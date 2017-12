Essay Die Heilige Familie: Wie uns das Bild von Jesus, Maria und Josef bis heute prägt

Ob wir es wollen oder nicht, die biblische Geschichte von Jesus, Maria und Josef prägt unsere Vorstellungen und Ideale von der Familie bis heute.

Die Kerzen leuchten, auf dem Tisch thront die Gans, drum herum haben sich erwartungsfrohe Menschen niedergelassen. Ihre Gesichter verlieren die Härte, die sich unter dem Jahr in Form feiner Linien um Augen und Münder eingegraben hat. Es ist die Werbung eines Supermarkts, der seine Kunden an Weihnachten an einen ganz besonderen Sehnsuchtsort entführt. Einen Ort, der tief in den Wertvorstellungen der Menschen verankert ist: Die Familie als Sinnbild des Guten.

Ein Rettungsanker in einer sich vermeintlich immer schneller drehenden Welt, in der so viele das Gleichgewicht zu verlieren scheinen. Ein Schutzraum, abgeriegelt von den Schurken und Habgierigen. Das kleine private "Wir" gegen den Rest der Menschheit.

Gerade an Heiligabend soll dieser Sehnsuchtsort von Glanz und Harmonie erfüllt sein. Romantisierend. Glorifizierend. Der Wirklichkeit mit ihren gewaltigen Mühen und tiefen Tälern ist er während des "Fests der Familie" scheinbar meilenweit entrückt.

Was ist das überhaupt, eine Familie?

Dabei wurde die Familie schon oft zum Auslaufmodell erklärt. Doch aktuelle Zahlen sprechen eine andere Sprache. 792.000 Säuglinge sind 2016 in der Bundesrepublik auf die Welt gekommen. Mehr Neugeborene waren es zuletzt 1997 (812.000). Die Zahl steigt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes seit 2012 kontinuierlich, so die frohe Botschaft. Die heute 40 Jahre alten Frauen bekommen inzwischen im Durchschnitt 1,6 Kinder.

Doch mit dieser Familie ist das so eine Sache. Es fängt beim Begriff an. Was ist das überhaupt, eine Familie? Der Duden sieht in ihr eine "aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende [Lebens]gemeinschaft" oder eine "Gruppe aller miteinander [bluts]verwandten Personen".

Christian Lindner, Chef der FDP, bevorzugt die Wahlverwandtschaften. Zumindest sagte er einmal: "Familie sind für mich all die Leute, wo ich ungefragt an den Kühlschrank gehen kann." Im Sommer eröffnete schließlich der Bundestag mit der "Ehe für alle" eine weitere Weggabelung, die zum Modell "Familie" führt. Als historisch wurde der Schritt gewertet – im Guten wie im Schlechten.

Das Wunschbild bleibt ein altbekanntes

Denn wenn die Ehe nicht mehr exklusiv ist, verliert sie an Wert, so die konservative Befürchtung. Doch muss die Lehre nicht vielmehr lauten: Der Wunsch nach Bindung ist dem Menschen eigen, er stabilisiert die Gesellschaft und sollte allen offenstehen, die sich zueinander bekennen? Mann – Mann. Frau – Frau. Alleinerziehend. Mutter mit 50, Vater mit 70, der Säugling ausgetragen von einer Leihmutter. Stieffamilien. Adoptivfamilien. Pflegefamilien. Patchworkfamilien. Regenbogenfamilien.

Noch nie waren wir in der Wahl des Lebensmodells so frei wie heute. Und trotzdem bleibt das Wunschbild ein altbekanntes: Vater-Mutter-Kind. Die klassische Kernfamilie entspricht nach wie vor dem Lebensentwurf von mehr als zwei Dritteln der jungen Leute, wie eine Umfrage des Forsa-Instituts ergab.

Schon gewusst? Das Deutsche Kaiserreich war das erste europäische Land, das den Umbau zu einem Wohlfahrtsstaat einleitete. Nach einer Kranken- und Unfallversicherung wurde unter Bismarck 1891 auch eine gesetzliche Rentenversicherung eingeführt. Ist es Zufall, dass genau ab dieser Zeit die Geburtenrate zu sinken beginnt? Nein, zeigt eine neue Studie des Rostocker Zentrums zur Erforschung des Demografischen Wandels. Zur Jahrhundertwende, als die Rentenversicherung noch einmal so modifiziert wurde, dass die aktuell arbeitende Generation für die Rentner aufkommen musste, beschleunigte sich dieser Rückgang noch einmal. (sk)

"Das Ideal von der Heiligen Familie hat religiöse Wurzeln", sagt der Konstanzer Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke. "Es ist durch die christliche Heilige Familie geprägt." Dabei sei ausgerechnet die eine Patchwork-Familie gewesen: Jesus ist nicht der leibliche Sohn von Josef, mögliche Geschwister des Heilands – theologisch ist ihre Existenz umstritten – sind somit Stiefgeschwister, sogar eine Flüchtlingsfamilie war die biblische Kernfamilie. Prekär waren die Verhältnisse ohnehin. Die Heilige Familie war also alles andere als heil im konventionellen Sinn. Wäre Jesus heute bei Facebook, sein Familienstatus müsste lauten: Es ist kompliziert.

