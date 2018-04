02.03.2018 17:17 Johannes Bruggaier Exklusiv Themen des Tages Geranien gegen Gammler: Als die Achtundsechziger-Bewegung unsere Region erreichte

Am 11. April 1968, vor 50 Jahren, wurde Rudi Dutschke, führender Kopf der Außerparlamentarischen Opposition (APO), in Berlin bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt. Es folgten schwere Krawalle. Das Jahr 1968 hat unsere Gesellschaft verändert. Welche Rolle hat die Achtundsechziger-Bewegung in unserer Region gespielt? Ein Blick zurück auf das, was sich zu diesen bewegenden Zeiten in und um Konstanz abspielte.