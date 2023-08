Wenn man in Italien sofort trotz perfekter Sprachbeherrschung, dunkler Sonnenbrille und typischer Handbewegungen als Tourist aus Germania identifiziert wird, mag das an dieser trivialen Kleinigkeit liegen: Nur Deutsche bestellen sich nach dem Mittag- oder Abendessen einen Cappuccino – Italiener beenden nach 11 Uhr das sättigende Warmgetränk und schwenken fortan für den Rest des Tages auf Espresso um.

Hincookers Top 5 Jeder Besuch ein Kurztrip nach Italien: Das sind die 5 besten Pizzerias in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Diese ungeschriebene Regel gilt übrigens auch in Konstanz – auch wenn hier die Anzahl der Menschen, die den ganzen Tag über Cappuccino genießen, natürlich deutlich in der Mehrheit ist. Der mit aufgeschäumter Milch erweiterte Espresso ist in Konstanz an vielen, vielen Ecken ganz hervorragend. Was vielleicht an der Affinität der Süddeutschen zu Italien liegt. Auf jeden Fall liegt es an den vielen Italienern, die hier wohnen und das Leben am Bodensee so bereichern.

Dreimal Glück auf italienisch. | Bild: Schuler, Andreas

Mir sind jedoch auch eher abschreckende Beispiele begegnet: Cappuccino mit Sahne statt mit Milchschaum – doch, diesen Frevel gibt es nach wie vor. Oder nicht einmal lauwarmer Cappuccino mit einem großporigen Schaum, der in wenigen Augenblicken in sich zusammenfiel.

Modus und Bewertung: Hincooker Andreas Schuler hat sich auf die Suche nach den fünf besten Cappuccinos (oder auf italienisch: Cappuccini) in Konstanz gemacht. Aus dem großen Angebot hat er dann aufgrund von Authentizität, Geschmacksnoten, Konsistenz des aufgeschlagenen Milchschaumes, Röstaromen und Säuregehalt des verwendeten Espresso sowie der Temperatur seine persönlichen besten 5 gekürt. Die Einschätzung ist rein subjektiv und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das Gesamtbild ergibt die Endnote, als Maximalnote gibt es fünf Espressobohnen.

Konstanz Freunde treffen, chillen, Cocktails genießen: Das sind die 5 besten Beachbars in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Il caffé da Adriano – Brotzeit, Gartenstraße 76

Das Adriano in der Gartenstraße 76. | Bild: Schuler, Andreas

Sind wir ganz ehrlich: Es gibt in Konstanz garantiert schönere Standorte für ein italienisches Café als ein Gebäude ein Steinwurf neben dem Wertstoffhof sowie gegenüber eines Hochhauses. Doch bleiben wir ganz ehrlich: Es gibt in Konstanz garantiert auch nicht viele Orte, an denen der Cappuccino authentischer und leckerer schmeckt wie hier bei und von Adriano Potenzia.

Adriano bereitet ihn vor - den perfekten Cappuccino Video: Schuler, Andreas

Dem Italiener bei der Zubereitung zu beobachten, ist schon ein kleines Erlebnis: Wie er die Milch mit rhythmischen Bewegung im Kännchen erhitzt und aufschäumt, sie anschließend in den Espresso in einem Guss einlaufen lässt und schließlich durch perfekte Hand-Schwingungen ein Herz auf den Schaum zaubert – Mamma Mia!

Konstanz Kaffee genießen, Kuchen schlemmen, Seele baumeln lassen: Die 5 besten Cafés in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Auch und vor allem ältere Damen aus dem angrenzenden Pflegeheim lieben es, hier bei Adriano und seinem italienischen Charme ihren Cappuccino mit Freundinnen zu genießen. Auch wenn das nachmittags ist.

Adriano Potenzia versteht sein Handwerk perfekt. | Bild: Schuler, Andreas

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 6.30 bis 17 Uhr, Samstag 6.30 bis 14 Uhr, Sonntag geschlossen.

