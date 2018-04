14.04.2018 06:00 Johannes Bruggaier Exklusiv Gesellschaft Von Latte-Macchiato-Müttern und Chefärzten: Warum wir eine echte Gleichberechtigung brauchen

Wann ist der Mann ein Mann, fragte Herbert Grönemeyer 1984 in seinem Hit "Männer". Diese Frage stellt sich in Zeiten der "metoo"-Debatte, die den Mann zu großen Teilen als unsensiblen Macho und Grapscher entlarvt, umso mehr. Johannes Bruggaier hat sich in seinem Essay dazu Gedanken gemacht und plädiert für eine echte Gleichberechtigung.