26.03.2018 19:33 Alexander Michel Exklusiv Erben und Vererben Sie wollen nach Ihrem Tod nicht nur der Familie etwas hinterlassen, sondern Ihr Geld soll auch anderen guten Zwecken nützen? Wir erklären, was Sie tun können

Sie wollen mit Ihrem Erbe etwas Gutes tun? Viele Menschen vererben ihr Vermögen nicht nur an die Familie, sondern vermachen auch Geld oder Besitz an gemeinnützige Organisationen. Was Sie dabei beachten müssen, erklären wir Ihnen hier.