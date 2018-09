Vor 50 Jahren formierte sich in Deutschland der Widerstand gegen die Notstandsgesetze. Auch in Konstanz zogen die Studenten von der Universität bis zum Stadttheater. Unser Autor ist in die Archive gestiegen und hat sich auf die Spuren der Demonstranten begeben.

Olaf Schumann ist ein politisch und kulturell gebildeter Mann. Ausstellungen oder Konzerte gehören zu seinen Vorlieben. Als er vor einigen Jahren im Richental-Saal eine Ausstellung über Konstanzer Bilder besuchte, wollte er seinen Augen nicht glauben. „Da hingen Bilder, auf denen ich zu sehen war“, erzählt er mit ansteckender Begeisterung. „Wie elektrisiert starrte ich darauf.“

Olaf Schumann mit den Bildern der Demonstration. | Bild: Andreas Schuler

Einen historischen Augenblick eingefangen

Die Ausstellung war eine Hommage an den 2007 verstorbenen, bundesweit geschätzten Fotografen Heinz Finke. Er lebte seit 1951 in Konstanz und war für den SÜDKURIER tätig. Finke wurde als Bildreporter in den Nachkriegsjahren für seine beeindruckenden Reportagen über Theodor Heuss, Albert Schweitzer, Willy Brandt oder Konrad Adenauer bekannt. Olaf Schumann ging ins Archiv der Universität und besorgte sich eine Kopie der Bilder, die seither im Flur seiner Wohnung hängen. Am heutigen Tag ist der 50. Jahrestag der Demonstration.

Bild: Heinz Finke/Universität Konstanz

Jeder fünfte Artikel des Grundgesetzes wird geändert

In ganz Deutschland gingen die Menschen im Mai 1968 auf die Straße gegen die Notstandsgesetze. Die traten am 26. Juni desselben Jahres in Kraft und änderten das Grundgesetz dahingehend, dass sie eine Notstandsverfassung regeln, die der Sicherung der Handlungsfähigkeit der Regierung in Krisensituationen dienen sollen. 28 der 145 Artikel des Grundgesetzes wurden geändert.

Bild: Heinz Finke/Universität Konstanz

Die Notstandsgesetze beziehen sich auf den Verteidigungs-, Spannungs- und Katastrophenfall sowie den inneren Notstand. Tritt ein solcher Fall ein, werden die Grundrechte des Individuums eingeschränkt, damit die Regierung ihre Handlungen ausführen kann. Dagegen demonstrierten die Menschen – auch in Konstanz.

Bild: Heinz Finke/Universität Konstanz

Gesetzeslesung live in der Aula übertragen

Studenten trafen sich im legendären Hörsaal 007 in der Jacob-Burckhardt-Straße und zogen los Richtung Zähringerplatz. Dort reihten sich Schüler und andere Personen ein. Über die Wilhelmstraße, die heutige Theodor-Heuss-Straße, und die Rheinbrücke ging es bis zum Stadttheater.

Bild: Heinz Finke/Universität Konstanz

„Unser Direktor Hermann Venedey war der Knaller“, erinnert sich Olaf Schumann. „Es war damals außergewöhnlich, dass er mit uns zur Demo gegangen ist.“ Außerdem durften die Oberschüler des Humboldt-Gymnasiums die Lesungen im Bundestag zum Thema live vor dem Fernseher in der Aula verfolgen – anstelle des Unterrichts.

Bild: Heinz Finke/Universität Konstanz

Auf den Bildern ist von begleitender Polizei nichts zu sehen. „Konstanz war ja ein Provinznest“, so Olaf Schumann schmunzelnd. „Die Polizei hatte keinerlei Erfahrung mit Demonstrationen.“ Auf der Rheinbrücke gab es eine Sitzblockade, im Theater diverse Reden, ehe sich die Demonstration auflöste. Ein Jahr später gab es die nächste Demo – gegen den Vietnam-Krieg.

Sie alle waren 1968 in Konstanz dabei

