Der See, die Sonne und das Steak vom Grill: Das gehört zusammen wie Konstanz und Konzil, wie See und Rhein, wie Reichenau und Gemüse, wie Blumen und Mainau. Vor allem junge Leute oder Familien mit Kindern verbringen gerne Qualitätszeit mit Freunden und Familie beim Grillen – 15 öffentliche Grillstellen gibt es laut Homepage der Stadt in Konstanz.

Gegrillt werden darf generell zwischen 8 Uhr morgens und 24 Uhr nachts. Nachtruhe gilt ab 22 Uhr – Eine Ausnahme sind die Grillplätze Brandberg, Tabor und Ulmisried, hier gibt es keine zeitliche Einschränkung. Auf geht‘s zur Tour de Grillplatz.

Modus und Bewertung: Auf Grundlage von Gesamteindruck, Ausblick, Angebot, Lage, Erreichbarkeit und Freizeit-Möglichkeiten habe ich die besten 5 Grillplätze in Konstanz gekürt. Die Einschätzung ist subjektiv und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das Gesamtbild ergibt die Endnote, als Maximalnote gibt es fünf Grillzangen.

Grillplatz am Purren in Litzelstetten

Der Grillplatz am Purren oberhalb von Litzelstetten. Wenige Meter weiter eröffnet sich ein toller Ausblick über den See bis hin zu den Alpen. | Bild: Andi Schuler

Der Platz liegt am Waldrand oberhalb von Litzelstetten – doch wenn man ein paar Meter geht, eröffnet sich dem Besucher ein atemberaubender Ausblick über den See bis hin zu den Allgäuer, Vorarlberger und Schweizer Alpen.

Ein dezent im Hintergrund stehendes Toilettenhäuschen ist sehr praktisch – genau so wie die Holzsammelstelle und die Mülleimer. Zwei Grillstellen mit integriertem Rost, mehrere Tische und zahlreiche Sitzmöglichkeiten wie Baumstämme oder Bänke bieten für Grillpartys fast schon luxuriöse Möglichkeiten.

Rund 50 Meter entfernt, direkt am Weg, stehen bequeme Holzbänke zur Verfügung sowie eine große Schautafel, auf der die sichtbaren Berge erklärt werden. Einfach klasse.

Bei guter Sicht, wie hier im Februar 2012, sieht man vom Purren die beeindruckende Bergkette des Allgäus und Vorarlbergs. | Bild: Robert Hahn Bauer

Tipps für die Anreise: Der Grillplatz ist mit dem Auto, dem Fahrrad, dem Bus und zu Fuß gut zu erreichen. Am Ortsende von Litzelstetten Richtung Dingelsdorf geht rechts die Straße Zum Purren ab, gleich unten an der Hauptstraße ist die gleichnamige Bushaltestelle. Von dort einfach den Berg hochlaufen oder hochfahren bis zum „Gipfel“, oben rechts abbiegen. Am Ende dieses Weges am Waldrand ist der kleine Parkplatz mit der Grillstelle inklusive Sitzbänken und Tischen.

Hincooker-Fazit : Der Sternenhimmel von hier aus ist gigantisch. Der Grillplatz ist gepflegt, sehr gut ausgestattet und großartig für Familien mit Kindern, da der Nachwuchs hier sorgenlos herumtoben kann. Der Ausblick ist atemberaubend.

Der Sternenhimmel von hier aus ist gigantisch. Der Grillplatz ist gepflegt, sehr gut ausgestattet und großartig für Familien mit Kindern, da der Nachwuchs hier sorgenlos herumtoben kann. Der Ausblick ist atemberaubend. Bewertung: 5 von 5 Grillzangen.

Grillplatz am Wasserwerk

Bild: Andreas Schuler

Mein Stamm-Grillplatz als Student. Im Sommer fanden hier in den 90er-Jahren fast jeden Abend Partys statt. Grillwurst, kühles Bier aus der Flasche – und anschließend ins Wasser rennen: Das machte die Grillfeste aus.

Und auch heute ist die unmittelbare Nähe zum Wasser eine der großen Qualitäten dieses Platzes. Tische, Bänke und die Grillstelle mir großem Rost machen den Platz zu einem echten Kleinod.

Auf dem Grillplatz am Wasserwerk ist das Plätschern der Wellen ein ständiger Begleiter Video: Andi Schuler

Als irgendwann Scherben, Unrat und sonstiger Müll zu viel wurden, Menschen und Hunde sich Füße und Pfoten aufschnitten, griff das Ordnungsamt ein. Verboten ist das Grillen hier glücklicherweise nicht – dafür wird an die Vernunft der Menschen appelliert. Es wäre jammerschade und ein echter Verlust an Lebensqualität, wenn der Platz irgendwann aufgrund von Müll- und Scherbenhaufen gesperrt werden müsste. Mittlerweile stehen mehrere Mülleimer sowie eine Holzsammelstelle zur Verfügung.

