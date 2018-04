Mannheim 500 Fahnder finden bei Großeinsatz 22 gefälschte Dokumente

ei einer großen Kontrollaktion haben 500 Fahnder in Baden-Württemberg 16 gefälschte Pässe und 6 gefälschte Führerscheine gefunden.

B33 Verdächtige nahm die Polizei fest. Dafür waren die Beamten an 26 Orten mit den Schwerpunkten Mannheim und Heidelberg 24 Stunden lang im Einsatz, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Kriminaldirektor Siegfried Kollmar von der Kripo Heidelberg sprach am Samstag von einem „Volltreffer“.

Unter anderem am Mannheimer Busbahnhof und auf einer Raststätte an der Autobahn 6 bei Hockenheim wurde den Angaben zufolge kontrolliert. Zudem habe es Aktionen in Flüchtlingsunterkünften, Gaststätten sowie Straßenbahnen und Bussen gegeben, hieß es. An den Einsätzen waren der Polizei zufolge Spezialisten des Landeskriminalamts (LKA) beteiligt, die die Dokumente auf Echtheit hin prüfen konnten.

„Meistens sind es Nicht-EU-Bürger, die EU-Dokumente nutzen, um zum Beispiel Arbeitnehmerfreizügigkeit oder Niederlassungserlaubnis auszunutzen und Sozialleistungen zu beantragen“, sagte Stefan Bertolini, Leiter „Biometrische Untersuchungen“ des LKA. Die Dokumente würden immer hochwertiger und kämen hauptsächlich aus den Heimatländern. In 26 Fällen hätten die Beamten Verstöße gegen das Aufenthalts- oder Asylrecht festgestellt.