«Überragend für das deutsche Eishockey. Darauf haben wir lange gewartet», erklärte der Weltklasse-Akteur der Edmonton Oilers in einer Medienrunde und äußerte zudem einen großen Wunsch: «Ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle zusammen für Deutschland spielen.»

Neben dem 27 Jahre alten Kölner, der 2020 zum wertvollsten Profi in der besten Eishockey-Liga der Welt gewählt wurde, werden sieben weitere DEB-Profis in der NHL auf Puckjagd gehen. Die Saison startet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit. Mit Tim Stützle (21 Jahre/Ottawa Senators) sowie den Vizeweltmeistern Moritz Seider (22/Detroit Red Wings) und JJ Peterka (21/Buffalo Sabres) stehen drei junge Profis auf dem Sprung in die Weltklasse.

Torhüter Philipp Grubauer (31/Seattle Kraken) ist nach dem Karriere-Ende von Thomas Greiss der einzige deutsche NHL-Keeper. Nico Sturm (28), der vor dem NHL-Debüt stehende Leon Gawanke (24/beide San Jose Sharks) und Lukas Reichel (21/Chicago Blackhawks) komplettieren das deutsche NHL-Aufgebot. «Sie haben wichtige Rollen in ihren Mannschaften. Es zeigt, dass wir wichtige Arbeit geleistet haben», meinte Draisaitl.