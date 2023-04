Wer kennt das nicht: Zwischen zwei Terminen außer Haus knurrt der Magen. Lecker soll der Imbiss sein, gesund ebenfalls und im Idealfall mit regionalen Produkten. Der Hincooker war in Konstanz unterwegs, hat sich durch die Metzgerei-Imbisse gefuttert und kürt die seiner Meinung nach besten.

Die Auswahl: Die Vorauswahl der Metzgertheken ist subjektiv und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, erfolgt aber nach festen Kriterien: Die verwendeten Produkte sollten aus der erweiterten Region stammen. Und: Das Gericht darf nicht aus der Konserve kommen, sondern muss frisch hergestellt sein.

Die Bewertungsskala: Bis zu fünf Kuhköpfe gibt es für die Angebote. Der Kuhkopf ist das uralte Symbol für den Handwerksberuf Metzger.

Hier sind Hincookers Top 5 Metzgerei-Imbiss-Theken:

Otto Müller in der Rosgartenstraße 20

Die Auslage der Imbiss-Theke der Metzgerei Müller zur Rosgartenstraße hin. | Bild: Andi Schuler

Vor genau 100 Jahren eröffnete Otto Müller Senior seine eigene Metzgerei in der Rosgartenstraße in Konstanz. Noch heute existiert das Unternehmen, das seither stetig gewachsen ist und Filialen in der Max-Stromeyer-Straße, im Lago-Center oder in beiden Kaufland-Niederlassungen der Stadt hat.

Das Haupthaus verfügt mittlerweile über ein kleines, aber feines Bistro sowie einen Straßenverkauf. Da das Gebäude im vorderen Bereich große Glasfronten hat, bekommt der hungrige Passant auf der Rosgartenstraße schnell einen Eindruck von Produktion und Verkauf.

Das Angebot

In der Auslage lächeln einem Pulled Pork Burger, Chili Chicken Burger, Panini mit Tomate und Mozzarella, Currywurst oder hausgemachte Frikadellen an. Eine Mischung aus hippen, zeitgemäßen sowie traditionellen Speisen.

Ich entscheide mich für den Pulled Pork Burger. Der wird extra für meine Kamera frisch zubereitet.

Mehrmals täglich werden bei Otto Müller Sandwiches frisch hergestellt Video: Andi Schuler

Um dem großen Ansturm vor allem zur Mittagszeit Herr zu werden, müssen die Mitarbeiter sonst mehrmals am Tag Ware im Voraus produzieren. Doch es wird genau darauf geachtet, dass alles frisch ist und nicht zu lange liegt. Jede Müller-Filiale stellt ihr Imbiss-Angebot selbst, frisch und vor Ort her.

Fleisch und Salat kommen aus der unmittelbaren Region, das Brötchen (noch) aus Mitteldeutschland. „Wir stehen aber in guten Verhandlungen mit einer lokalen Bäckerei“, verrät Chefin Katharina Müller.

Bevor die Burger über die Theke hinweg den Besitzer wechseln, kommen sie für eine Minute in einen Ofen, der sie herrlich knusprig werden lässt.

Ab in den Ofen für kurze Zeit - und fertig ist der köstliche Imbiss Video: Andi Schuler

Der Preis

6,50 Euro kostet der kulinarische Spaß. Ungefähr so viel wie ein Döner oder eine Pizza auf die Hand.

Bei Müller stimmt alles für den schnellen Hunger, nicht nur zur Mittagspause: Auswahl, Regionalität, Frische, Geschmack und, nicht zu vergessen: Freundlichkeit der Mitarbeiter. Bewertung: fünf von fünf Kuhköpfen.

Imbiss und Balkanspezialitäten „Zum Zlati“ im Seerheincenter

Zlatko Surbatovic hinter der Theke mit Imbiss (links) und Rohwurst sowie Schinken (rechts). | Bild: privat

Bis zum Sommer 2022 war hier im Konstanzer Seerheincenter noch die Metzgerei „Walser Spezialitäten“ aus Ravensburg zu finden. Nun hat der Konstanzer Kellner und Gastronom Zlatko Surbatovic seinen eigenen Laden mit Imbiss-Theke und einem guten Dutzend Sitzmöglichkeiten eröffnet.

Die eine Seite des Bistros mit Sitzgelegenheiten. | Bild: Andi Schuler

Das Angebot

„Wir bieten authentische jugoslawische Küche an“, sagt Surbatovic. „Ich wähle absichtliche das Wort Jugoslawien, da damit alle Kulturen, Länder und Geschmäcker dieser Region gemeint sind.“

Deutsche sowie kroatische und serbische Spezialitäten gibt‘s bei Zlati. | Bild: Andi Schuler

Auf den Verkauf von Frischfleisch verzichtet Surbatovic komplett. „Ich bin überzeugt, dass das nicht laufen würde. Das gibt es drüben im Supermarkt. Bei mir gibt es neben der Imbiss-Theke aber diverse Rohwürste und Schinken aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien oder aus dem Schwarzwald.“

In seinem Angebot finden sich deutsche Gerichte wie Bratwürste oder Kassler mit Krautnudeln neben Klassikern aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern wie Ćevapčići oder Spanferkel wieder – zum Mitnehmen oder hier Verzehren.