Montag bis Freitag: 6.30 bis 17 Uhr, Samstag 6.30 bis 14 Uhr, Sonntag geschlossen. Hincooker-Fazit : Der Cappuccio, wie die Italiener ihn gerne nennen, bei Adriano hat die perfekte Temperatur – nicht mehr als 60 Grad. Schon der erste Schluck schmeckt nach Kaffee, die perfekte Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen offenbart eine wunderbare Ausgewogenheit aus Öl, Röstaromen und dezenter Bitterkeit. So, wie es sein muss.

Der Cappuccio, wie die Italiener ihn gerne nennen, bei Adriano hat die perfekte Temperatur – nicht mehr als 60 Grad. Schon der erste Schluck schmeckt nach Kaffee, die perfekte Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen offenbart eine wunderbare Ausgewogenheit aus Öl, Röstaromen und dezenter Bitterkeit. So, wie es sein muss. Bewertung: 5 von 5 Espressobohnen.

Das Esszimmer in der Turmstraße 32

Das Esszimmer in Stromeyersdorf. | Bild: Schuler, Andreas

Von der Innenstadt ist es vielleicht ein rund halbstündiger Spaziergang bis zum Esszimmer – doch der lohnt sich allemal. Zum einen führt der direkt am Ufer entlang auf schönen Pfaden unter mächtigen Bäumen. Zum anderen liegt das Esszimmer sehr idyllisch neben dem Biergarten Bleiche, dem Wasserturm und dem an Tom Sawyer und Huckleberry Finn erinnernden Teil des Seerheins.

Studentin Anni Frank (links)und Chefin Katharina Martinez Rodriguez vom Esszimmer. | Bild: Schuler, Andreas

Und wer hier angekommen ist und sich mit einem Cappuccino stärkt – der weiß spätestens dann, dass sich der Fußweg mehr als nur gelohnt hat. Katharina Martinez Rodriguez hat die Kaffeemaschine ihrer Vorgängerin behalten, als sie das Esszimmer im Frühling 2022 übernahm – und nach einer Generalüberholung produziert die italienische Maschine wieder feinsten italienischen Kaffee.

Hincookers Top 5 Nahe am Wasser gebaut: Das sind die 5 schönsten Seeterrassen in Konstanz und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren

Katharina Martinez Rodriguez schäumt Milch auf. | Bild: Schuler, Andreas

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9 bis 15 Uhr.

Dienstag bis Samstag 9 bis 15 Uhr. Hincooker-Fazit : Katharina Martinez Rodriguez weiß, wie man seine Gäste verwöhnt. Sie hat vor ihrer Übernahme des Esszimmers auch in die Reparatur der edlen Kaffeemaschine investiert – und tut dies Tag für Tag, wenn es um die Wahl der Bohnen, Reinigung oder Wartung der Maschine geht. Und nicht zuletzt versteht sie es, einen wunderbaren Cappuccino zuzubereiten. Locker-cremig der Milchschaum, sehr gut abgestimmtes Verhältnis von Öl- und Bitterstoffen. Das bekommst du nur hin, wenn die Hardware perfekt abgestimmt und die Bedienung handwerklich gut ausgebildet ist. Im Esszimmer macht es einfach Spaß.

Katharina Martinez Rodriguez weiß, wie man seine Gäste verwöhnt. Sie hat vor ihrer Übernahme des Esszimmers auch in die Reparatur der edlen Kaffeemaschine investiert – und tut dies Tag für Tag, wenn es um die Wahl der Bohnen, Reinigung oder Wartung der Maschine geht. Und nicht zuletzt versteht sie es, einen wunderbaren Cappuccino zuzubereiten. Locker-cremig der Milchschaum, sehr gut abgestimmtes Verhältnis von Öl- und Bitterstoffen. Das bekommst du nur hin, wenn die Hardware perfekt abgestimmt und die Bedienung handwerklich gut ausgebildet ist. Im Esszimmer macht es einfach Spaß. Bewertung: 4,5 von 5 Espressobohnen.

