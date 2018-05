Stuttgart 105 Minuten bis zur Show: Was hinter der Bühne beim Musical Der Glöckner von Notre Dame in Stuttgart abläuft

105 Minuten bis zur Show: Was hinter der Bühne beim Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ in Stuttgart abläuft

Das Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ begeistert in Stuttgart das Publikum. Damit alles perfekt abläuft, beginnt hinter der Bühne genau 105 Minuten vor der Show ein auf die Minute getakteter Countdown. SÜDKURIER-Korrespondentin Ulrike Bäuerlein war dabei.

Kaum vorstellbar, dass hier in nicht einmal zwei Stunden die Hölle los sein wird. Dass hier ganz großes Drama ausbricht, Liebe, Leidenschaft, Verzweiflung, Brutalität, Tod die Herrschaft übernehmen. Dass ohrenbetäubender Glockenschlag den riesigen Raum erschüttert und in das Schiff einer Kathedrale verwandelt. Aber noch herrscht Grabesstille auf der Bühne. Eine Handvoll abgedimmter Scheinwerfer zeichnet auf dem Bühnenbild mit den Holzaufbauten, den sakralen Motiven und Heiligenfiguren und dem typischen gotischen Schachbrettmuster des Kirchenbodens ein gespenstisches Szenario. Die Sitzreihen im Stuttgarter Stage Apollo & Palladium Theater liegen dunkelrot, leer und matt im Halbdunkel.

Eine einsame Gestalt, ein Drehbuch in der Hand, bewegt sich durch das Bühnenbild mit den riesigen Glocken, die jetzt heruntergelassen sind und später über den Köpfen der Darsteller schweben. Der Mann gestikuliert, bewegt stumm die Lippen. Er muss kurzfristig noch einen zusätzlichen Part übernehmen, probt Text, Bewegung und Ablauf. Manche Darsteller haben sechs verschiedene Rollen an einem Abend.

Knapp 90 Akteure sorgen dafür, dass an diesem Abend das Disney-Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ reibungslos über die Bühne gehen wird – wie an jedem Tag seit dem 18. Februar, dem Premierentag in Stuttgart. Sechs Tage die Woche, am Wochenende täglich zwei Vorstellungen, Montag ist frei. Da ist alles dunkel in den Kulissen. Bis auf das Geisterlicht, das „Ghost light“, das auch nachts brennt – ein Aberglaube, der die Theatergeister beschwichtigen soll.

Allmählich regt sich Leben hinter der Bühne. Ein junger Mann in T-Shirt, kurzen Hosen und Flip-Flops schaut vorbei. „Freddy“, stellt er sich vor. Fredrik Wickerts ist Musical-Fans noch als Alfred im „Tanz der Vampire“ in Erinnerung, dreieinhalb Jahre feierte er Erfolge auf den Bühnen, Stuttgart war seine erste Station. Jetzt hat er die Seiten gewechselt: Als künstlerischer Direktor achtet er beim „Glöckner“ darauf, dass auch die hundertste und die tausendste Vorstellung noch exakt so über die Bühne gehen wie die Premiere.

Auch Musical-Star Jonas Hein kommt dazu, schaut sich kurz auf der Bühne um und zieht spaßhalber an ein paar Glockenseilen. Das ist gar nicht so einfach – sieben Glocken in drei verschiedenen Größen müssen so bewegt werden, dass die innen angebrachten Sensoren den passenden Ton auslösen – und auch rechtzeitig wieder zum Stillstand bringen. Die Glocken sind CNC-gefräst und mit Glasfasermatten und Acrylharz beschichtet. Was das Publikum dann im Saal hört, sind die originalen Glockentöne der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Der Clou: Je nachdem, ob die Szene auf der Bühne im Glockenturm oder im Inneren der Kirche spielt, ist der Raumklang ein anderer.

Jonas ist einer von drei „Quasimodo“-Darstellern der Produktion, bislang meist als Zweitbesetzung. Von Mai an übernimmt er bis Herbst die Erstbesetzung. „Eine absolute Traumrolle“ für einen Musical-Darsteller nennt den Folkwang-Absolvent sein Engagement in Stuttgart – aber er schwärmt noch aus ganz anderen Gründen für die Produktion: „Es ist erschreckend, wie aktuell der Roman ist“, sagt er. „Es geht um Ausgrenzung, um Rassismus, um Anderssein und Nicht-Akzeptanz des Fremden. Aber auch um Liebe, Freundschaft und Mut.

In der Kombination bekommt man die komplette Palette an Emotionen, die Theater vermitteln kann.“ Dazu kommt die enorme körperliche Herausforderung: Quasimodo klettert durch die verschiedenen Ebenen des Bühnenbildes, hat waghalsige akrobatische Einlagen, muss dabei singen und vor allem immer auch die verkrüppelte Körperhaltung und die entstellende Mimik Quasimodos wahren. Dennoch sagt er: „So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.“ Er will sie nutzen. Aber heute Abend ist noch einer seiner Kollegen dran – Jonas selbst tritt in mehreren anderen kleinen Rollen zu sehen.

Noch 105 Minuten

Eine Stimme aus dem Nichts ertönt. Über Lautsprecher wird höflich zum Technik-Check gebeten. In den folgenden Minuten überprüft die Bühnentechnik jeden einzelnen Lautsprecher, Scheinwerfer, jedes noch so kleine Leuchtmittel. Insgesamt 240 Scheinwerfer und 60 bewegliche Lichter werden während der Show bei 435 Lichtwechseln gesteuert. Alles wird gecheckt: Ton, Kulissenfahrten, Bühnenumbauten, Beweglichkeit der Glocken.

