Vor 15.000 Jahren war am Parkplatz Mindelsee an Wandern nicht zu denken. Mehrere Hundert Meter hoch war die Region von den Gletschern der Würmeiszeit bedeckt. Als die Eismassen sich zurückzogen, flutete Schmelzwasser die flache Geländemulde. Damals war der heute knapp zwei Kilometer lange See bis zu neun Kilometer lang.

Durch natürliche Verlandung, tausende Jahre später von ersten Siedlern künstlich beschleunigt, entstanden Niedermoore mit bis zu zehn Metern mächtigen Torfschichten. Das begehrte Brennmaterial gewann man am Mindelsee noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wandelte das einstige „Sumpfloch“ so unbeabsichtigt zur artenreichen Kulturlandschaft von heute.

Lebensräume für Pflanzen und Tiere

Weide- und Riedwiesen, Feuchtwälder, Schilfzonen und der See selbst sind wertvolle Lebensräume für Pflanzen, Insekten und Wasservögel. Jetzt, im Frühsommer, lassen sich vom Wanderweg – bitte die Wege nicht verlassen! – wilde Orchideenarten und gelbe Sumpf-Schwertlilien in den Feuchtwiesen entdecken. Libellen tanzen über Wasserflächen. Charakteristisch ist das glucksende „Göö-göck“ der Fasane. Mit viel Glück lässt sich der sehr seltene Neuntöter beobachten, wie er seine Beute an Dornen von Büschen aufspießt. Ein gutes Fernglas gehört auf jeden Fall in den Rucksack.

Am östlichen Ufer verlässt unser Wandertipp den Mindelsee und damit auch die Markierung der bisher begleitenden Mindelsee-Runde. An Obstbäumen und Waldrändern entlang führt die Wanderung nach Liggeringen und bergauf auf den bewaldeten Bodanrück. Zwei weitere der fünf bestens markierten „Radolfzeller Runden“ geben die Richtung für den Weiterweg vor. Mit der Bodanrück-Runde geht es zum Lusthäusle hinauf, wo sich einst die Liebenden aus Bodman und Liggeringen trafen, und wieder hinab in den Radolfzeller Teilort. Wer mag, legt vor dem Abstieg noch einen Abstecher um die Bisonweide ein. Der Rückweg über den Aussichtspunkt Vogelherd nach Möggingen folgt in Abschnitten der Markierung der Mühlsberg-Runde.

Vorbei an summenden Bienen zurück zum Ausgangspunkt

Aktuell ist das „Hennhouse“ des Max-Planck-Instituts an der Mühle am Wasserschloss Möggingen geschlossen. Über Öffnungszeiten informiert die Webseite www.ab.mpg.de. Schräg gegenüber bietet die Bienenweide „Bee Marie“ mit einer Wildwiese, Hecken und Büschen Unterschlupf und Nahrung für Vögel und Insekten, Schmetterlingsarten und Wildbienen. An der Informationstafel, am Beginn der Apfelbaum- und Kastanienallee, hilft ein integriertes Fernglas bei der Beobachtung des geschäftigen Summen und Brummens. Am anderen Ende des Zufahrtswegs ist der Ausgangspunkt wieder erreicht.

Wussten sie eigentlich... ...dass das Dünnele, auch als Dinnete, Dinne, Wähe oder Flade bekannt, als Nebenprodukt des wöchentlichen Brotbackens entstanden ist. Die Bäuerin hatte bei ihrem straffen Tagesablauf kaum Zeit, ein Mittagessen zu kochen. So wurden aus Teigresten dünne Fladen gerollt und mit dem herzhaft belegt, was die Speisekammer hergab. Mit der Brotschaufel in den fürs Brot noch zu heißen Ofen geschoben, hat man die „Bauernpizza“ schnell und knusprig ausgebacken. Wurden sie nicht mehr richtig kross, war die richtige Temperatur fürs Brot erreicht. Beatrix Honstetter serviert in fünfter Generation im Kranz in Liggeringen badische Leckereien. Leckere Dünnele gibt es in Corona-Zeiten derzeit nur zum Abholen. | Bild: Thomas Bichler ...dass das Dünnele, auch als Dinnete, Dinne, Wähe oder Flade bekannt, als Nebenprodukt des wöchentlichen Brotbackens entstanden ist. Die Bäuerin hatte bei ihrem straffen Tagesablauf kaum Zeit, ein Mittagessen zu kochen. So wurden aus Teigresten dünne Fladen gerollt und mit dem herzhaft belegt, was die Speisekammer hergab. Mit der Brotschaufel in den fürs Brot noch zu heißen Ofen geschoben, hat man die „Bauernpizza“ schnell und knusprig ausgebacken. Wurden sie nicht mehr richtig kross, war die richtige Temperatur fürs Brot erreicht.