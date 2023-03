Gebratene Nudeln mit Gemüse und Entenfleisch, Frühlingsrollen mit Sojasoße oder doch lieber Reis mit Garnelen und Sojasprossen zum Mitnehmen? Wer in Konstanz schnell und einfach eine kleine Rundreise durch die asiatische Küche unternehmen möchte, hat es heutzutage leicht: Asia Imbisse haben sich in den vergangenen Jahren in der Stadt am Bodensee etabliert.

Inzwischen gibt es in Konstanz mehr als ein Dutzend solcher Imbissbuden. Doch welcher Asia Imbiss ist der beste? Hincooker Andi Schuler hat das asiatische Take-Away-Angebot getestet und seinen Sieger gekürt.

Die Auswahl: Die Vorauswahl der Asia Imbisse ist subjektiv und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, erfolgt aber nach festen Kriterien: Frische, Authentizität, Geschmack. Geschmacksverstärker finden sich in jedem Lokal und sind daher kein Kriterium. Glutamat wird insbesondere in der asiatischen Küche als Geschmacksverstärker eingesetzt. Es ist vor allem in Soja- und Fischsauce enthalten und dient auch für viele andere asiatischen Speisen als Gewürz.

Die Bewertungsskala: Für das beste asiatische Geschmackserlebnis in Konstanz vergibt der Hincooker bis zu fünf Sojabohnen.

Merkmale eines Imbisses Beim Hincooker-Test beziehen wir uns auf die klassischen charakteristischen Merkmale eines Imbissbetriebes. Laut der Betriebswirtschaftsgesellschaft überwiegt bei einem Imbiss im Gegensatz zum Restaurant oder Bistro der Verkauf von im Gast- oder Verkaufsraum zubereiteten Speisen zum Außer-Haus-Verzehr. Dennoch können für einen Teil der Kundschaft Sitz- oder Stehgelegenheiten zum Verzehr vor Ort bereitstehen.

Die Top 5 Asia Imbisse in Konstanz:

Longfresh, Lago Einkaufszentrum

Das Longfresh im Lago ist ein edler Imbiss mit hohem Anspruch. Hier kommt der Gast, der bereit ist, ein paar Euro mehr auszugeben, voll auf seine Kosten. | Bild: Andi Schuler

Wer es frisch und authentisch mag, der ist im Erdgeschoss des Lago Einkaufzentrums bestens aufgehoben. Im Longfresh werden alle Speisen vor den Augen der Gäste zubereitet. „Unser Gemüse erhalten wir von der Insel Reichenau“, sagt Nguyen Singh, die Chefin des Hauses. „Viele unserer Produkte sind außerdem Bio.“

Zwei Stunden vor Eröffnung sind Mitarbeiter bereits im Laden mit Schneiden, köcheln und vorbereiten beschäftigt. „Außer unseren Suppen, die viele Stunden kochen müssen, bereiten wir alles mehrmals am Tag frisch zu“, erklärt Nguyen Singh.

Frisch, knackig und nach Angaben der Chefin direkt von der Reichenau: Das Gemüse im Longfresh. | Bild: Andi Schuler

Der Renner des Hauses ist die Nummer 15: ‚Bun Xao Sa ot‘ besteht aus leicht scharfen Reisnudeln mit Zitronengras, Ei, Chili, Kurkuma, Gemüse, Erdnüssen und Röstzwiebeln in Xasiu-Knoblauchsoße. Das Besondere: Kurkuma wird im Ganzen verarbeitet, nicht als Pulver. Das gilt auch für den Chili und Koriander.

Das bunte Gemüse wird so zubereitet, dass es noch bissfest und knackig auf dem Teller landet. Dazu gibt es Tofu, Huhn, Rind oder Garnelen zur Auswahl – auch mit Röstaromen angebraten. Vor allem im Sommer ist ‚Bun Xao Sa ot‘ die perfekte Abkühlung. Das frische Zitronengras, die Chilis und diverse Gewürze sorgen für einen Frischekick.

Qualität hat ihren Preis

Auch die anderen Gerichte und die asiatischen Smoothies sind frisch und knackig. Sushi wird mehrmals am Tag an der Theke zubereitet. Zum individuellen Nachwürzen stehen jede Menge Soßen und Gewürze zur Verfügung. Allerdings: Qualität hat ihren Preis. Nummer 15 kostet wie die anderen Hauptgerichte 11,90 Euro. Das hört sich für einen Imbiss zunächst teuer an, ist aber das Geld wert.

