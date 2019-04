Siegfried Kittelmann, 94, sitzt in seinem Wintergarten in Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee. Sein Lächeln spiegelt Dankbarkeit wider für ein langes Leben, das ihn vor allem eines gelehrt hat: niemals aufzugeben.

Siegfried Kittelmann sitzt im Wintergarten seines Hauses in Uhldingen am Bodensee und liest in Dokumenten seiner Kriegsgefangenschaft, die er sorgfältig aufbewahrt hat. Bild: Nils Köhler | Bild: Köhler, Nils

Vor 70 Jahren kehrte er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Mit nichts außer ein paar Lebensmitteln, die er von seinen 50 Mark Entlassungsgeld gekauft hatte: einem Weißbrot, Kunsthonig, einer Flasche Bier und Konfekt „für den Ernst“ – den kleinen Bruder, von dem er nicht wusste, wie er jetzt aussah. So stieg Kittelmann kurz nach der Entlassung im Juni 1949 in seiner Panzerjacke, die er als Entlassungskleidung erhalten hatte, in Kottbus aus dem Zug. Seine Mutter fiel ihm um den Hals. Tränen flossen.

Deutsche Kriegsgefangene, bewacht von sowjetischen Soldaten, ziehen im September 1944 durch Moskau in die Gefangenschaft. Bild: AFP | Bild: DPA

Trotz seines hohen Alters hat Siegfried Kittelmann ein blendendes Gedächtnis. Mühelos fallen ihm Namen von Menschen ein, die ihm irgendwann auch nur beiläufig begegnet sind. „Ich bin mit seinen Geschichten aufgewachsen,“ streut Tochter Renate ein. Statt Märchen gab es Erzählungen aus der Gefangenschaft ihres Vaters, der seine Erinnerungen auch zusammenschrieb und im Internet veröffentlicht hat (www.meinegefangenschaft.de). Es sei spannend gewesen, ihm zuzuhören.

Ihr Vater ist noch Zeitzeuge, der heute stellvertretend für eine Generation steht, die Kriegs- und Gründergeneration in einem ist, und die allmählich von der Bühne abtritt. Es gab Täter, Mitläufer, Opfer. Und es gab die vielen Siegfried Kittelmanns, die blutjung in eine Zeit hineingestolpert sind, aus der bei Weitem nicht alle herauskamen.

Kittelmann war einer von 3,3 Millionen deutschen Kriegsgefangenen in Russland, von denen mehr als ein Drittel starben. Auf der anderen Seite gab es 5,5 Millionen russische Kriegsgefangene in Deutschland, von denen mehr als 3 Millionen starben.

Das ist die furchtbare Bilanz, der sich auch Kittelmann bewusst ist. Man sollte meinen, dass er nach viereinhalb Jahren Gefangenschaft keine gute Meinung von dem früheren Kriegsgegner hat. Doch das Gegenteil ist der Fall. „Ich habe die russische Bevölkerung sehr positiv erlebt“, sagt er. „Die haben uns manches zugesteckt, auch manchen Kanten Brot.“

Kittelmann als Bordfunker in Fliegeruniform in den letzten Kriegstagen. | Bild: Köhler, Nils

Geboren wurde Siegfried Kittelmann 1925 im schlesischen Neukirch, 80 Kilometer westlich von Breslau. Als der Krieg ausbrach, war er 14. Mit 17 zum Reichsarbeitsdienst und Baukaufmannslehre: „Dann sind wir eingerückt“, erinnert sich Kittelmann. Als Funker der Luftwaffe wurde er ausgebildet, doch der Krieg war zu Ende, bevor er einen Einsatz mitflog. Im böhmischen Budweis kam er in Kriegsgefangenschaft. Zunächst in amerikanische. Er schien Glück zu haben.

