Stuttgart AfD stellt Ausschlussverfahren gegen Gedeon ein

Die AfD schließt den wegen Antisemitismus-Vorwürfen umstrittenen Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg, Wolfgang Gedeon, nicht aus der Partei aus.

Das Parteiausschlussverfahren gegen den AfD-Politiker und Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon aus dem Wahlkreis Singen ist eingestellt worden. Dies bestätigte der AfD-Landessprecher und Bundestagsabgeordnete Marc Jongen gegenüber dem SÜDKURIER. Das Landesschiedsgericht der AfD habe bereits am 23. Dezember den Ausschlussantrag des AfD-Landesvorstands abgelehnt. Darüber hatte zuerst „Spiegel online“ berichtet. Am vergangenen Montag befasste sich der AfD-Landesvorstand mit dem Urteil des Schiedsgerichts.



„Wir nehmen das Urteil des Schiedsgerichts zur Kenntnis. Das Verfahren wird nicht weiter verfolgt, da es keine Aussichten darauf gibt, die formalen Fehler, die zu dem Urteil des Schiedsgerichts führten, zu korrigieren“, sagte Jongen gegenüber unserer Zeitung. „Das gibt das Parteienrecht leider nicht her. Das heißt aber explizit nicht, dass die Positionen von Herrn Gedeon, wegen derer der Parteivorstand das Verfahren eingeleitet hat, in der AfD willkommen sind.“



Grund für das Verfahren waren Schriften Gedeons, in denen der 70-Jährige zum Teil nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet hatte. Die Diskussion um Gedeon hatten bereits 2016 zur kurzzeitigen Spaltung der AfD-Fraktion im Landtag geführt, nachdem ein Ausschluss Gedeons aus der Fraktion mehrheitlich abgelehnt worden war. Gedeon selbst erklärte daraufhin seinen Austritt aus der AfD-Landrtagsfrakrtion und sitzt seitdem als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament.



Mit dem Beschluss, das Verfahren einzustellen, entlarve sich die „AfD erneut als Partei der Schande“, sagte CDU-Generalsekretär Manuel Hagel in einer ersten Reaktion. „Es zeigt sich, dass weite Teile der AfD-Spitze nie ein Interesse an einer Distanzierung von Gedeons rechtsradikalen Gedankengut hatten.“