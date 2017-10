Feldberg Auf dem Feldberg liegt der erste Schnee

Der Feldberg im Schwarzwald trägt erstmals in dieser Saison weiß. Es ist der erste Schnee, der liegen bleibt. Doch er ist nicht von Dauer.

Knapp zwei Monate vor dem kalendarischen Winterbeginn ist im höchsten Mittelgebirge Deutschlands der erste Schnee liegengeblieben. Der Feldberg im Schwarzwald präsentierte sich am Montag mit einer dünnen Schneedecke. Der 1493 Meter hohe Gipfel und seine Umgebung waren somit erstmals nach dem Sommer weiß, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Der erste Schnee im Oktober ist den Angaben zufolge auf dem Feldberg nicht ungewöhnlich. Zum Rodeln oder Skifahren reicht er jedoch nicht.Der Feldberg ist den Angaben zufolge das größte und bedeutendste Skigebiet Baden-Württembergs. Wann die Saison beginnt, ist noch unklar. Der Vorverkauf für die Skiliftkarten hat bereits Anfang Oktober begonnen, sagte ein Sprecher der Liftbetreiber. Auf anderen Bergen im Schwarzwald lag am Montag den Angaben zufolge kaum Schnee.Von Dauer sind winterliche Bilder vorerst jedoch nicht. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen wieder. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte es im Südwesten trocken und vergleichsweise mild sein, wie ein Meteorologe vom DWD am Montag ankündigte. Die Höchstwerte im Raum Stuttgart könnten dann sogar 18 Grad Celsius erreichen - vorausgesetzt, der morgendliche Nebel halte sich nicht allzu hartnäckig. „Auch der Freitag ist noch relativ passabel.“Doch das währt nicht lang: „Zum Wochenende wird es wieder deutlich kälter mit Schauern“, sagte der Experte. „Dann haben wir Temperaturen unter 15 Grad als Tageshöchstwert.“ Möglich ist dem DWD zufolge auch wieder Schnee.