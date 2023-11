Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Doug Shedden als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 62 Jahre alte Kanadier wird Nachfolger von Greg Poss, der im Oktober beim Tabellenletzten der DEL freigestellt worden war.

Seitdem hatte Poss' Co-Trainer Pierre Beaulieu die Roosters übergangsweise betreut. Shedden kennt die DEL bereits aus seiner Zeit beim ERC Ingolstadt (2017 bis 2022).

Shedden soll Roosters wieder in die Spur bringen

«Es geht erstmal darum, den Abstiegsplatz zu verlassen. Wenn Trainer, Mannschaft und natürlich auch das Umfeld eine Einheit sind, können wir das sicherlich schaffen», sagte Shedden. Der frühere NHL-Profi arbeitete schon in der Schweiz, in Finnland in der osteuropäischen KHL und in der zweitklassigen nordamerikanischen Profiliga AHL als Chefcoach.

Nun soll Shedden die Roosters wieder in die Spur bringen. «Wir sind im Gesellschafterkreis zu der Überzeugung gelangt, dass er mit seiner Vita und seiner Erfahrung der richtige Mann ist, um uns in der aktuellen Situation weiterzuhelfen», sagte Iserlohns geschäftsführender Gesellschafter Wolfgang Brück.