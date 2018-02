Fasnacht in der SÜDKURIER-Region

Als Fasnacht – auch Fasnet und Fastnacht genannt – bezeichnet man das Brauchtum, mit dem traditionell die Zeit vor der sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert wird. Die Fastenzeit beginnt mit dem Aschermittwoch und gilt im Christentum der Vorbereitung auf das Osterfest.



Charakteristisch ist die Vermummung der Teilnehmer mit Kostümen und Masken, die in manchen Orten Schemen genannt werden. Sie sind vorwiegend aus Holz geschnitzt und oftmals wertvolle Handarbeit. Die Kostüme, die auf Mundart „Häs“ heißen, sind häufig selbst genäht oder bemalt. Sie werden teils über Generationen vererbt. Wichtige Figuren sind Hansele, Hexen und Teufelsgestalten. Außer der Gestalt, die eine Zunft repräsentiert, zählen oft noch weitere Gruppen zu einer Zunft, etwa Narreneltern, also Narrenmutter und Narrenvater, Narrenpolizei, Garde, Narrenmusik, Fanfarenzug oder Guggenmusik.



Während des bunten Treibens treffen sich nicht nur Narren an zahlreichen Terminen in den Orten der Region: In Waldshut, Villingen, Konstanz oder Überlingen genauso wie in den kleineren Gemeinden und Dörfern. Zu den großen Veranstaltungen wie Fasnachtsumzügen, Narrentreffen und Bälle erscheinen nicht nur Narren, sondern auch zahlreiche Zuschauer. Zu den großen Umzügen werden jedes Jahr viele Besucher erwartet. Kulturelle Großereignisse sind auch die Bälle der verschiedenen Vereine. In der Region ist der Narrenruf „Narri Narro!“ weit verbreitet.



Die Narren sind in Vereinen und Zünften zusammengeschlossen, die sich wiederum in Dachverbänden organisieren. Der älteste Verband ist die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Es gibt noch weitere Narrenvereinigungen wie den Alemannischen Narrenring (ANR), der seinen Sitz in Friedrichshafen hat.



Am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein sind zur Fasnacht zahlreiche Narrenzünfte aktiv. Nahezu jeder Ort kann eigene Zünfte aufweisen. Fasnachts-Hochburgen wie Villingen-Schwenningen und Konstanz beteiligen sich viele verschiedene Narrenzünfte am fasnachtlichen Treiben. Die meisten Zünfte gliedern sich in mehrere Gruppen.