Calw 12-Jährige wird von Traktor überrollt und schwer verletzt

Beim Verlassen der Schule ist eine 12-Jährige in Calw auf einem Feldweg von einem Traktor überrollt und dabei schwer verletzt worden.

Das Mädchen sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 18 Jahre alter Traktorfahrer war mit einem Freund auf dem Heimweg, der an der Schule vorbei führt. Als das Mädchen mit Freunden den Weg überquerte, wurde sie vom Vorderreifen des Fahrzeugs gestreift. Sie fiel zu Boden und geriet unter den Traktor. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob der 18-Jährige zu schnell fuhr, war zunächst unklar. Auch war nicht bekannt, ob einer der beiden unaufmerksam war.