Wer einen Sommerurlaub bucht, legt nicht selten gesteigerten Wert auf Meer- oder Seesicht. Je nach Destination. Wasser fasziniert uns Menschen seit jeher. Was für ein Glück haben die Anwohner der Bodenseeregion doch, dass sie das Wasser 365 Tage im Jahr genießen können. Zum Beispiel auf einer der zahlreichen Seeterrassen in Konstanz und näherer Umgebung.

Direkt neben dem See in gemütlicher Runde, mit einer Apfelschorle, einem Radler oder einem Viertele in der Hand die Seele baumeln lassen – was gibt es Schöneres?

Modus und Bewertung: Seit Jahrzehnten kenne ich die Seeterrassen in Konstanz und Umgebung. Für diesen Test habe ich erneut die Angebote getestet – und anschließend auf Grundlage von Gesamteindruck, Gemütlichkeit, Freundlichkeit der Mitarbeiter und Angebot die besten 5 gekürt. Die Einschätzung ist rein subjektiv und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das Gesamtbild ergibt die Endnote, als Maximalnote gibt es fünf Wellen.

Sandseele Reichenau

Der berühmte Sonnenuntergang am Campingplatz Sandseele. Dieses Bild entstand im Sommer 2022. | Bild: Hanser, Oliver

Hat irgendjemand irgendeinen Zweifel daran, dass vom Sandseele aus der schönste Sonnenuntergang überhaupt zu beobachten ist? Wenn der Himmelskörper zwischen den Hegau-Vulkanen hinterm Horizont verschwindet, entsteht hier am See eine mystische Stimmung. Zwischen Palmen, Sandstrand, Sitzbereichen und Liegen ist eine Chill-Out-Lounge entstanden, die von Charme und Ambiente an Ibiza erinnert.

Ein Sommernachtstraum: Tische, Stühle und Relax-Sessel direkt am Strand der Sandseele. | Bild: Andreas Schuler

Man sitzt entweder auf der Terrasse neben dem Restaurant oder direkt auf dem Sandstrand ein paar Handbreit vom Wasser entfernt. Auch Fahrräder, Boote, Tretboote und SUPs kann man mieten. Seit 1969 werden Campingplatz und Restaurant Sandseele von der Familie Beyer/Motz nun schon in zweiter Generation geführt. Bodenseefisch, Wurstsalat, Schnitzel, Reichenauer Salat oder Kässpätzle – die Besitzer legen Wert auf regionale und saisonale Produkte.

Was für ein Sonnenuntergang! Am Sandseele auf der Insel Reichenau Video: Andreas Schuler

Öffnungszeiten der Gastronomie: Das Restaurant ist täglich von 8.30 bis 22 Uhr geöffnet, warme Küche von 12 bis 21 Uhr.

Kurzurlaub für ein paar Stunden? Kein Problem beim Sandseele. Und da die Verpflegung im Restaurant ebenfalls empfehlenswert ist, gerät der Aufenthalt dort schnell zur erholsamen Freude. Hier mischen sich Campinggäste und Einheimische untereinander und kommen bei Aperol Spritz ins Gespräch. Das Schöne, wenn ein Abend hier zu Ende geht: Man kann morgen gleich wiederkommen. Bewertung: 5 von 5 Wellen

Seeschau in Dingelsdorf

Die Seeschau in Dingelsdorf: Rechts hinten direkt am Wasser die idyllische Seeterrasse. | Bild: Andreas Schuler

Mit der Weißen Flotte nach Dingelsdorf fahren, in der Seeschau direkt am Wasser am Ende des Stegs einkehren und anschließend wieder zurück mit dem Schiff – auch so ein Tag oder auch nur Mittag hat durchaus Urlaubs-Potenzial. Susanne und Thomas Baumann bieten klassische gut-bürgerliche Küche mit regionalen und saisonalen Akzenten. Der hauseigene Kuchen, nach traditionellen Rezepten gebacken, ist ebenfalls zu empfehlen.

Die Gartenterrasse der Seeschau in Dingelsdorf: Vor allem bei großer Hitze ein beliebter Treffpunkt unter den kühlenden Bäumen. | Bild: Andreas Schuler

Auf der Terrasse ist Selbstbedienung für Getränke sowie Eis und Kuchen. Speisen werden hier nicht serviert. „Als kleiner Familienbetrieb haben wir uns dazu entschlossen“, erklärt Susanne Baumann. Nichtsdestotrotz lohnt sich der Besuch unbedingt. Die beruhigende Atmosphäre auf der Seeterrasse lädt zum Verweilen ein – auch ohne Essen.

Öffnungszeiten der Gastronomie: Dienstag Ruhetag, ansonsten durchgehend geöffnet, warme Küche von 12 – 13 Uhr und 18 – 19 Uhr, Sonntagabend nur kleine Karte und Vesper.

Die Seeschau befindet sich direkt am See am Ende einer Sackgasse, weshalb es hier sehr ruhig und idyllisch ist. Die Bäume auf der Seeterrasse spenden im Sommer herrlichen Schatten, die Aussicht auf die gegenüber liegende Seeseite ist sehr schön. Den kleinen Punktabzug gibt es aufgrund der Tatsache, dass auf der Terrasse kein Essen mehr serviert wird. Das ist schade, aber aus Sicht der Familie verständlich. Bewertung: 4 von 5 Wellen

Constanzer Wirtshaus

An den Tischen des Wirtshauses an der Kaimauer fließt der Seerhein vorbei. | Bild: Andreas Schuler

Wer an einem schön sonnigen Sommertag das Glück hat und einen Tisch direkt an der Kaimauer ergattern kann, der sitzt wirklich nur wenige Zentimeter vom Wasser entfernt. Der Blick auf die Rheinbrücke, den Pulverturm, die Gebäude der anderen Seerheinseite – einfach herrlich.

