Höchenschwand Andreas Schwab ist neuer Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Südbaden

Der Europaabgeordnete Andreas Schwab (44) ist zum neuen Vorsitzenden des CDU-Bezirksverbands Südbaden gewählt worden.

Er tritt damit die Nachfolge des bisherigen Chefs Andreas Jung (42) an, der sich auf seine Aufgabe als Vorsitzender der CDU-Landesgruppe im Bundestag konzentrieren will.



Schwab war am Samstag beim Bezirksparteitag in Höchenschwand (Kreis Waldshut) der einzige Kandidat für den Posten. Auf ihn entfielen einem Parteisprecher zufolge 94 Prozent der Stimmen. Der Jurist Schwab, bisher Chef des CDU-Kreisverbands Schwarzwald-Baar, sitzt seit 2004 im Europaparlament. Am Parteitag nahmen auch Innenminister Thomas Strobl und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble teil.