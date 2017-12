Baden-Baden Kochen im Hospiz: Wie eine Profi-Köchin letzte Wünsche erfüllt

Ein deftiges Lammkotelett oder der erste Spargel im Frühjahr: Christiane Stangier kocht im Baden-Badener Hospiz "Kafarnaum" das, was Sterbende sich sehnlichst wünschen. Eine Arbeit, die sie zutiefst erfüllt

Gedankenversunken sitzt Lucia Busch (60) im „Wintergarten“, schaut durch die großen Scheiben auf die mächtigen Bäume des Merkurwaldes. Plötzlich hellt sich ihr Gesicht auf, ihre Augen strahlen: „Das sieht ja wundervoll aus“, schwärmt sie, als ihr das Essen serviert wird. Lammkotelett, Rosmarin-Kartoffeln und frisches Marktgemüse. „Und wie das duftet – wie im Sterne-Restaurant!“ Sie freut sich sichtlich.

Lucia Busch ist allerdings kein Gast in einem Gourmet-Lokal, sondern in einem Hospiz für Sterbende (in dem die Bewohner respektvoll „Gäste“ genannt werden). Neben der schwer Lungenkranken sind es im „Kafarnaum“ in Baden-Baden noch elf weitere, die im letzten Teil ihres Lebens von „einem Engel auf Erden“ verwöhnt werden: von Christiane Stangier (51).

Die passionierte Hobby-Köchin arbeitet dort als „Wunsch-Erfüllerin“. Ihre Aufgabe: die Gäste zu fragen, was ihr Herz begehrt und das Gericht dann in der Hospizküche herzurichten. Oft sind es letzte Wünsche, die Frau Stangier erfüllt. „Ich bin lebenslustig und robust. Ich hab eine dicke Haut, die nicht alles an mich ranlässt“, sagt sie. „Aber natürlich geht es mir nahe, wenn ein Gast stirbt. Besonders, wenn er Wochen oder Monate bei uns war. Man baut ja eine Beziehung zu dem Menschen auf.“

Denn mit den Essenswünschen sind auch Lebens-Erinnerungen verbunden, die sie erzählt bekommt: „Erinnerungen an die ‚gute alte Zeit’ – Kindheit, Jugend, Eltern, Großeltern. Und deren Küche: Königsberger Klopse, gebackene Leber, deftige Eintöpfe, Braten mit Rotkohl. Da blühen diese Menschen noch einmal auf. Weil sie gerührt sind, wenn sie diese Zeit noch einmal schmecken können.“ Und dankbar. Wie der alte Herr, der stets ein Lob auf die Serviette schrieb: „Großartig!“ Oder: „Sie sind eine 5-Sterne-Köchin!“

Oder die Dame, die im April sehr bedrückt erzählte, sie liebe Spargel über alles, werde ihn aber wohl nicht mehr erleben. „Da bin ich sofort ins Feinkost-Geschäft, habe den ersten frischen Spargel, Schinken, Butter und neue Kartoffeln gekauft“, erinnert sich Frau Stangier. „Als ich die Dame zwei Stunden später mit ‚ihrem’ Essen überraschte, hatte sie Tränen in den Augen. Und danach hat sie sich lange die Lippen geleckt, um den Geschmack auszukosten. Das war sehr berührend.“

Es gibt aber auch Gäste, die kraftlos sind, nicht mehr sprechen können. „Sie zeigen ihre Wertschätzung anders“, weiß die Köchin. „Durch ein Lächeln, leuchtende Augen oder langes Händehalten.“ Für Emotionen nimmt sie sich Zeit. „Ich will diesen Menschen nicht nur die Teller vor die Nase stellen“, sagt sie. „Ich habe auch ein Ohr für sie.“

„Genau das ist uns wichtig“, ergänzt Hansjürgen Schnurr, Kaufmännischer Direktor des Klinikums Mittelbaden, zu dem das „Kafarnaum“, das nach einem biblischen Rückzugsort benannt ist, gehört. „Sein liebstes Essen zu bekommen und aus seinem Leben zu plaudern, das tut gut. Das sorgt für ein Gefühl der Geborgenheit. Vor allem bei denen, die keine Angehörigen haben und nie Besuch bekommen.“

Seit 18 Monaten arbeitet Christiane Stangier, Mutter von 2 Söhnen (12/16), nun im Hospiz. An drei Tagen die Woche kauft sie – am liebsten frisch auf dem Markt – Fisch, Fleisch, Gemüse, Salat und fährt ins „Kafarnaum“. An den anderen Tagen werden die Gäste von der Klinik-Küche versorgt. Ihre Einkäufe werden ihr immer am Monatsende erstattet.

Eine gute Freundin, die für das Haus tätig ist, hatte Christiane Stangier, die früher im berühmten Hotel „Atlantic“ in Hamburg und im legendären „Schloßhotel Bühlerhöhe“ bei Baden-Baden gearbeitet hat, angeworben: „Du kannst doch so fantastisch kochen. Ich hätte da vielleicht etwas für dich...“

Der Freundeskreis des Hospizes hatte ursprünglich geplant, für einen Tag einen Sternekoch zu engagieren, aber das war ihm nicht nachhaltig genug. Man wollte kein einmaliges Highlight, über das die Presse berichtet, von dem spätere Gäste aber nichts mehr haben. Man wollte eine Dauerlösung.

„Erst hatte ich Fracksausen, ob ich den Job emotional schaffe“, gesteht Christiane Stangier. „Aber nach dem Kennenlern-Termin vor Ort habe ich gleich Ja gesagt. Weil ich das hingebungsvolle Personal, das mit viel Liebe arbeitet und für menschliche Wärme sorgt, großartig fand. Und auch die helle und überhaupt nicht beklemmende Atmosphäre des Hauses mit seinen zwölf modernen Zimmern, dem gemütlichen Wintergarten, den Blumen und Kerzen. Das hatte mich positiv überrascht“, erinnert sie sich.

Für heute macht sie Feierabend, räumt die Spülmaschine ein und hängt die Schürze an den Haken. „Wissen Sie“, sagt sie noch und strahlt übers ganze Gesicht, „mich hat noch nie eine Tätigkeit so erfüllt wie diese. Ich kann mir nichts Sinnvolleres mehr vorstellen, als Menschen am Ende ihres Lebens eine Freude zu machen, damit sie sich auf ihren letzten Metern wohl und geborgen fühlen.“