Bild: Andi Schuler

Tipps für die Anreise: Wie der Name schon sagt: Der Grillplatz liegt nahe dem Konstanzer Wasserwerk direkt am Bodenseeufer. Wer mit dem Bus oder Auto unterwegs ist, kann am Strandbad Hörnle aussteigen oder parken und von dort rund einen Kilometer zu Fuß am See entlang Richtung Wasserwerk laufen. Wer aus Richtung Fähranleger/Staad kommt, läuft von dort in Richtung Hörnle und findet den Platz hinter dem Wasserwerk. Auch mit dem Rad ist der Platz erreichbar.

Hincooker-Fazit : Wahrscheinlich hat jeder Konstanzer Kindheits- oder Jugenderinnerungen an den Grillplatz am Wasserwerk. Studenten sowieso – denn hier pulsiert das Leben. Mit einer Grillwurst im Brötle direkt am Wasser sitzen, mit Freunden über das Leben philosophieren, währenddessen den Gitarrenklängen eines einsamen Musikers auf einer Bank lauschen – nicht zuletzt deswegen ist es in Konstanz am schönsten.

Wahrscheinlich hat jeder Konstanzer Kindheits- oder Jugenderinnerungen an den Grillplatz am Wasserwerk. Studenten sowieso – denn hier pulsiert das Leben. Mit einer Grillwurst im Brötle direkt am Wasser sitzen, mit Freunden über das Leben philosophieren, währenddessen den Gitarrenklängen eines einsamen Musikers auf einer Bank lauschen – nicht zuletzt deswegen ist es in Konstanz am schönsten. Bewertung: 5 von 5 Grillzangen.

Grillplatz Eulenbach in Wallhausen

Zwei Grillstellen gibt es auf dem Platz am Eulenbach: Eine unter dem Häuschen links sowie eine unter freiem Himmel. Bänke und auch Tische sind ausreichend vorhanden. | Bild: Andi Schuler

Besonders bei großer Hitze ist dieser Platz gut besucht, da er unter Schatten spendenden Bäumen am Waldrand zu finden ist. Das Häuschen mit den Bänken und Tischen ist einladend, es stehen einige Parkplätze zur Verfügung. Ein Brunnen mit frischem Wasser lädt zur Erfrischung ein, auch wenn es nicht trinkbar ist. Und wenn man mag, geht man die rund zwei Kilometer am Waldrand entlang in den bewirtschafteten Burghof.

Der Brunnen auf dem Grillplatz oberhalb von Wallhausen. | Bild: Andi Schuler

Tipps für die Anreise: Am steilen Ortsausgang Wallhausen Richtung Dettingen liegt der Grillplatz rechts am Waldrand. Es stehen einige Parkplätze zur Verfügung. Wer mit dem Rad kommt, muss wahlweise feste in die Pedale treten, oder kann rollen lassen. Je nach dem, ob der Start unten in Wallhausen oder oben in Dettingen war. Der Platz liegt direkt am Radweg. Auch Wanderwege führen am Eulenbach vorbei.

Das Häuschen auf dem Grillplatz Eulenbach oberhalb von Wallhausen. | Bild: Andi Schuler

Hincooker-Fazit : Auch wenn der See vom Platz aus nicht zu sehen ist: Eulenbach hat ein ganz besonderes Flair. In den Sommermonaten verbringen hier Wochenende für Wochenende mehrere Gruppen, oftmals Familien, friedlich nebeneinander ihre Grillpartys. Das Häuschen mit Grillmöglichkeit lädt sogar bei Regenwetter zum Verweilen ein. Nichtsdestotrotz: Weil man den See nicht sehen und schon gar nicht direkt hineinspringen kann, gibt‘s Abzüge bei der Bewertung.

Auch wenn der See vom Platz aus nicht zu sehen ist: Eulenbach hat ein ganz besonderes Flair. In den Sommermonaten verbringen hier Wochenende für Wochenende mehrere Gruppen, oftmals Familien, friedlich nebeneinander ihre Grillpartys. Das Häuschen mit Grillmöglichkeit lädt sogar bei Regenwetter zum Verweilen ein. Nichtsdestotrotz: Weil man den See nicht sehen und schon gar nicht direkt hineinspringen kann, gibt‘s Abzüge bei der Bewertung. Bewertung: 4 von 5 Grillzangen.

Grillplatz Bismarckturm

Der Grillplatz am Bismarckturm bietet einen atemberaubenden Ausblick. | Bild: Andreas Schuler

Silvester, Seenachtfest oder Halloween – nicht nur zu diesen Anlässen ist rund um den Bismarckturm richtig was los. Die zwei Grillstellen auf dem großen Vorplatz des Turmes mit den Bänken laden im Sommer viele Gruppen ein.

