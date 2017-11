Stuttgart Absprachen fehlen: Viel Sand im Stuttgarter Regierungs-Getriebe

Die Fehler der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg häufen sich. Absprachen unter den Ministerien fehlen häufig.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein CDU-Vize Thomas Strobl präsentieren derzeit in Berlin ihr grün-schwarzes Regierungsbündnis gerne als Vorbild für die Jamaika-Koalition. Zu Hause in Stuttgart allerdings häufen sich die Fehler und Schlampereien im politischen Alltag. Bei einem Umweltgesetz warnen die Grünen sogar, dass die EU-Kommission wegen Überschreitung aller Fristen Zwangsgelder verhängt.

Ist die Panik groß? Kritik von der Opposition

„Die Panik in der Landesregierung ist groß“, sagt der FDP-Abgeordnete Erik Schweikert. Als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Landtag musste er für den kommenden Mittwoch eine Sondersitzung des Gremiums ansetzen, um das Gesetz von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) zu beraten. In den Reihen der Regierungskoalition fürchtet man das Risiko eines „drohenden Vertragsverletzungsverfahrens“. Änderungswünsche kann der Wirtschaftsausschuss aber gar nicht mehr anbringen, da der federführende Umweltausschuss das Gesetzeswerk in aller Eile bereits durchgewunken hat. „Die Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses ist eine Farce“, empört sich Schweikert.

Der Stein des Anstoßes trägt einen sperrigen Titel. Es geht um die Umsetzung der sogenannten Seveso-III-Richtlinie, die schwere Unfälle beim Umgang mit gefährlichen Stoffen verhindern will. Die EU eröffnete ein Vertragsverletzungsverfahren, weil Deutschland die Umsetzungsfrist 31. Mai 2015 verstreichen ließ. Erst im Januar 2017 hat der Bund geliefert und trieb danach die Länder mit dem Hinweis zur Eile, Strafzahlungen der EU weiterzuleiten. Trotzdem dauerte es noch einmal acht Monate, bis Umweltminister Franz Untersteller seinen Entwurf im Landtag einbrachte.

Das Parlament soll jetzt innerhalb von drei Wochen die erste und zweite Lesung samt der Beratung in zwei Ausschüssen durchpeitschen. Das Land Brandenburg hat sein Gesetz übrigens schon Ende 2015 geändert.

Schweikert sieht den Fehler in Kretschmanns Regierungszentrale, die die Zuständigkeiten der Ministerien wiederholt falsch angegeben habe. „Im Staatsministerium wurde schon öfter schlampig gearbeitet“, kritisiert er. Er will jetzt Parlamentspräsidentin Muhterem Aras einschalten, die für korrekte Abläufe sorgen soll. Zur Sicherheit sucht er parallel das Gespräch mit Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne).

Für Verwirrung hatte erst vor Kurzem Unterstellers Reform des Landesnaturschutzgesetzes gesorgt. Sein Entwurf enthielt einen Paragrafen, der ein Herzstück des von der grün-roten Vorgängerregierung eingeführten Tarif-treue- und Mindestlohngesetzes außer Kraft setzt. Gestrichen wird die Möglichkeit, dass die öffentliche Hand bei der Vergabe von Aufträgen die Firmen auf eine Bezahlung oberhalb des Mindestlohns verpflichten kann.

„Still und leise wird ein Gesetz abgeräumt“, schimpft SPD-Wirtschaftsexperte Boris Weirauch. Die Regierung habe die Korrektur bewusst im Naturschutzgesetz versteckt: „Man hat versucht, uns das unterzujubeln.“

Sprecher des Wirtschafts- und des Umweltministeriums sprechen dagegen von einem „völlig üblichen Verfahren“, um eine Gesetzesänderung schnell durchs Parlament zu bekommen. Schweikert kritisiert die Vermischung unterschiedlicher Materien als Verstoß gegen die besonders von den Grünen sonst so hochgehaltene Transparenz in der politischen Arbeit. „Ob das Schlamperei oder Absicht war, ist egal. Beides geht nicht“, sagt er.

Besonders eklatante Mängel zeigten sich Ende September bei der Verabschiedung der Privatschulfinanzierung. Grün-Schwarz hat das Gesetz verabschiedet, obwohl die besonderen Probleme der Physiotherapeutenschulen nicht gelöst sind. Das Sozialministerium hatte dafür zusätzliches Geld beantragt, aber von der Haushaltskommission nicht bekommen. Sogar der CDU-Abgeordnete Bernhard Lasotta nannte den Vorgang peinlich.