Auch Ihr könnt die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Zeigt uns Eure Projekte beim Wettbewerb EInfach Klasse! | Bild: Ehrenberg-bilder - stock.adobe.com

Ob im Ressourcenverbrauch, im Konsumverhalten oder im sozialen Bereich – bestimmt habt Ihr Euch in den weiterführenden Schulen zu diesen Themen bereits Gedanken gemacht und tut vielleicht schon was. Dann bewerbt Euch! Denn wir finden, wer die große Welt auch mit kleinen Projekten verbessern will, hat es verdient, Aufmerksamkeit zu bekommen.

Der Wettbewerb

Wenn Ihr Euch noch keine Gedanken gemacht habt, dann tut es jetzt! Der Wettbewerb „Was können wir im Kleinen tun, um die große Welt ein Stück gerechter zu machen?“ findet im Rahmen des SÜDKURIER Medienprojekts Klasse! statt, das in diesem Schuljahr 20 Jahre alt wird. Unterstützt wird das Projekt von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Mit diesem Wettbewerb wollen wir zeigen, wie sich Schüler am Bodensee, Hochrhein und Schwarzwald über den Schulalltag hinaus engagieren. Deshalb werden wir die eingereichten Projekte und Ideen in der Zeitung und auf SÜDKURIER Online vorstellen.

Das gibt es zu gewinnen

Und natürlich sollen mutige, kreative Köpfe auch belohnt werden: Die Schüler des besten Projekts fahren in den Europa-Park. Zudem erhält jeder Schüler, der an Projekten mitgewirkt hat, die auf dem 1.,2. und 3. Platz landen, ein Jahr lang kostenlos die SÜDKURIER Digitale Zeitung sowie unbegrenzten Zugang zu SÜDKURIER Online. Auf Eurem Smartphone oder am Computer könnt Ihr dann ein Jahr lang kostenlos die Nachrichten aus Eurer Region und der Welt lesen.

Bewerbt Euch bis 21. Juni 2019 online über unten stehendes Formular. Wir freuen uns auch sehr über ein kurzes Video, das Ihr dort hochladen könnt, in dem Ihr Euer Projekt beschreibt.

Ihr könnt uns Eure Bewerbung auch per Post oder E-Mail senden:

SÜDKURIER Medienhaus

Einfach Klasse! Wir tun was

Simone Ise / Mandy Schmidt

Max-Stromeyer-Straße 178

78467 Konstanz

E-Mail: klasse@suedkurier.de

Habt Ihr noch Fragen, dann ruft uns an unter der Telefonnummer: 07531/ 999-1335

Nach der Bewerbungsfrist werden die Projekte von einer Jury beurteilt und die Gewinner ausgewählt, die dann von uns benachrichtigt werden.

Das Bewerbungsformular

Einfach Klasse - Wettbewerb 2019 Name der Schule * Name des Projektes * Name, Vorname des verantwortlichen Lehrers * Postanschrift * Telefonnummer * E-Mail-Adresse * Anzahl der teilnehmenden Schüler (ggf Klassenstufe) * Das ist unser Projekt * Darum ist uns das Projekt so wichtig * Hier könnt ihr euer Bewerbungsvideo hochladen (maximale Größe: 80mb)