Im Longfresh wird strukturiert gearbeitet mit frischen und gesunden Zutaten Video: Andi Schuler

Hincooker-Fazit: Ohne Zweifel ist das Longfresh der leckerste Asia Imbiss in Konstanz. Die Zutaten frisch, das Gemüse knackig, die Gewürze authentisch. Die Gerichte werden vor den Augen des Gastes frisch und gerne nach individuellen Wünschen zubereitet. Mehr geht nicht.

Bewertung: 5/5 Sojabohnen

Thang Long Asia Thai Imbiss, Lago Einkaufszentrum

Im Food Corner im Untergeschoss des Lago Einkaufzentrums teilt sich das Thang Long mit einem italienischen Imbiss die Sitzgelegenheiten. An der Theke kann man wählen zwischen der Box zum Mitnehmen oder dem Tellergericht zum Hieressen. | Bild: Andi Schuler

Ebenfalls im Lago ist der Thang Long Asia Thai Imbiss beheimatet. Das ist kein Zufall: Beide Lokalitäten gehören demselben Besitzer. Auch im Than Long im Untergeschoss des Einkaufzentrums kann man den Mitarbeitern beim Zubereiten der Gerichte durch eine Plexiglasscheibe zuschauen.

Im Thang Long kommt das Gemüse ebenfalls aus der Region. Die Gerichte schmecken authentisch asiatisch, die vielen zur Verfügung stehenden Soßen jeglicher Geschmacksrichtung geben dem Gast die Möglichkeit, nach eigenem Gusto zu würzen.

Vorbildlich und übersichtlich: Die Theke im Thang Long. Video: Andi Schuler

In dem Asia Imbiss wird mehrmals täglich Gemüse und Fleisch geschnitten, Reis und Nudeln gekocht. Aus der Konserve kommt hier nichts. Die verwendeten Gewürze sind frisch.

Hincooker-Fazit: Die Gerichte im Thang Long sind weniger ausgefallen und exotisch als im Longfresh ein Stockwerk drüber, schmecken aber ebenso gut. Wer es klassisch chinesisch mag, ist hier gut aufgehoben. Die Preise sind günstiger als im Longfresh, die Portionen trotzdem üppig.

Bewertung: 4,5/5 Sojabohnen

Asia Wok, Schwedenschanze am Emmishoferzoll

Wenige Meter von der Schweizer Grenze entfernt befindet sich das Asia Wok. | Bild: Andi Schuler

Familiär und heimelig geht es im Asia Wok direkt am Emmishoferzoll zu. Das Ehepaar Vu Trong Tu aus Vietnam steht hinter der Theke, nimmt Bestellungen auf, kocht, packt die Gerichte ein oder serviert sie auf einem der Tische. Auch hier ist die Küche offen, der Gast kann über die Theke hinweg beim Zubereiten der Speisen zuschauen.

Insgesamt wirkt alles etwas rustikaler als in den Lokalitäten im Lago. Wer schon einmal in Asien war und dortige Imbisse besucht hat, würde vielleicht sagen: authentischer, weil eben originaler. Nach Aussagen der Betreiber werden die meisten Zutaten wie Gemüse mehrmals täglich frisch zugeschnitten. Auch das Gemüse macht einen frischen Eindruck.

Günstig und gut: Im Asia Wok kosten die Gerichte zwischen vier und zehn Euro. | Bild: Andi Schuler

Das Öl, das zum Braten im Wok benutzt wird, kommt aus der Flasche, nicht aus einem Container. Das ist ein Kriterium für Qualität. Beim Kochen stehen weniger Würzsoßen zur Verfügung, insgesamt wirkt die Küche weniger strukturiert und organisiert als die Imbisse im Lago. Das fertige Essen schmeckt frisch und lecker, das Gemüse ist knackig.

Hincooker-Fazit: Gegenüber Longfresh und Than Long erhält der Asia Wok eine weniger gute Bewertung, was am rustikalen Gesamteindruck des Imbisses liegt. Der Zwei-Personen-Betrieb hat etwas liebevolles, das Essen schmeckt und ist preisgünstig.

Bewertung: 4/5 Sojabohnen

Box to Go, Augustinergasse

Erik Taishekov ist ein herzlicher und stets freundlicher Mitarbeiter in der Box to Go in der Augustinergasse. Seit acht Jahren bereitet er asiatische Gerichte zu, primär zum Mitnehmen. | Bild: Andi Schuler

Über zehn Jahre gibt es die Box to Go in der Augustinergasse, der Verbindung von Rosgartenstraße und Augustinerplatz. Die Mitarbeiter sind herzlich, freundlich und offen individuellen Wünschen gegenüber. Erik Taishekov steht seit sieben Jahren hinter der Theke und bereitet Speisen vor.

