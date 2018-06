Musik 24. Mai 2018 Sound, Haare, Klamotten: James Bay hat sich einer Runderneuerung unterzogen

Neben seinem Look hat der britische Musiker James Bay auch seinen Sound renoviert. Auf seinem zweiten Album „Electric Light“ geht der 27-Jährige weit forscher und elektronischer zu Werke als vorher. SÜDKURIER-Mitarbeiter Steffen Rüth hat mit dem Mann gesprochen, der am 22. Juni 2018 beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck auftritt. Mit Videos!