Weihnachten Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte: Was ist Legende und was ist wahr?

Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte: Was ist Legende und was ist wahr?

Jedes Jahr zieht die Weihnachtsgeschichte viele Menschen in ihren Bann. Doch was davon ist Legende, was Wirklichkeit? Wir liefern Antworten in unserem Faktencheck.

25. Dezember: Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu und neben Ostern das Hauptfest im Kirchenjahr. Abgeleitet ist der Name vom mittelhochdeutschen "ze den wihen nahten" und bedeutet "in den geweihten, heiligen Nächten". Die theologische Bedeutung des Festes liegt in der Menschwerdung Gottes durch Jesu Geburt. In Gottesdiensten wird traditionell die biblische Überlieferung aus dem Lukas-Evangelium verlesen. Danach wurde Jesus in Bethlehem in einem Stall geboren. Im 4. Jahrhundert wurde dies erstmals auf den 25. Dezember festgelegt. Ab dem 7. Jahrhundert setzte sich der Brauch, die Geburt Christi an diesem Datum zu feiern, auch hierzulande durch. An welchem Tag Jesus tatsächlich geboren wurde, ist allerdings unbekannt. Auch über das genaue Jahr ist man sich nicht einig. "Das ist aber auch ein Thema, das die biblischen Autoren gar nicht interessiert hat", sagt der evangelische Theologe Konrad Hammann. Im 4. Jahrhundert legten die Christen den Geburtstag von Jesus sehr provozierend auf den Feiertag des römischen Sonnengottes Sol Invictus. "Das ist eine hochpolitische Entscheidung, weil damit die Opposition gegen die römische Welt und deren religiöse Vorstellungswelt zum Ausdruck gebracht wurde", erläutert der katholische Theologe Rainer Kampling.

Steuerschätzung: "Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde", lautet der berühmte erste Satz der Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Der mächtigste Mann der damaligen Welt, der römische Kaiser Augustus, wird damit zur Fußnote degradiert. Augustus stellte sich in Inschriften als "Retter der Welt" dar – "vergleichbar mit heutigen Werbespots", erläutert der katholische Theologe Martin Ebner. "Dieser Werbespot wird jetzt für Jesus in Anspruch genommen." Von Augustus wird dagegen nur gesagt, dass er die Leute als Steuerzahler registrieren ließ – und Steuern waren damals genauso unbeliebt wie heute.

Bethlehem: Die Geburtskirche von Bethlehem ist eines der ältesten Gotteshäuser der Welt. Der römische Kaiser Justinian I. ließ sie im 6. Jahrhundert nach Christus neu erbauen, nachdem die im 3. Jahrhundert an derselben Stelle errichtete konstantinische Basilika beim Samaritaneraufstand von 529 stark beschädigt worden war. Das zehn Kilometer südlich von Jerusalem im palästinensischen Westjordanland gelegene Gotteshaus soll nach religiösen Überlieferungen über jener Höhle errichtet worden sein, in der Jesus zur Welt kam. Viele Theologen glauben aber, dass Jesus in Nazareth und nicht in Bethlehem geboren wurde. Bethlehem wurde demnach von den Evangelisten Lukas und Matthäus als Geburtsort gewählt, weil dort schon der große israelische König David geboren worden war. „Die Evangelisten greifen solche positiv besetzten Bilder auf und übertragen sie auf ihren Helden, auf Jesus“, erläutert Theologie-Professor Martin Ebner.

Die Krippe: Die Idee von der Futterkrippe als Geburtsort Jesu lässt sich schon im Frühchristentum nachweisen. Eine solche Futterkrippe stand an Weihnachten neben dem Kirchenaltar. Im Mittelalter legte man eine Jesuspuppe hinein, die bei weihnachtlichen Wiegeliedern zum Schaukeln gebracht wurde. Populär wurde die Inszenierung der Geburt durch Franz von Assisi, der 1223 eine Krippe mit Ochs, Esel und lebensgroßen Wachsfiguren aufbauen ließ. „Die älteste Krippe der Jesuiten soll 1560 im portugiesischen Coimbra aufgestellt worden sein“, sagt Martin J. Martlreiter, Präsident des Verbandes Bayerischer Krippenfreunde. Im Lukas-Evangelium heißt es, Maria und Josef hätten in der Herberge keinen Platz mehr gefunden und deshalb habe Maria ihr Baby in eine Futterkrippe gelegt. Daraus folgert man, dass sie Jesus in einem Stall zur Welt brachte. Kampling: „Zu der Zeit gab es noch Löwen und Bären in Israel, man konnte also nicht gut draußen schlafen.“ Für die Krippe gibt es keinen Bezug zu älteren Texten – vielleicht ein Hinweis auf einen historischen Kern.

