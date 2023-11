Die „Bild“ hatte es zuerst vermeldet vor wenigen Tagen: Die Bundeswehr plant offenbar Einsparungen bei der Versorgung der Truppe – Rindfleisch, Fisch und frisches Obst sollen reduziert werden. Das zunächst befürchtete Ende des Kulturguts Roulade wird es zwar nicht, aber der Schmalhans wetzt schon die Messer. Da stellt sich mir als ehemaligem Wehrpflichtigen unweigerlich die Gretchenfrage: Ist das gut oder schlecht?

Es war Herbst 1990, als ich nach Abitur und Party-Sommer für zwölf Monate zur Bundeswehr einrücken musste. Grundausbildung in Stadtallendorf, dort wo nie die Sonne scheint und der Winter noch ein echter Winter ist. Anschließend zur Stammeinheit nach Limburg an der Lahn, von wo aus wir rund 30 Kasernen mit Munition, Gewehren und allerlei anderen Kriegsspielzeugen versorgten.

Was blieb hängen von dieser Zeit, die man so schön für sinnvolle Dinge hätte nutzen können? Das Essen! Jawohl, das Essen – oder wie man das nennen sollte. Unterirdisch ist beschönigend.

Kekse dienten uns als Grillanzünder beim nächsten Grillen, Nudeln als Ersatz für Schuhbändel und Soßen als Kleister für den Tapetenwechsel. Wer als End-Teenager oder Früh-Twen endlich keine Pickel mehr hatte, bekam sie angesichts der Verpflegung unweigerlich wieder – Pickelhaube mal anders.

Lieber Schuhsohle als Bundeswehrroulade

Das alles ist aber noch harmlos im Vergleich zur Rinder-Roulade aus der Bundeswehrkantine. Selbst der größte Hunger trieb diese gummiartigen Platten, die in Konsistenz und Geschmack an ausgelatschte Schuhsohlen erinnerten, nicht hinein. Ich habe zwar noch nie Schuhsohle gekostet – würde eine solche aber jederzeit der Truppen-Roulade vorziehen.

Beim Rind hörte der Spaß aber nicht auf. Den Bundeswehr-Fisch habe ich als labberiges und fragwürdig riechendes, weißes Konstrukt in Erinnerung – in der Regel ertränkt in einer dickflüssigen Mehlpampe. Furchtbar. So etwas hatte der stinkigste Fisch nicht verdient. Wenn man angesichts dieser Anti-Kulinarik von der Krankenhaus-Verpflegung bei der Blinddarm-OP träumt, sagt das eine Menge aus.

Frisches Obst war so ziemlich das einzige, was man zu meiner Zeit in der Truppe problemlos konsumieren konnte – und meistens auch das einzige, was wir tatsächlich in der Kantine zu uns nahmen. Ansonsten galt die Devise: Schnell auf die Stube und vor der nächsten Runde Waffenreinigen noch zwei Scheiben Brot mit Dauerwurst oder eine Tüte Chips einverleiben. Tag für Tag marschierte so kiloweise Essen in den Müll. Was für ein Frevel!

Und jetzt will die Bundeswehr tatsächlich an der Verpflegung sparen? Sollte sich die Qualität nicht revolutionär geändert haben (was spricht angesichts regelmäßiger Horrormeldungen über Ausstattung und Geist der Truppe schon dafür?), scheint diese Sparrunde – Obst mal ausgeklammert – gut durchdacht zu sein.

Denn statt Rind und Fisch möchte das Ministerium Geflügel- und Schweinefleisch sowie Fleischersatzprodukte anbieten. Das ist doch mal sinnvoll! Ob die Soldaten nun Rinder-Roulade oder Putenschnitzel wegschmeißen, ist unterm Strich egal – was zählt ist die Einsparung.

Wegtreten. Ohne Meldung.