Das Bild der Heiligen Familie bestimmt bis heute unsere Rollenmodelle

Doch das Bild, das wir uns von dieser Heiligen Familie machen, ist ein anderes: Die Übermutter und der Mensch gewordene Gottessohn bestimmen bis heute unsere Rollenmodelle. Es ist mehr Andachtsbild als Realität. "Die Heilige Familie wird, wie die bürgerlich urbane Familie, aus dem Kontext geschnitten und glorifiziert", meint Albrecht Koschorke.

Es gibt keine Bilder des kleinen Jesus mit seinen (möglichen) Geschwistern, die biblischen Schilderungen des bisweilen schwierigen Verhältnisses zwischen Jesus und seiner jüdischen Herkunftsfamilie sind eher spärlich. Dass Josef eine (Stief-) Vaterfigur im Schatten ist, hat seit zwei Jahrtausenden Tradition.

"In der Scheidungs- und Sorgerechtsdiskussion ist die Rolle des Vaters zwar gestärkt worden, aber im Prinzip bleibt er schwach: Er muss sich im Fall von Trennung den Zugang zum Kind erstreiten, die Mutter-Kind-Einheit wird geschützt", sagt Albrecht Koschorke.

Auch die Figur Jesus ist über das Religiöse hinaus präsent geblieben: Kann es wirklich Zufall sein, dass der Star-Wars-Held Luke Skywalker seinen Vater nicht kennt, sondern als Ziehsohn aufwächst – und zwar in der Wüste?

"Blockbuster-Filme wie Star Wars und Bestseller wie Harry Potter beruhen auf der Fantasie, dass der Held nicht Sohn jenes kümmerlichen Vaters ist, der ihn aufzieht, sondern höheren Ursprungs", analysiert Koschorke.

Zerrbild der Übermutter

Und auch – vielleicht sogar vor allem – Maria wird mit überirdischen Erwartungen konfrontiert: "Als Mutter und Jungfrau erfüllt sie zwei patriarchale Forderungen gleichzeitig", erklärt Albrecht Koschorke. "In sexuellen Dingen unerfahren, aber liebend ein Kind umarmend. Ein unerreichbares Vorbild, das die Geschichte Europas prägte: als Ideal der tugendhaften Frau und reinen Mutter, die gar nicht weiß, was Sex ist." Sie habe keine Träume, keine Sehnsüchte, sondern gehe auf in der Fürsorge für das Kind.

Auch heute definiert sich das Erwachsenenglück bisweilen durch das behütete Dasein des einzigen Kindes. Mit dem Begriff "Helikopter-Eltern" wird ein Typus beschrieben, den gefühlt erst der Geburtenrückgang hat aufkommen lassen.

Die Berliner Autorin Anja Maier nimmt ihn mit einem politisch unkorrekten Buchtitel aufs Korn: "Lassen Sie mich durch, ich bin Mutter." Das Kind als Geschenk des Himmels, als Wunder, dem die Mutter mariengleich ihre Aufmerksamkeit zu widmen hat. Nicht wenige Frauen versuchen längst, auszubrechen aus diesem Zerrbild. Und das bedeutet nicht nur die Rückkehr in den Beruf.

Die Freiheit des Individuums

In Zeiten, in denen die Scheidungsrate bei rund 40 Prozent liegt, ist es längst zum Normalfall geworden, dass auch Mütter in den "besten Jahren" sich in Singlebörsen tummeln oder im echten Leben nach der Liebe suchen. Es gehört zu den kulturellen Errungenschaften der westlichen Welt, dass die Freiheit des Individuums als wichtiges Gut angesehen wird. Ein Fortschritt der Geschichte hin zum Besseren?

Ein Irrglaube sei das, sagt Albrecht Koschorke. Denn die Geschichte verläuft alles andere als geradlinig. Und was uns heute in der Debatte um das sich wandelnde Familienbild als gut erscheint, kann morgen schon in die Kategorie "geht gar nicht" fallen. "Es gab immer historische Phasen, in denen sich Beziehungsformen aus dem Vereinheitlichungszwang lösten, das waren stets Phasen hohen Wohlstands und hoher Sicherheit – oder auch des kompletten kulturellen Umbruchs", sagt der Konstanzer Professor und prophezeit: "Es wird auch wieder Verfestigungsphasen geben."

Schon die Romantiker um 1800 hätten mit Beziehungsformen gespielt – es blieb eine Episode. Auch heute sind es Länder, die politisch instabil und gesellschaftlich unsicher sind, die tief in die Struktur des doch eigentlich Privaten eingreifen.

In Afghanistan, Nigeria, Sri Lanka zählt weniger die Liebe, sondern Vermögen, Status, Herkunft. In Deutschland springt der Wohlfahrtsstaat ein, um die Freiheit des Einzelnen zu finanzieren – das gibt es in Afrika und Asien nicht. Dort muss der Familienverbund leisten, was bei uns der sorgende Wohlfahrtsstaat übernimmt.