Eiscafé Dolomiti, Marktstätte 10

Historischer Ort: Das Dolomiti auf der Marktstätte. | Bild: Schuler, Andreas

Im Dolomiti geht es vielleicht etwas weniger herzlich und einladend zu als gegenüber im Nicoletti – doch der Cappuccino ist nur zu empfehlen. In diesem Eiscafé, das seit den 60er Jahren die Konstanzer Bevölkerung mit dem berühmten italienischen Gelato verwöhnt, weiß man offenbar bestens, wie der Cappuccio hergestellt werden muss.

Hincookers Top 5 Das sind die besten Eisdielen in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Sehr lecker: Der Cappuccino im inneren des Dolomiti. | Bild: Schuler, Andreas

Der Milchschaum stabil, feinporig und von wunderbar cremiger Konsistenz. Der verwendete Espresso nicht zu bitter, mit feinherbem Aroma und dem genau richtigen Ölgehalt – einfach wunderbar.

Hincookers Top 5 Na dann, Prost! Das sind die 5 schönsten Biergärten in Konstanz und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9.30 bis 22 Uhr, Samstag bis 22.30 Uhr

Montag bis Sonntag 9.30 bis 22 Uhr, Samstag bis 22.30 Uhr Hincooker-Fazit : Der Cappuccino im Dolomiti versetzt den Konsumenten mental für ein paar Minuten nach Italien. Die herrliche Cremigkeit des Schaumes, die sich mit dem bitter-aromatischen Geschmack des Espresso im Mund vereint – das tut Seele und Geist gut. Das Herz aus Schokoladenstaub hätte ich persönlich nicht gebraucht und ich wurde auch nicht gefragt, ob ich es haben wollte. Egal, trotzdem lecker. Auch das Eis ist übrigens sehr zu empfehlen und wunderbar cremig. So richtig perfekt wäre der Aufenthalt im Dolomiti, wenn man sich als normaler und unbekannter Gast ein wenig willkommener vorkommen würde.

Der Cappuccino im Dolomiti versetzt den Konsumenten mental für ein paar Minuten nach Italien. Die herrliche Cremigkeit des Schaumes, die sich mit dem bitter-aromatischen Geschmack des Espresso im Mund vereint – das tut Seele und Geist gut. Das Herz aus Schokoladenstaub hätte ich persönlich nicht gebraucht und ich wurde auch nicht gefragt, ob ich es haben wollte. Egal, trotzdem lecker. Auch das Eis ist übrigens sehr zu empfehlen und wunderbar cremig. So richtig perfekt wäre der Aufenthalt im Dolomiti, wenn man sich als normaler und unbekannter Gast ein wenig willkommener vorkommen würde. Bewertung: 4 von 5 Espressobohnen.

Goodways Coffee, Münzgasse 1

Das Goodways Ecke Brotlaube und Münzgasse. | Bild: Schuler, Andreas

Seit diesem Frühling gibt es nach den Häusern in Überlingen und Radolfzell auch in Konstanz ein Coffee Goodways – und das ist auch gut so. Dort, wo zuvor viele Jahre das Eugen‘s seine Gäste mit tollen Produkten verwöhnte, ist nun ein ehrenwerter Nachfolger beheimatet.

Um es kurz zu sagen: Der Cappuccino hat italienisches Niveau – auch wenn die Gastgeber nicht von dort kommen, sondern ihre Wurzeln in Österreich, dem Irak und Deutschland haben. Was lehrt uns das? Qualität muss nichts mit Herkunft zu tun haben.

Der Milchschaum hält sich auf dem Cappuccino im Goodways viele Minuten Video: Schuler, Andreas

Der Milchschaum ist super cremig, er hält sich lange Zeit auf dem mild-aromatischen Espresso. Schon beim ersten Schluck schmeckt man die herrlichen Röstaromen, die aber nicht zu dominant sind. Der eingerührte Milchschaum vereint sich im Mund mit dem Espresso zu einem cremig-öligen Vergnügen, dass die Sinne schärft.

