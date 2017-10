Pfullendorf Als Sparen noch Zinsen trug: Karl Frey erinnert sich zum Weltspartag an frühere Zeiten

Als Sparen noch Zinsen trug: Karl Frey erinnert sich zum Weltspartag an frühere Zeiten

Der Weltspartag hat an Bedeutung verloren – der 93-jährige Pfullendorfer Karl Frey erinnert sich an andere Zeiten.

Immer in der letzten Oktoberwoche ist es soweit: Der Weltspartag ist auf dem Kalender vermerkt. Die Idee für diesen Tag geht auf den 1. Internationalen Sparkassenkongress (First International Thrift Congress) im Oktober 1924 zurück. Da war Karl Frey gerade acht Monate alt. Ob es zur Taufe ein Sparbuch gegeben hat, weiß er nicht mehr. Sicher ist: Der erste Weltspartag wurde am 31. Oktober 1925 gefeiert.

Damals war das Sparen eine ganz normale Sache. „Heutzutage lohnt sich das ja nicht mehr. Du bekommst ja nichts mehr für dein Geld“, sagt der 93-Jährige, lacht und fühlt sich dennoch fast betrogen. Früher, da war das ganz anders. Bis vor einigen Jahren sei das Sparen noch eine lobenswerte Sache gewesen. Doch heute, vor dem Hintergrund von nullkommanull Zinsen, sei das ein Verlustgeschäft. Durch die allgemeine Teuerung würde das Ersparte für das Alter immer weniger Wert. „Als alter Mensch fühlt man sich betrogen und abkassiert“, sagt Frey. Er ist überzeugt, dass er mit dieser Meinung nicht alleine steht.

Der 93-Jährige ist nicht nur Heimatkundler, sondern auch Sammler von allerlei Dingen, die früher einmal das Leben der Menschen bestimmt haben. Aus einem Schrank holt er eine ganz besondere Spardose: „Öffentliche Verbandssparkasse Pfullendorf“ steht da drauf. Laut Frey stammt sie noch aus der Kaiserzeit. Sie sieht äußerlich aus wie ein Sparbuch. „Spare täglich für dein Kind, bald wird Gold was Groschen sind“, kann man auf der metallenen Hülle lesen. Die Verbandssparkasse in Pfullendorf hatte man 1863 gegründet. Seitdem hat sie immer mal wieder den Namen gewechselt.

Bei der letzten Änderung firmierte das Geldinstitut von „Bezirkssparkasse Pfullendorf“ in „Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch“ um. „Es hat sich vieles verändert“, sinniert Karl Frey. Eine der Neuerungen, das Online-Banking, kommt für ihn natürlich nicht in Frage. „Ich gehe lieber auf die Bank“, sagt er. Dem Internet traut er nicht, wenn es um seine Spargroschen geht.

Frey erinnert sich aber immer gerne an die alten Zeiten, wo vieles nicht besser, aber halt anders gewesen sei. Wenn Onkel oder Tanten früher den Kindern Geld schenkten, dann wanderte das aufs Sparbuch. War es ein kleiner Betrag, dann wurde das „Sparkässle“ gefüttert. Meistens am Weltspartag wurde es dann geleert und man bekam neben der Gutschrift im Sparbuch auch noch ein kleines Geschenk von der Bank oder Sparkasse dazu.

Karl Frey kam erst mit 18 Jahren in den Besitz seines ersten Sparbuchs. Und das hat er dann gehütet wie einen Schatz. Das, was man heute unter „Zahlungsverkehr“ versteht, das war den kleinen Leuten nicht zugänglich. „Ein Sparbuch, das war halt was“, schmunzelt Frey. Und er erinnert sich noch gut daran, dass es die „Sparstrümpfe“ tatsächlich gab. „Die waren dann meistens unter der Matratze versteckt“, sagt der Rentner.

Die Deutschen verfügen über weit mehr als 600 Milliarden Euro an Spareinlagen. Rund die Hälfte davon ist nach wie vor nach alter Väter Sitte auf Sparbüchern gebunkert. Weil die Digitalisierung im Kundengeschäft der Geldinstitute voranschreitet, gibt es auch die Möglichkeit mit dem Smartphone sein Sparguthaben zu verwalten.

Doch trotz aller Technik bestimmt immer noch ein bekanntes Nutztier den Spargedanken. Das Sparschwein ist neben dem Hund vermutlich das beliebteste Haustier in Deutschland. Die Idee, Geld in einen Behälter zu werfen, geht auf die Antike zurück. Schon die Römer und die Griechen hatten geschlossene Behälter mit Einwurfschlitz. Im Mittelalter wurden Münzen in Tongefäßen und Holzfässern aufbewahrt, und aus dieser Zeit stammt auch die Schwein­form von Sammelbehältern. Das Schwein galt als Symbol für Wohlstand und Glück. Daher kommt übrigens auch der Ausspruch „Schwein haben“. Denn nur wer Vermögen besaß, konnte sich damals Vieh leisten.

Ein altes Sparschwein kann Karl Frey auf die Schnelle zwar nicht finden. Dafür aber einen Aschenbecher mit einer Abbildung der alten Sparkasse in seiner Heimatstadt, die ursprünglich am Marktplatz stand. Dem historischen Gebäude ist mittlerweile das Türmchen abhanden gekommen. Aber eine Kasse ist noch immer drin: Die Stadtkasse.