Eine zweimotorige Focke-Wulf Fw58: In solchen Schulflugzeugen trainierte Siegfried Kittelmann noch im Jahr 1945. Bild: privat | Bild: Köhler, Nils

Aber es kam anders. Aufgrund des Jalta-Abkommens lieferten die Amerikaner deutsche Kriegsgefangene in den östlichen Gebieten an die Russen aus. Kittelmann erinnert sich an einen US-Soldaten, der einem russischen Offizier in perfektem Deutsch sagte: „Hier sind noch ein paar deutsche Schweine.“ Eine Million Deutsche wurden auf diesem Weg von den Amerikanern an Russland übergeben. Allein an diesem Tag wechselten 1500 Mann die Seiten. Was folgte, war ein leidvoller, entbehrungsreicher, für viele deutsche Soldaten tödlicher Weg – zu Fuß und im Zug durch Rumänien, die Ukraine bis ins russische Saratow an der Wolga, in der Nähe von Stalingrad, das von den Deutschen 1943 ausgelöscht wurde.

Deutsche gegen Deutsche

Am schlimmsten seien deutsche Soldaten gewesen, die als Lagerpolizei in einem Durchgangslager in Rumänien eingesetzt wurden, erinnert sich der Mann im Flanellhemd. Sie schlugen und traten die ausgemergelten Gefangenen besonders hart wenn sie abends nicht schnell genug in die Baracken laufen konnten. Kittelmann erinnert sich an einen Aufstand in einem Lager, in dem die deutsche Lagerpolizei von den Gefangenen in Latrinen geworfen wurden, wo sie starben.

Deutsche Soldaten im Juni 1941 in Stalingrad (heute Wolgograd). Die Ende August 1942 bis Stalingrad vorgestoßene deutsche 6. Armee mit 280 000 Mann unter Generaloberst Paulus wurde Ende November 1942 von der sowjetischen Armee eingekesselt. Zahlreiche Gefangene kamen zunächst nach Saratow ins Gefangenenlager. Bild: dpa | Bild: DPA

Vier Jahre Gefangenschaft haben das Bild des Mannes bis heute geprägt. Wenn Kittelmann über diese Zeit spricht, äußert er Verständnis und fast auch Zuneigung zu dem Land, in dem er einen hohen Preis für das Unrecht zahlen sollte, das die Deutschen mit dem Überfall auf die Sowjetunion den Menschen angetan hatten. Er sollte in Wäldern schuften, Bäume von Hand mit Schrottsägen fällen und die Stämme zersägen. Und er sollte Steine klopfen, die für den Bau der Autobahn nach Moskau gebraucht wurden. Hunderttausende kamen in den Lagern um. Sie starben vor Erschöpfung, verhungerten, erlagen Krankheiten in den Lagern oder wurden auf der Flucht erschossen.

Siegfries Kittelmann (hinten) im Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteur Nils Köhler. | Bild: Köhler, Nils

Es sind, wie meist, persönliche Begegnungen, die die Empfindungen der Menschen in schier auswegloser Lage in eine Richtung wenden. Da war zu Beginn eine russische Offiziersfrau, die Kittelmann im Hochsommer 1945 an einem verschwiegenen Ort seinen Mantel abkaufte – gegen zwei dicke Pakete Tabakblätter. „Im Lager hab ich dafür alles gekriegt“, sagt Kittelmann. Bis hin zum begehrten Brot, das ihm das Überleben sicherte. Und da war eine russische Lagerärztin, die an einem eisigen Wintertag die Kriegsgefangenen ins Lager holen ließ, um sie vor Erfrierungen zu retten. Nach Kittelmanns Erinnerungen war es eine jüdische Russin, die das tat. Und da war der Lagerkommandant, der dafür sorgte „dass jeder die Verpflegung bekam, die ihm nach dem Völkerrecht zustand. Und auch Tabak“.

