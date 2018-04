13.04.2018 19:16 SK Exklusiv Leben und Wissen SÜDKURIER-Serie "Leben ohne Plastik": Wie man bei Kosmetik Plastik vermeiden kann

Die SÜDKURIER-Redakteurin Kerstin Mommsen stellt sich der Aufgabe eines plastikfreien Lebens. Besonders in Kosmetikprodukten gestaltet sich das als gar nicht so einfach, denn hier findet sich Plastik nicht nur in der Verpackung, sondern auch als Mikropartikel in dem Produkt selbst. Ein Erfahrungsbericht.