Der Grillplatz am Bismarckturm mit atemberaubendem Ausblick Video: Andi Schuler

Der Ausblick über die Weinreben hinweg auf die Stadt Konstanz, den Seerhein, den Obersee und auf der anderen Seite über den Gnadensee Richtung Höri sowie die Schweiz mit den majestätischen Bergen ist gigantisch – und man erwischt sich immer wieder dabei, wie der Blick minutenlang in die Ferne schweift.

Tipps für die Anreise: Der Raiteberg, wo der Bismarckturm mit den Grillstellen beheimatet ist, bietet kaum Parkplätze. Wer in Konstanz lebt, aber nicht nah genug für einen reinen Spaziergang, kann mit dem Bus zum Beispiel bis Haltestelle Bismarcksteig oder Danziger Straße fahren und von dort den Aufstieg wagen. Alternativ kann man sein Auto in den Parkhäusern am Klinikum oder im Seerheincenter abstellen und die rund 15 Minuten hinauf zum Turm zu Fuß gehen. Auch mit dem Rad ist der Turm erreichbar.

Der Bismarckturm auf dem Raiteberg. | Bild: Andreas Schuler

Hincooker-Fazit : Der Park am Fuße des Bismarckturmes ist vielleicht eines der am meisten unterschätzten Naherholungsgebiete in Konstanz. Die Weinreben, der Ausblick auf Berge, See und Stadt ergeben in ihrer Gesamtheit ein fast schon mediterranes Flair. Dazu eine Grillwurst im Brötle und ein Radler in der Hand – Grillherz, was willst Du mehr? Leider fehlen gemauerte Grillstellen. Parken ist auch schwierig. Immerhin bieten zwei große runde Kopfsteinwerke die Möglichkeit, auf ihnen zu grillen. Trotzdem gibt‘s dafür leichte Abzüge.

Der Park am Fuße des Bismarckturmes ist vielleicht eines der am meisten unterschätzten Naherholungsgebiete in Konstanz. Die Weinreben, der Ausblick auf Berge, See und Stadt ergeben in ihrer Gesamtheit ein fast schon mediterranes Flair. Dazu eine Grillwurst im Brötle und ein Radler in der Hand – Grillherz, was willst Du mehr? Leider fehlen gemauerte Grillstellen. Parken ist auch schwierig. Immerhin bieten zwei große runde Kopfsteinwerke die Möglichkeit, auf ihnen zu grillen. Trotzdem gibt‘s dafür leichte Abzüge. Bewertung: 4 von 5 Grillzangen.

Grillplatz Stromeyersdorf

Zwei Feuerstellen, einige Sitzmöglichkeiten sowie die Nähe zum Seerhein machen den Grillplatz Stromeyersdorf zu etwas ganz Besonderem. | Bild: Andreas Schuler

Ein weiteres Grill-Kleinod gibt‘s am Konstanzer Seerhein: zwischen Restaurant Bleiche und dem Kleingarten- und Freizeitverein Stromeyersdorf.

Mehrere Sitzbänke und Tische, zwei Grillstellen, eine Kiste für Feuerholz, eine große Wiese für Freizeitbeschäftigungen und natürlich der direkte Zugang in den Seerhein machen diesen Platz zu etwas ganz Besonderem. Auch Mülleimer stehen zur Verfügung. Und, nicht zu vergessen: Hier ist in der Regel deutlich weniger los als an den Stellen Richtung Innenstadt.

Eine Kiste Bier steht im kühleren Wasser des Seerheins am Grillplatz Stromeyersdorf. | Bild: Andreas Schuler

Tipps für die Anreise: Rund um das Restaurant Bleiche Stromeyer oder den Kleingarten- und Freizeitverein Stromeyersdorf gibt es einige öffentliche Parkplätze. Der Grillplatz ist von dort schnell zu erreichen. Einfach geht‘s auch mit dem Fahrrad am Seerhein entlang und dann bis zur Bleiche. Der Stadtbus hält an der Haltestelle Stromeyersdorf – von dort sind es auch nur einige Gehminuten.

Hincooker-Fazit: Auf diesem Grillplatz geht es in der Regel ruhiger zu – auch wenn es schon zu ziemlicher Vermüllung kam. Es hat schon etwas von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wenn man am Ufer des Seerheins sitzt, den vorbeiziehenden Schiffen nachschaut und das Leben genießt. Purren und Wasserwerk liegen trotzdem eine Grillhähnchenspitze vorne.

Der Grillplatz Stromeyer liegt nur wenige Meter vom Ufer des Seerheines entfernt Video: Andi Schuler

Bewertung: 4,5 von 5 Grillzangen.