Fluchtversuch war sinnlos

Die Regeln im Lager waren hart. Es gab Punkte für alles mögliche, etwa wenn die Gefangenen ihre Füße auf die Pritsche legten. Wer die zulässige Punktzahl überschritt, kam vor ein Strafgericht. Das Essen bestand meist aus Krautkohl. „Ich habe mich daran übergessen“, erinnert sich Kittelmann. Eine Flucht schien unmöglich. Einmal waren vier Deutsche aus dem Lager geflohen. „Die haben sie alle wiedergekriegt“, erinnert sich der 94-Jährige. Zwei kamen ins Gefängnis, die anderen beiden wurden später aufgegriffen und von Soldaten übel zugerichtet.

Die wechselvolle Geschichte zwischen Deutschen und Russen ist an der Wolga wie kaum woanders greifbar. Die Umgebung von Saratow war seit Katharina der Großen Mitte des 18. Jahrhunderts von Deutschen besiedelt. Nach dem Überfall auf die Sowjet­union wurden die Wolgadeutschen in den Städten Marx und Engels auf Befehl Stalins nach Sibirien verbannt. In Marx und Engels gab es auch Gefangenenlager mit jeweils deutschen Kommandanten. Die Insassen seien hier schlechter behandelt worden als andernorts, erinnert sich Kittelmann.

Kittelmanns Entlassungspapier in russischer Sprache: Mit diesem Ausweis reiste er nach seiner Entlassung am 15. Juni 1949 in den Westen. | Bild: Köhler, Nils

52 Monate schuftete er in Lagern, bis er in die Heimat durfte. „Wir haben immer an unsere Heimkehr geglaubt“, sagt er. Er musste damals an der Straße von Melitopol nach Moskau bauen. Alle 15 Kilometer gab es ein Gefangenenlager; die Pflastersteine, die sie mit Hammer und Meißel bearbeiteten, mussten eine bestimmte Größe haben: täglich stellte jeder 0,6 Kubikmeter her, erinnert sich Kittelmann. Alle paar Wochen mussten die Männer antreten, dann wurden die 15 Fleißigsten einem Heimkehrtransport zugeteilt. „Eines Tages hieß es: Kittelmann Siegfried. Ich zuckte zusammen.“ Kittelmann hatte Glück. Andere mussten viel länger aushalten. Die Letzten kamen im Januar 1956 nach Hause.

Papa kommt heim: Russland-Heimkehrer werden in Deutschland begrüßt. Bild: dpa | Bild: -

Dann kam der Tag der Heimkehr: „In Panzerfahrerweste und mit Luftwaffen-Kappe nahm mich meine Mutter in den Arm.“ Eine bittere Enttäuschung gab es, als er nach Käthe fragte, seiner großen Liebe, der er aus dem Lager über viele Jahre Briefe geschickt hatte, mithilfe von Rotkreuzkarten, die er gegen Brot eingetauscht hatte. Bis 1948 hatte sie ihm geantwortet. „Dann war Schluss.“ Von seiner Mutter erfuhr er nun: „Sie war inzwischen verheiratet und hatte einen Bub“, sagt Kittelmann leise.

Den Willen zum Durchhalten und seine positive Sicht der Dinge hat sich der Mann mit dem freundlichen Lachen bewahrt. 1957 gelangte er nach der Flucht aus der DDR mit seiner Frau in den Schwarzwald nach Altglashütte. „Ich habe eine Wohnung, ich will arbeiten“, sagte er sich und arbeitete am Bahnhof in Hausach, sammelte Papier auf und putzte Toiletten. Zwei Jahre später war seine Bewerbung in Überlingen am Bodensee erfolgreich: bei Perkin Elmer (heute Diehl Defence) kam er in die Personalabteilung.

Und was ist ihm mit seinen 94 Jahren geblieben? „Ich lass auf die Russen nichts kommen“, sagt er. Es ziehe ihn bis heute in den Osten, wo er eine russische Familie unterstützt. Die Eintrübung im politischen Verhältnis der letzten Jahre sehe er mit Sorge. Er sei davon überzeugt: „Deutschland braucht Russland und Russland Deutschland.“