus Holz, es knarzt und knarrt. Im Hintergrund ist klassische Musik zu hören. Es ist die einzige historische Werkstatt, die in Waldkirch überlebt hat. „Hier hat schon mein Urgroßvater, Anton Kiene, Kirchenorgeln gebaut“, sagt Stützle. Auch er fertige nur diese Form der Orgel. Tatsächlich gebe es auch Neubestellungen. „Der Trend entfernt sich seit einigen Jahren vom Historisierenden“, meint der Experte. „Mein nächster Neubau ist eine so genannte Üb-Orgel, ein etwas kleineres Modell.“

Die meisten Aufträge sind Restaurierungen. Vor einigen Jahren hat Wolfram Stützle etwa die von seinem Urgroßvater gebaute Orgel in der Waldkircher Stadtkapelle erneuert. Auch durch die aktuellen Kirchenschließungen und die Orgel-Umsetzungen würde häufig Arbeit anfallen – „fast wie nach der Säkularisation“, so der Orgelbauer.

In den 50er-Jahren seien sehr viele Orgeln gebaut worden, weiß Stützle, aber meist habe man nicht viel investiert. „Das hat zur Folge, dass der Restaurierungsbedarf sehr groß ist.“ Mal müssten die Pfeifen, die Windlade oder der Spieltisch erneuert werden, mal reiche es, die Lederbälge zu flicken. Bei der Arbeit mit Holz, die 80 Prozent der Tätigkeit ausmache, kämen keine Tropenhölzer mehr zum Einsatz, anders als früher. „Und wenn Tasten neu belegt werden müssen, verzichten wir auch auf Elfenbein und verwenden Buchsbaum“, betont Stützle. „Eine Herausforderung ist die Nachfertigung von Teilen, die es nicht mehr gibt“, so Achim Schneider. Der Orgelbauer, der Drehorgeln baut und mechanische Musikinstrumente restauriert, schätzt die Vielseitigkeit seines handwerklichen Berufs. „Kein Mensch kann ein komplettes Handy bauen, ich aber eine Drehorgel“, freut sich der Waldkircher. Dafür brauche er 500 Stunden. Schneider profitiert vom Ruf der Stadt und der Mund-zu-Mund-Propaganda.