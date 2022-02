«Ich bin der größte Fan der Jungs, ich freue mich darauf, es wird ein super Turnier. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland wieder so eine überragende Leistung abliefert wie vor vier Jahren und dass sie am Ende mit einer Goldmedaille nach Hause kommen», sagte der 26-Jährige vom NHL-Team Edmonton Oilers in einem Sky-Interview.

Als einziger Deutscher nimmt Draisaitl am All-Star-Wochenende der NHL in Las Vegas teil. Darauf freut sich der gebürtige Kölner schon. «Am wichtigsten ist immer, dass der Spaß dabei ist. Hier geht es keinem ums Gewinnen oder darum, der Schnellste zu sein», sagte er. «Es ist einfach cool, andere Jungs kennenzulernen, gegen die man normalerweise auf dem Eis spielt», meinte Draisaitl, der in Vegas «einfach Spaß haben» will. Das Olympia-Turnier will Deutschlands bester Eishockeyspieler «auf jeden Fall verfolgen».