Ich versuche das Spanferkel – und bin begeistert: Ein kulinarischer Traum, wenn es am späten Vormittag brutzelnd aus dem Ofen kommt mit seiner gold-braun-roten und knusprig-würzigen Haut, um die Imbiss-Gäste zu beglücken.

Spanferkel gehe, wenn wundert es, besonders gut, „da spielt genau wie bei anderen Gerichten meiner Heimat Nostalgie bei Gastarbeitern eine große Rolle“, wie Zlatko Surbatovic erzählt. Um dieser Verführung zu erliegen, muss man kein Gastarbeiter mit Kindheitserinnerungen sein.

Zlati Surbatovic bringt das brutzelnde Spanferkel direkt aus dem Ofen zur Imbiss-Theke Video: Andi Schuler

Den Großteil seines Fleisches erhält er laut eigenen Angaben von der Diloga GmbH in Wilhelmsdorf, die laut ihrer Homepage „ca. 500 Kunden in der Region Bodensee/Oberschwaben/Allgäu und Vorarlberg beliefert“. Zweimal pro Woche erhalte er Lieferungen, „und wir verarbeiten die Produkte frisch und mehrmals am Tag“.

Der Preis

Die große Portion Spanferkel mit Beilagen kostet 15,60 Euro. Studenten und Schüler erhalten grundsätzlich zehn Prozent Rabatt, für Schüler gibt es außerdem günstige Kombos: beispielsweise Bratwurst, Pommes und Cola für 6,60 Euro.

Die Imbiss-Theke bei Zlatko Surbatovic überrascht mit den unterschiedlichsten Geschmacksnuancen. Surbatovic weiß, wie man schnelle Imbiss-Gerichte lecker und knusprig zubereitet. Die Präsentation ist weniger mondän als bei den Mitkonkurrenten. Aber mit großen Unternehmen wie Otto Müller oder Edeka kann und will er sich nicht messen. Er hat seine eigenen, herausragenden Stärken – und die nutzt er. Bewertung: 4 von 5 Kuhköpfen.

Edeka Imbiss-Theke in der Reichenauerstraße 36

Die Imbiss-Theke bei Edeka. | Bild: Andi Schuler

Im Imbiss-Bereich im Konstanzer E-Center an der Reichenaustraße findet man das Bistro „Annie Times – Essen & mehr“ – und dort eine Metzger-Imbiss-Theke, die bestens in dieses Ranking hier passt.

Das Angebot

Die große Imbiss-Theke bietet so ziemlich alles, was man für den kleinen und schnellen Hunger in der Mittagspause erwarten kann: Sandwiches, Würstchen, Leberkäse, Haxen, Salate, Grillhähnchen, Schnitzel und noch vieles mehr. Ich bin ehrlich: Im Laufe der Jahre habe ich hier so ziemlich alles versucht und war nie enttäuscht.

Wer hier nichts findet, hat kein Hunger: Die Imbiss-Theke im Edeka bietet für jeden etwas Video: Andi Schuler

„Wir beziehen einen großen Teil von Otto Müller, aber wir haben auch unser eigenes Fleisch von der Edeka Südwest-Metzgerei in Karlsruhe“, erklärt Geschäftsführerin Sabine Seibl.

Weitere lokale und regionale Lieferanten seien: der Fuchshof in Dingelsdorf, der Hönig-Hof aus Mühlingen oder der Obstgartenhof Honsel in Litzelstetten, ebenfalls die Kutmühle aus Villingen oder Schneckenburger aus Tuttlingen.

„Wir wissen, wo unsere Produkte herkommen“, sagt Bereichsleiterin Joanna Pietrzyk. „Wir kaufen nichts Fertiges dazu, sondern stellen unsere Imbisse und Gerichte selbst her.“ Die Brötchen werden als Teiglinge angeliefert und vor Ort aufgebacken.

Die Präsentation der Mahlzeiten ist professionell und appetitanregend. So fällt die Auswahl nicht leicht. Doch man kann eigentlich nehmen, was man will – in aller Regel ist alles lecker und frisch zubereitet. Die Angebotspalette ist groß. Und wenn dann die Produkte auch noch regional sind – Imbiss-Herz, was willst du mehr? Bewertung: 5 von 5 Kuhköpfen.

Landmetzgerei Bernhorst Koch in der Mainaustraße 158

Der Blick auf die Metzgerei, wenn man von der Fähre oder von Litzelstetten kommt. | Bild: Andi Schuler

Das Haus in der Mainaustraße rund 200 Meter vor dem Fährhafen hat eine lange Historie: Otto Müller hatte hier einige Jahre eine Filiale, davor Sippel. „Seit zehn Jahren sind wir hier“, sagt Sven Knoblauch von der Landmetzgerei Bernhorst Koch aus Ludwigshafen, der die Filiale leitet.