Hincookers Top 5 Purren, Wasserwerk oder doch Wallhausen? Das sind die 5 besten Grillplätze in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Der Kaffee wird in der eigenen Rösterei in Überlingen frisch geröstet – man bildet sich zumindest ein, dass auch zu schmecken. Die Kooperativen des Hauses sind mit Zertifizierungen von Fairtrade bis Bio ausgezeichnet. Da schmeckt der Kaffee nicht nur hervorragend – man tut auch noch etwas Gutes.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr.

Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr. Hincooker-Fazit : Es herrschte eine gewisse Verunsicherung nach dem Weggang von Eumel‘s – doch die löste sich schnell auf. Das Goodways ist ebenso ein Eigentümer geführtes Café mit regionalen, gesunden, saisonalen und leckeren Angeboten. Der Cappuccino ist vortrefflich, eine perfekte Mischung aus milchiger Cremigkeit und den nötigen, eher bitteren Röstaromen des Espresso – noch dazu perfekt temperiert. Weder lauwarm noch zu heiß – so, wie es auf dem Apennin am liebsten getrunken wird.

Es herrschte eine gewisse Verunsicherung nach dem Weggang von Eumel‘s – doch die löste sich schnell auf. Das Goodways ist ebenso ein Eigentümer geführtes Café mit regionalen, gesunden, saisonalen und leckeren Angeboten. Der Cappuccino ist vortrefflich, eine perfekte Mischung aus milchiger Cremigkeit und den nötigen, eher bitteren Röstaromen des Espresso – noch dazu perfekt temperiert. Weder lauwarm noch zu heiß – so, wie es auf dem Apennin am liebsten getrunken wird. Bewertung: 4,5 von 5 Espressobohnen

Bistro Otto Müller in der Rosgartenstraße

Hier passt alles: Der Cappuccino in der kleinen Bar im Otto Müller. | Bild: Schuler, Andreas

Auf den ersten Blick kommt man in einer Metzgerei eigentlich nicht auf die Idee, hier einen der besten Cappuccinos der Stadt zu finden. Doch es ist nun mal so – bei Luigi, in der kleinen, italienisch anmutenden Bar im hinteren Bereich des Geschäftes kommt man als Fan des Caffè voll auf seine Kosten.

Hincookers Top 5 Gambas, Jamon und Manchego: Das sind die 5 besten Tapas-Bars in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Das liegt zum einen an der Qualität des Getränkes. Ähnlich wie bei Adriano in der Gartenstraße ist der Cappuccino auch hier nahe an der Perfektion: ein cremiger Milchschaum-Traum, dezent bittere Röst-Nuancen erobern die Luft schon beim frischen Mahlen der Arabica-Bohnen – und durchdringen die Geschmacks- und Geruchsnerven erst recht beim Trinken.

Luigi Gravina. | Bild: Schuler, Andreas

Zum anderen liegt das ganz Besondere an der Bar an Luigi Gravina. Der 48-Jährige, Mann der ersten Stunde und seit der Eröffnung 2018 hinter den Tresen, liebt seine Gäste – und die lieben ihn. Er begrüßt jeden, ob bekannt oder nicht bekannt, mit seinem herzlichen Lachen, einem einladenden Ciao und zeigt somit seine Verbundenheit. „Ich möchte, dass meine Gäste glücklich sind, denn dann bin ich auch glücklich“, sagt der Mann, der seit vielen Jahren in der Konstanzer Gastronomie arbeitet. „Ich möchte, dass die Menschen sich hier so fühlen wie im Urlaub.“ So geht Herzlichkeit, so geht Gastfreundlichkeit, so geht Aufmerksamkeit.

Luigi Gravina bereitet seinen Cappuccino vor Video: Schuler, Andreas