Ochs und Esel: In Weihnachtsgottesdiensten wird oft betont, dass als erstes die Unterprivilegierten – die Hirten – auf Jesus aufmerksam wurden. „Hirten waren damals aber gar nicht arm, sie besaßen viele Tiere“, sagt Theologe Konrad Hammann. Der ursprüngliche Sinn war womöglich raffinierter: Zunächst bewachen die Hirten ihre wertvollen Schafe vor Räubern und wilden Tieren. Doch als sie von den Engeln die Botschaft bekommen, dass Jesus geboren ist, lassen sie sie unbewacht zurück.

„Für den zeitgenössischen Zuhörer war das ein vertrautes Bild“, erläutert Ebner. „Es bedeutete: Jetzt ist das Goldene Zeitalter des Friedens angebrochen.“ Auch das war wieder ein Seitenhieb auf Kaiser Augustus, der eben das von sich selbst behauptete.

Die Hirten: Sie kommen in den biblischen Berichten über die Geburt von Jesus überhaupt nicht vor, sondern nur in der zeitgenössischen Parallel-Literatur zur Bibel, den Apokryphen. Sie spielen damit auf eine Textstelle im Alten Testament an. Doch schon auf einem Sargrelief des 3. Jahrhunderts sind sie neben der Krippe zu sehen. Oft überkreuzt sich ihr Atem – eine Anspielung darauf, dass das Jesuskind einmal grausam am Kreuz sterben wird. Nach traditionellem christlichen Verständnis repräsentiert der Esel an der Krippe die Heiden, der Ochse die Juden. Da Jesus selbst oft als guter Hirte dargestellt wird, stehen die Schafe auch für die ihm anvertrauten Gläubigen. Als dumm galten Schafe früher nicht – vielmehr als nützlich.

Der Stern von Bethlehem: Die Heiligen Drei Könige – im Matthäus-Evangelium als Sterndeuter beschrieben – folgten der Überlieferung nach einem Licht am Himmel, das ihnen den Weg zum neugeborenen Jesuskind zeigte. Dieser "Stern von Bethlehem" wird in späteren bildlichen Darstellungen oft als Komet mit Schweif gezeigt. Viele Wissenschaftler, die keine Theologen sind, glauben, dass es den Stern wirklich gegeben hat. Sie halten es heute für die wahrscheinlichste Erklärung, dass vor rund 2000 Jahren die Planeten Jupiter und Saturn hell leuchtend durch das Sternbild der Fische zogen – damals als Götterzeichen für die Geburt eines Königs gedeutet.

Theologen sehen den Stern dagegen eher als literarisches Bild. Er spielt auf eine Geschichte im Alten Testament an, in der für Israel ein neuer Stern – ein künftiger König – geweissagt wird. Fromme Juden stellten diese Verbindung vermutlich sofort her.

Fazit: Die Geburt Jesus wird als ein historisches Ereignis anerkannt. Die Tatsache, dass er gelebt hat, bezeugt, neben den Evangelien, auch der römische Historiker Tacitus. Auch der Zeitpunkt seiner Geburt ist relativ wahrscheinlich. Die Weihnachtsgeschichte in all ihrer Pracht beruht indes großenteils nicht auf historischen Fakten. Aber ist sie deshalb unwahr? „Eine Legende kann wie ein Märchen tiefe Wahrheit enthalten – viel mehr als nüchterne historische Tatsachen“, betont Prof. Hammann. Und eine Geschichte muss schon ungeheuer gut sein, um über zwei Jahrtausende hinweg nichts von ihrer Faszination einzubüßen. Die Hauptaussage der Evangelien ist zudem sehr ernst gemeint: „Sie lautet: Der eigentliche Herrscher der Welt ist dieser Jesus“, erläutert Martin Ebner. „Die Macht ist jetzt in den richtigen Händen. Daran haben die ersten Christen so fest geglaubt, dass viele von ihnen dafür in den Tod gegangen sind.“ (dpa/huf)