Mehr als eineinhalb Stunden vor der Show bleibt genug Zeit, etwas zu reparieren oder Teile auszutauschen. Die Bühne besteht aus vier Türmen mit zwei bespielbaren Ebenen, die insgesamt acht Tonnen wiegen. Des gesamte Bühnenkonstruktion kommt auf 19 Tonnen Gewicht. Rund 60 Stühle, Tische, Bänke, Treppen und Geländer werden innerhalb der Vorstellung bewegt, um das Bühnenbild passend zu den Szenen zu verändern, die hoch oben im Glockenturm, im Kirchenraum, auf der Straßen oder im Zigeunerunterschlupf spielen.

Noch 75 Minuten

Auf der Seitenbühne beginnt in der Bühnengarderobe die akribische Arbeit der Ankleidehilfen – der „Dresser“. Wer spielt heute welche Rolle? Wer ist Quasimodo, wer der Hauptmann? Kostüme, Schuhe und Stiefel, Perücken – jedes Ausstattungsdetail ist für jeden Musical-Darsteller exakt maßgeschneidert und muss bei den entsprechenden Stühlen bereit liegen.

Damit ja nichts schief geht, sind die Daten der Darsteller und die entsprechenden Details in passenden Boxen hinterlegt.

Während der Show am Abend muss es blitzschnell gehen. Vor allem, weil viele Darsteller mehrere Rollen spielen. Oft sind es nur Sekunden, die für einen Kostümwechsel bleiben. Damit die Akteure auf dem Weg in die Bühnengarderobe im Dunkeln nicht zusammenstoßen, sind Ein- und Ausgang, abgehängt von schweren dunklen Stoffen, getrennt. Direkt hinter der Bühne stehen die Stühle für die Zweitbesetzungen, die während der ganzen Show anwesend und einsatzbereit sein müssen. Jeder hat seinen Platz.

Noch 60 Minuten

„Bitte alle die Bühne verlassen, Fight Call“, tönt es durch den Lautsprecher. Für die Schwertkampf-Szene müssen alle Beteiligten auf die Bühne, noch niemand hat sein Kostüm an. Weil nicht jeden Abend die gleichen Darsteller mitspielen, muss die Szene jeden Abend geprobt werden – das dient der Sicherheit und der Anpassung verschiedener Schrittfolgen. Der „Dance Captain“ überwacht und korrigiert die Szene. Es wird gekämpft – und viel gelacht, vor allem bei den Treffern der Schwerthiebe. Die Waffen und Schilder sind schwer und sehen täuschen echt aus.

Gleichzeitig wird im Betriebsbüro die „Sign In“-Liste kontrolliert. Jede Rolle ist dreifach besetzt. Die Erst- und Zweitbesetzung müssen jetzt im Haus sein. Haben sich alle schon eingetragen? Sind alle da? Fehlt jemand, wird angerufen. Steht noch jemand im Stau und kommt gleich? Oder ist er gar nicht erreichbar? Dann muss die Zweitbesetzung ran und die Drittbesetzung informiert und einbestellt werden. Auf der Bühne ist die Schwertkamp-Probe beendet. Jetzt wird noch ein Requisit für das Zigeunerlager im Boden untergebracht – während der Vorstellung wird es in Sekundenschnell in die Szene eingebaut.

Noch 40 Minuten

Im Ballettsaal sind die Chorsänger eingetroffen, machen Lockerungsgymnastik und singen sich ein. Aus einem Pool von rund 120 Sängern aus verschiedenen Chören der Region Stuttgart treten in jeder Show 24 Sängerinnen und Sänger auf. Sie sitzen während der Vorstellung auf den hinteren Türmen – in zwölf Metern Höhe.

Währenddessen schauen die Darsteller des Abends nach einem minutiösen Zeitplan in der Maske vorbei, werden geschminkt, bekommen ihre Perücken verpasst und die Mikrofone angeklebt und eingerichtet.

Alles ist für jeden Darsteller einzeln angefertigt. Die hauchdünnen Mikrofonkabel sind sogar dem persönlichen Hautton der Darsteller angepasst.

Noch 20 Minuten

Niemand darf mehr auf die Bühne, der Einlass des Publikums beginnt. Alle Darsteller gehen nach der Maske im Radioraum vorbei: Dort wird jedes Mikrofon und die Tonabnahme gecheckt. Hier stehen auch Austauschsets bereit, für den Fall, dass während der Show ein Mikrofon versagt. Derweil hat sich der Chor umgezogen, die Kutten angelegt und nimmt seinen Platz auf der Seitenbühne ein.

Noch 5 Minuten

Nirgends herrscht Hektik. Keiner rennt, niemand ist laut. Der Countdown hat seine eigene Choreographie, und sie wir minutengenau befolgt. Neun Musiker und der Dirigent nehmen ihre Plätze ein im Graben zwischen Publikum und Bühne. Der Pauker ist nicht dabei. Er sitzt hinter der Bühne in einem Extraraum und wird zugeschaltet – die Pauken wären direkt hier vorne viel zu laut. Die Darsteller, jetzt alle in den Kostümen, sammeln sich zu einem Ritual: dem „Circle“. Sie bilden einen Kreis, sehen oft jetzt zum ersten Mal, wer da alles an diesem Abend zusammenspielt.

Während der Saal draußen schon gefüllt ist, die Zuschauer ihre Plätze eingenommen haben, nehmen sich die Männer und Frauen hinter der Bühne bei der Hand, konzentrieren sich, schwören sich auf die Vorstellung ein. Dann gehen sie lautlos auf ihre Positionen. Die Musik setzt ein, der Sog in die Handlung beginnt – und spuckt Publikum und Darsteller drei packende Stunden später aus einem Strudel der Emotionen erschöpft und doch voller Adrenalin in die Nacht.