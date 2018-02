Heilbronn 70-Jähriger greift Flüchtlinge mit Messer an

Ohne Vorwarnung soll ein Senior am Samstagabend ein Messer gezogen und mehrere Männer eingestochen haben, die zusammen vor einer Kirche standen.

Ein 70-Jähriger soll in Heilbronn drei Flüchtlinge mit einem Messer verletzt haben – einen davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Senior am Samstagabend ohne Vorwarnung ein Messer gezogen und auf die Männer eingestochen, die zusammen vor einer Kirche standen. Ein 25 Jahre alter Iraker wurde schwer verletzt. Einen 17-jährigen Afghane und einen 19-jährigen Syrer verletzte der Angreifer leicht. Ob der in Heilbronn lebende Deutsch-Russe aus Fremdenhass handelte, war zunächst unklar. Nach Angaben eines Sprechers war das Tatmotiv noch offen. Der Mann sei zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Passanten hatten ihn nach der Tat festgehalten, bis die Polizei kam. Im Handgemenge wurde demnach auch der 70-Jährige leicht verletzt. Nach Angaben eines Sprechers war er betrunken. Er wurde vorläufig festgenommen, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. An der Kirche, vor der sich der Vorfall ereignete, ist der Polizei zufolge ein Treffpunkt von Flüchtlingen.

„Ich bin zuallererst tief bestürzt über diese abscheuliche Tat und im Gedanken bei den Verletzten“, sagte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel der „Heilbronner Stimme“ (Montagsausgabe). „Ich hoffe, es gibt keine bleibenden Schäden.“ Er rief zugleich zu Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft im Umgang mit Flüchtlingen auf.