Das Angebot

Die Tafel mit den Hinweisen auf die Spezialitäten der einzelnen Wochentage vor dem Geschäft. | Bild: Andi Schuler

Das Angebot der Heiß-Theke variiert von Tag zu Tag: Fleischkäse gibt es je nach Wochentag in den Varianten fein, Käse, Pizza, Zwiebel oder Käse-Chili, dazu gegrillter Bauch, gegrillte Haxen und Frikadellen. Ich hole mir hier regelmäßig einen Imbiss – und war bisher immer begeistert.

Auf der Theke steht ein Schild, auf dem die regionalen Landwirte aufgelistet sind, deren Tiere bei Bernhorst Koch in Ludwigshafen verarbeitet werden. Die Schlachtung findet in Singen statt. „Unsere Hähnchen sind von Bruno Siebert im Elsass, ansonsten ist alles selbst von uns hergestellt“, so Sven Knoblauch. Die Brötchen liefert die Bäckerei Stickel.

Die Imbiss-Produkte werden ständig frisch zubereitet. „Kunden für diese Theke kommen hauptsächlich mittags unter der Woche“, sagt der Filialleiter. „Daher haben wir ein festes Programm und dazu zusätzlich täglich wechselnde Gerichte.“

Der Preis

Fleischkäsbrötchen 3,20 Euro nach Gewicht, Frikadellenbrötchen 2,70 Euro nach Gewicht, halbe Haxe 3,90 pauschal – wer will sich bei diesen Preisen für diese Qualität ernsthaft beschweren?

Fleischkäsweckle sind der Renner bei Bernhorst Koch Video: Andi Schuler

Bei Bernhorst Koch in Allmannsdorf passt alles: qualitativ hochwertige Produkte aus der Region, beispielhaft verarbeitet von ausgebildeten und erfahrenen Metzgern – und nicht zuletzt richtig guter Geschmack und eine gute Auswahl. Zweigstellen-Leiter Sven Knoblauch, gebürtiger Mannheimer, der seit 2019 am Bodensee lebt, ist gleichzeitig ein launiger Selbstunterhalter, der seine Kunden persönlich begrüßt und gerne ein lustiges Schwätzchen hält – herrlich! Der Punktabzug gegenüber den Spitzenreitern Müller und Edeka liegt lediglich an der geringeren Auswahl bei Koch. Bewertung: 4 von 5 Kuhköpfen.

Metzgerei Hierling in Dettingen

Vor vier Jahren hat Simon Reiner (rechts) die traditionsreiche Metzgerei Hierling in Dettingen von Johannes Hierling, dessen Vater Gottfried das Haus 1949 gegründet hat, übernommen.

Die Metzgerei Hierling mit dem Stammsitz in Konstanz-Dettingen steht seit 74 Jahren für Qualität und Regionalität.

Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf allen Konstanzer Wochenmärkten vertreten – nur sonntags und montags gibt es, sieht man mal von den Fleischautomaten in Dingelsdorf und Dettingen ab, keine Produkte direkt bei Hierling zu kaufen.

Daniel Schaffert von der Metzger Hierling bereitet Fleischkäsweckle und Kartoffelsalat für den Hincooker zu Video: Andi Schuler

Das Angebot

„Fleischkäse und Kartoffelsalat sind unsere absoluten Renner“, sagt Daniel Schaffert, der mit einer kurzen Unterbrechung schon eine gefühlte Ewigkeit bei Hierling arbeitet. In der Niederlassung in Dingelsdorf gibt es dienstags und donnerstags in der heißen Theke zusätzlich noch Hähnchenschlegel, Schnitzel und Frikadellen. Kartoffelsalat, Hähnchensalat, Teufelsalat und Walldorf-Nudelsalat sind eigentlich immer vorrätig.

Ich gönne mir regelmäßig das Fleischkäsweckle mit dem hausgemachten Kartoffelsalat. Das Brötchen, von einer lokalen Bäckerei, ist knusprig, der Fleischkäse saftig, der Kartoffelsalat duftet. Alles in allem ein perfekter Imbiss mit regionalen Produkten, um gut gesättigt und glücklich durch den Mittag zu kommen.

Auch daheim eine leckere Freude: Das Fleischkäsweckle mit dem legendären Kartoffelsalat von der Metzgerei Hierling. | Bild: Andi Schuler

Der Preis

Für meinen leckeren Imbiss habe ich keine 5 Euro bezahlt – war aber für mehrere Stunden satt und glücklich. Was will man mehr von einem Imbiss?

Bei Hierling gibt‘s vielleicht nicht die größte Auswahl – dafür aber ist die Qualität herausragend. Das Fleischkäsweckle ist das vielleicht beste, das ich mir jemals gegönnt habe – und ich habe Familie in Oberbayern, esse dort regelmäßig Fleischkäs-Semmeln. Frische, Regionalität und bester Geschmack machen die traditionsreiche Metzgerei auch auf dem Gebiet der Imbisse zu etwas ganz Besonderem. Der Punktabzug gegenüber den Spitzenreitern Müller und Edeka liegt lediglich an der geringeren Auswahl bei Hierling. Bewertung: 4 von 5 Kuhköpfen.