Das Wirtshaus vom Seerhein aus aufgenommen. | Bild: Andreas Schuler

Hier kann man Boote beobachten, wie sie in Richtung Reichenau oder Konstanzer Trichter schippern, man sieht die Ruderboote des legendären Rudervereins Neptun, bei dem schon Olympiasieger und Weltmeister ausgebildet wurden oder man genießt einfach das Plätschern der Wellen. Das historische Gebäude wurde 1899 von Kaiser Wilhelm II als Offizierscasino gebaut.

Öffnungszeiten der Gastronomie: Montag bis Sonntag 11 bis 23 Uhr.

Hincooker-Fazit: Auf der Seeterrasse des Wirtshauses ist es zwar nicht so ruhig wie in der Seeschau oder der Bleiche – was naturgemäß an der Nähe zur Straße und der Rheinbrücke liegt. Dafür hat die Lage durchaus ein ganz klein wenig von Venedig – auch wenn hier keine Gondoliere vorbei schippern. Dafür kostet der Cappuccino hier auch nur 3,50 Euro und nicht 10 Euro wie in der Lagunenstadt schon mal. Bier und Essen runden das Erlebnis Wirtshaus perfekt ab.

Bewertung: 4,5 von 5 Wellen

Seeterrasse Steigenberger Inselhotel

Die Seeterrasse des Inselhotels vom See aus aufgenommen. Hier existiert sogar ein eigener Steg. | Bild: Andreas Schuler

Wo gibt es so etwas denn? Zwei stilvolle Seeterrassen direkt nebeneinander auf einer kleinen Insel? Ganz einfach: Auf der Dominikanerinsel vor dem Steigenberger Inselhotel. Rustikaler geht‘s im Rothaus Biergarten zu, edler auf der Seeterrasse des Hotels. Welcher von beiden Orten schöner ist? Das soll jeder für sich entscheiden.

Die Seeterrasse des Inselhotels: Man hat das Gefühl, direkt im Wasser zu sitzen – zumindest in erster Reihe. | Bild: Andreas Schuler

Über einen imposanten Rundumblick auf den Konstanzer Hafen, die Seestraße und die Alpen verfügen beide. Ich nehme für diese Top-5-Wertung die Seeterrasse auf – einfach, weil sie so heißt und von atemberaubender Schönheit ist.

Die Seeterrasse des Inselhotels Video: Andreas Schuler

Öffnungszeiten der Gastronomie: Montag bis Sonntag 7 – 11 Uhr, 12 – 17.30 Uhr, 19 – 22 Uhr.

Hincooker-Fazit: Es hat schon fast etwas Majestätisches, wenn man hier direkt am Wasser sitzt, sein Viertele zum edlen Abendessen mit Freunden genießt, den vorbeischippernden Booten hinterherblickt und so das Leben genießt. Zum Glück sind hier nicht nur Hotelgäste zugelassen – so kann theoretisch jeder dieses Kleinod genießen. Den geringen Abzug gegenüber der Sandseele gibt es aus einem einfachen Grund: Auf der Reichenau macht der Sonnenuntergang die Atmosphäre perfekt und einzigartig.

Bewertung: 4,5 von 5 Wellen

Seegarten Allensbach

Ein (Luft-)Bild sagt mehr als 1000 Worte: Der Seegarten in Allensbach, fast an der Spitze des Horns. | Bild: Achim Mende

Was für eine Idylle: Auf der Terrasse des Seegartens kann man so sichtig die Seele baumeln lassen. Das Essen ist lecker, die Getränke süffig, die Menschen freundlich – was kann man mehr erwarten? Und wenn dann noch der See nur ein paar Schritte entfernt ist, der Blick vom wunderschönen traumhaften Sonnenuntergang am Horizont verzaubert wird, dann fühlt man sich selbst als Einheimischer wie im Urlaub.

Dieses Gefühl verstärkt sich noch, wenn auf der benachbarten Seebühne ein chilliges Konzert stattfindet und man den sanften oder auch rockigen Tönen lauschen kann.

Das Essen im Seegarten ist vorzüglich, die mehrmals wechselnde Mittagskarte nur zu empfehlen. Besonderes Angebot für Gruppen: Ein Apéritif mit Blick auf den See mit kleinen Häppchen.

Öffnungszeiten der Gastronomie: täglich von 9.30 – 23 Uhr, Speisekarte durchgehend von 11.30 – 21 Uhr, letzte Runde: 22.15 Uhr.

Hincooker-Fazit: Wer noch nicht weiß, was den Bodensee im Sommer so besonders macht, sollte unbedingt an einem milden, wolkenlosen Abend im Seegarten vorbeischauen. Ähnlich wie beim Sandseele auf der nahen Reichenau verleitet der Sonnenuntergang zum Träumen. Ein ganz klein wenig kommt ein Saint-Tropez-Gefühl auf mit den Booten rund um das Horn, an dessen Spitze der Seegarten, ein Gehweg sowie einige Sitzgelegenheiten direkt am Strand zum Verweilen einladen.

Bewertung: 5 von 5 Wellen

