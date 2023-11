Gespräche mit dem Weltverband IIHF mit Präsident Luc Tardif und dem DEB gab es in den vergangenen Tagen. «Ende November, Anfang Dezember steht es auf der Tagesordnung des IIHF-Gremiums. Dann wird es eine schnelle Entscheidung geben. Anfang Januar wissen wir Bescheid», sagte Merten.

Geplant ist, dass das Frauen-Turnier direkt vor der in Düsseldorf und Mannheim beginnenden Männer-WM stattfinden wird. Das Frauen-Finale soll zudem in der gleichen Stadt ausgetragen werden, in der die Männer-Veranstaltung starten wird.

Derzeit findet in Landshut erstmals ein kombinierter Deutschland Cup der beiden DEB-Auswahlmannschaften statt.