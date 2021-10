Düsseldorf vor 1 Stunde

DEL: Auch Düsseldorfer Spiel gegen München wird verlegt

In der Deutschen Eishockey Liga muss ein weiteres Spiel verlegt werden. Die Düsseldorfer EG, die nach einer Team-Quarantäne erst am Montag wieder ins Training zurück gekehrt war, ist nun auch am kommenden Wochenende gar nicht im Einsatz.