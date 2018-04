Über das Frühlingswetter kann sich nicht jeder freuen – denn die Jahreszeit bringt auch die Pollen mit sich. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge fliegen zur Zeit im mittleren Südwesten vor allem Birke und Esche.

In der Schwarzwaldregion sind es vor allem Erlenpollen. Weitere Pollen wie zum Beispiel Roggen oder Beifuß treten laut DWD erst im Sommer ihren Flug an.

Allergiker leiden unter der Pollensaison – auch wenn diese aufgrund der kalten ersten Monate dieses Jahres etwas später gestartet ist, wie DWD-Experte Uwe Kirsche sagte. Einen genauen Zeitraum für den Pollenflug könne man ohnehin nicht nennen, sagte Kirsche. Der Pollenstart und das Ende seien unter anderem abhängig von der Pflanzenentwicklung und der Witterung.

Nach Wolken folgt Sonnenschein – bis zu 25 Grad im Südwesten

Der Vorteil des nahenden Frühlings: Nach einem vielerorts noch bewölkten und regnerischen Wochenstart, soll es Mitte der Woche immer sommerlicher werden. „Im Süden kommt es am Montag zu schauerartigen Regen, der Norden bleibt jedoch trocken bei bis zu 22 Grad“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Im Laufe des Dienstags sollen sich die Wolken dann verziehen, so der DWD weiter. Ab Mittwoch verspricht die Wettervorhersage dann Sonne pur mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 25 Grad.