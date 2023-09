Im Bodensee leben 36 Fischarten. Die meisten davon schwimmen in den oberen 20 Metern des Sees.

Wie viele Menschen im Bodensee gestorben sind? Darüber kann nur spekuliert werden. Sicher ist: Wenn eine Leiche tiefer als 20 Meter sinkt, taucht sie in der Regel nicht wieder auf.

Der tiefste Punkt des Untersees ist 45 Meter tief. Im Obersee geht es weiter in die Tiefe.

Seesaiblinge mögen es kalt und schwimmen in 30 bis 80 Metern Tiefe.

Felchen sind die bekannteste Bodenseefischart. Sie schwimmen im Freiwasser in den oberen Schichten, können aber auch in bis zu 60 Metern Tiefe gefunden werden. Wenn sie laichen, sinken ihre Eier bis zum Seegrund.

Immer wieder werden im See Granaten, Munition und andere Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Vor allem im Bereich vor Friedrichshafen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Funde von Bomben, die von Spezialteams gehoben werden mussten. Wie viele Kampfmittel noch im See liegen und auf welche Tiefe sie gesunken sind, ist nicht bekannt.