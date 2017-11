AfD-Fraktionschef Meuthen muss seit seinem angekündigten Wechsel ins EU-Parlament viel Kritik einstecken. Er sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Nach dem angekündigten Wechsel von AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen ins Europäische Parlament ebbt die Kritik an dem angestrebten Doppelmandat auf Zeit nicht ab. Der AfD-Chef kann die Aufregung nicht mehr nachvollziehen. Er kündigte am Wochenende an, das Landtagsmandat in mehreren Wochen aufgeben zu wollen – vorher sei ihm aber eine geordnete Übergabe an seine Parteikollegen in Stuttgart wichtig. „Mein Ziel ist es, ein einziges parlamentarisches Mandat wahrzunehmen und mich auf dem Bundesparteitag zur Wiederwahl zum Parteisprecher zu stellen“, sagte er am Samstag. „Deswegen weise ich die in diesen Tagen vielfältigen Versuche, mir bei diesem politischen Wechsel Eigennutz zu unterstellen, mit größter Entschiedenheit zurück.“

Der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hatte zuvor der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ/Samstag) gesagt: „Dieser Parlamentstourismus ist unerträglich. Wenn Herr Meuthen einen Funken Respekt vor sich und den Parlamenten hat, muss er sein Landtagsmandat sofort aufgeben, wenn er ins Europa-Parlament wechselt.“ Dass Doppelmandate dieser Art erlaubt seien, müsse überdacht werden. Auch von SPD und FDP kam erneut Kritik. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sprach sich für eine Gesetzesnovellierung aus. Die Grünen-Fraktion glaubt, dass Meuthen beide Mandate „schon angesichts des Zeitaufwands“ nicht ausfüllen kann.

Der neue AfD-Fraktionsvorsitzende soll am Donnerstag (16. November) gewählt werden. Für das Amt gibt es mehrere Bewerber. Wenige Tage später will Meuthen auch den genauen Termin seiner Mandatsabgabe bekanntgeben, teilte er am Sonntag mit.

Abgeordnete des Landtags Baden-Württemberg dürfen parallel auch Mandate im EU-Parlament ausüben. Für diese Zeit entfallen nach Landtagsangaben aber automatisch die Landtagsbezüge. Allerdings zahlt das Land weiterhin eine steuerfreie „Kostenpauschale“ von 2169 Euro im Monat, mit denen Kosten im jeweiligen Wahlkreis gedeckt werden sollen. Nicht zuletzt der Zuschuss zur Altersvorsorge in Höhe von 1720 Euro pro Monat fließt bei Doppelmandaten weiter.

Auch die Mitarbeiterentschädigung („Mitarbeiterbudget“) bis zu einer nachgewiesenen Höhe von 10 438 Euro monatlich für EDV-Ausstattung oder Reise- und Übernachtungskosten kann ein Landtagsabgeordneter mit Doppelmandat in Anspruch nehmen.

In der Debatte um die künftige Führungsspitze der AfD plädiert Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland indes für die Beibehaltung der Doppelspitze. „Es hat sich in der Bundespartei als vernünftiges Prinzip durchgesetzt, an der Spitze zwei Personen zu haben, die unterschiedliche Strömungen und Regionen repräsentieren“, sagte Gauland der „Bild“ (Samstag). Er sei „sehr dafür“, dass Meuthen eine der beiden Führungspersonen sein sollte. Der Co-Vorsitz ist seit dem Parteiaustritt der früheren Vorsitzenden Frauke Petry vakant.