„Bei uns ist alles frisch“, sagt er. Wenn das nicht so wäre, würden das die Gäste sehen, so Taishekov. Der Gast kann sich direkt selbst überzeugen: Die Zutaten sind von der anderen Seite der Theke gut zu sehen.

Erik Taishekov zeigt, was er am Wok draufhat. Video: Andi Schuler

Die Box to Go setzt fast komplett auf die Box zum Mitnehmen. Dennoch gibt es einen kleinen Gastraum. Viele Schüler und Studenten sind unter den Stammgästen, die Preise sind für diese Gruppe attraktiv: So kosten beispielsweise gebratene Nudeln mit Gemüse 5,50 Euro – und die Portionen sind ordentlich.

Das Menü ist übersichtlich, hier wird auf die klassische chinesische Küche mit vietnamesischem Einschlag gesetzt. Kein Wunder: Chef Chin Buj stammt aus Vietnam. Er versteht sein Metier und hat nach eigener Angabe schon immer in der Gastronomie gearbeitet.

Erik Taishekov und Chin Buj in der offenen Küche in der Box to Go. | Bild: Andi Schuler

Hincooker-Fazit: Die Box to Go ist ein grundsolider Asia Imbiss und ohne große Kritikpunkte. Im Vergleich zu den anderen Imbissbuden ist die Auswahl geringer und weniger raffiniert. Dafür weiß man genau, was man hier bekommt. Und das ist lecker.

Bewertung: 4/5 Sojabohnen

Vietnam China Wok, Kreuzlingerstraße

Das Vietnam China Wok in der Kreuzlingerstraße: Ein liebevoller kleiner Imbiss mit Sitzmöglichkeiten, herzlichen Gastgebern und klassischen Gerichten. | Bild: Andi Schuler

Nur ein Steinwurf entfernt vom Asia Wok in der Schwedenschanze befindet sich das Vietnam China Wok in der Kreuzlingerstraße. Das ist nicht die einzige Parallele: Auch hier kommt das Gastgeber-Ehepaar aus Vietnam.

La Thi Hung und Long Van Du haben das Vietnam China Wok 2008 eröffnet. Davor haben sie in einem Büro-Job gearbeitet und sind nach eigenen Angaben autodidaktische Gastronomen. „Aber gekocht haben wir schon immer“, sagt La Thi Hung, die primär für die Küche zuständig ist, aber auch den Kontakt zum Gast pflegt. Ihr Mann nimmt Bestellungen auf, serviert und kassiert.

Die Behälter mit dem Gemüse im China Vietnam Wok. | Bild: Andi Schuler

Auch hier: Die Zutaten sehen frisch aus. Es werden weniger Gewürze verwendet als in den übrigen Imbissen. Die Karte ist üppig besetzt mit klassischen chinesischen und vietnamesischen Gerichten und bietet leckere und günstige Möglichkeiten. So kostet Chop Suey Hühnerfleisch mit Reis sechs Euro.

Die Chefin fragt ihre Gäste gerne nach individuellen Wünschen und offenbart sich als Gastgeberin mit Herz: „Wie immer?“, lautet ihre Frage an Stammgäste. Insgesamt ist das Vietnam Asia Wok rustikaler als die Lokalitäten im Lago, aber sehr herzlich und familiär.

Auch im Vietnam China Wok versteht man sein Handwerk. Video: Andi Schuler

Hincooker-Fazit: Das Vietnam China Wok ist ein klassischer Imbiss, auch wenn im Sommer die Gäste gerne vor dem Lokal Platz nehmen und dort ihr Essen genießen. Hier weiß man genau, was man bekommt – und das ist lecker.

Bewertung: 4/5 Sojabohnen

Fazit

Alle vom Hincooker getesteten Asia Imbisse bieten leckere, frisch zubereitete Gerichte der asiatischen Küche an. Die Betreiber sind stets freundlich und der Gast kommt in allen Imbissbuden auf seine Kosten. Knapper Sieger ist das Longfresh im Lago Einkaufszentrum: Mit der kleinen, aber feinen Speisekarte besticht der Asia Imbiss mit frischen Zutaten von höchster Qualität, die Gerichte werden vor den Augen des Gastes gerne nach individuellen Wünschen zubereitet. Da zahlt man gern ein paar Euro mehr.